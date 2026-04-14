WORLDLINE : Cession des activités de paiement en Nouvelle-Zélande - Communiqué

Worldline annonce la cession de

ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal



Paris La Défense, 14 avril 2026 – Worldline [Euronext : WLN], leader européen des services de paiement, annonce avoir engagé des négociations exclusives avec Cuscal en vue du projet de cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande, pour une valeur d’entreprise d’environ 17 millions d’euros.

L'activité de paiement de Worldline en Nouvelle-Zélande est au cœur de l'écosystème local, traitant environ 70 % de l'ensemble des transactions en magasin et servant les quatre principaux acquéreurs ainsi qu'une quarantaine d'émetteurs. Cette activité était gérée de manière indépendante des opérations européennes de Worldline. Ce projet de transaction marque une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie de Worldline visant à recentrer le Groupe sur ses activités de paiement en Europe, à rationaliser ses opérations et à optimiser l'allocation de ses ressources.

La valeur d’entreprise est estimée à environ 17 millions d’euros. À titre de référence, l’impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le Groupe en termes de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté est respectivement estimé à environ 35 millions d’euros et 12 millions d’euros. L'impact sur les flux de trésorerie disponibles (FCF) est limité.

Le produit net combiné1 de l'ensemble des cessions déjà annoncées (MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline India et Worldline New Zealand) est estimé entre 560 et 610 M€. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi le profil financier du Groupe, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de cœur de métier.

La clôture de la transaction est prévue au second trimestre 2026.

Citigroup est intervenu en tant que conseil financier exclusif et Russell McVeagh en tant que conseil juridique international pour Worldline SA.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

28 avril 2026: Chiffre d’affaires T1 2026





CONTACTS

Relations investisseurs

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Communication

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Antoine Denry / Wandrille Clermontel

E teamworldline@taddeo.fr

À PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 Mds € en 2025.

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des déclarations prospectives comportant des risques et des incertitudes, notamment concernant la croissance et la rentabilité futures attendues du Groupe, susceptibles d’avoir un impact significatif sur les performances anticipées. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs échappant au contrôle de la Société et ne pouvant être précisément estimés, tels que les conditions de marché ou le comportement des concurrents. Toute déclaration prospective figurant dans ce document reflète les convictions et attentes de Worldline et doit être évaluée comme telle. Les déclarations prospectives incluent notamment les déclarations relatives aux plans, objectifs, stratégies, ambitions, événements futurs, revenus futurs, synergies ou performances, ainsi que toute information qui n’est pas de nature historique. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits en raison de divers risques et incertitudes détaillés dans le Document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le

6 mars 2026 sous le numéro D.26-0071.

La croissance organique du chiffre d’affaires et l’amélioration de l’EBITDA ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’EBITDA ajusté est présenté tel que défini dans le Document d’enregistrement universel 2025. Tous les montants sont exprimés en millions d’euros sans décimales, ce qui peut entraîner, dans certains cas, des écarts non significatifs entre la somme des chiffres et les sous-totaux figurant dans les tableaux. Les objectifs 2026 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et selon les normes comptables du Groupe.

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1 Hors trésorerie au bilan et frais de transaction inclus

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