PannTheraPi annonce des avancées majeures dans son développement clinique et stratégique

Le dépôt du dossier réglementaire pour l’initiation de l’essai clinique de Phase 2a évaluant son candidat médicament, PTI5803, chez des patients atteints de dysplasie corticale focale (FCD), une forme rare et sévère d’épilepsie

L’obtention en Europe du brevet protégeant l’utilisation de son candidat médicament dans l’épilepsie

La nomination de Sophie Binay en tant que Directeur Général Délégué et Directeur Scientifique





Nîmes, France – 14 avril 2026 - PannTheraPi, société développant des traitements innovants en neurologie ciblant sélectivement le canal pannexine 1 (Panx1), annonce des avancées majeures dans son développement clinique et renforce sa gouvernance scientifique et opérationnelle.

PannTheraPi annonce avoir déposé, via le « Clinical Trials Information System » Européen, le dossier réglementaire pour initier l’essai clinique de Phase 2a de PTI5803, son principal candidat médicament, une petite molécule administrée par voie orale, pour le traitement de la dysplasie corticale focale (FCD) chez l’adulte et l’enfant. Cet essai a pour objectif d’évaluer la sécurité, la tolérance, le profil pharmacologique et les premiers signaux d’efficacité du PTI5803 chez des patients atteints de dysplasie corticale focale (FCD), un syndrome épileptique pharmacorésistant rare et sévère.

“Le dépôt de ce dossier marque une étape décisive vers le développement clinique de PTI5803 dans la FCD. Cette nouvelle phase rapproche d’une potentielle solution thérapeutique pour les patients qui, aujourd’hui encore, disposent d’options extrêmement limitées”, déclare le Dr Gilles Huberfeld, Neurologue-épileptologue et Co-fondateur de PannTheraPi.

Ce dépôt de demande d’essai clinique s’accompagne par l’annonce de la délivrance du brevet protégeant l’utilisation du PTI5803 dans l’épilepsie en Europe. Elle fait suite à la délivrance déjà obtenue aux Etats-Unis, au Canada, et au Japon assurant une protection jusqu’en 2037.

Afin de soutenir cette nouvelle phase de développement, PannTheraPi annonce la nomination de Sophie Binay en tant que Directeur Général Délégué et Directeur Scientifique.

Sophie Binay aura pour mission d’accélérer l’implémentation de la stratégie clinique et la structuration opérationnelle de la société. Avant de rejoindre PannTheraPi, Sophie Binay a piloté pendant près de 20 ans la stratégie et le développement de nombreux projets innovants de R&D, de la preuve de concept au développement clinique dans des start-up et des entreprises de taille moyenne du secteur de la Healthtech.

« Je suis honorée de rejoindre PannTheraPi à un moment aussi stratégique. Le potentiel de PTI5803 est particulièrement prometteur, et je suis impatiente de travailler avec les équipes pour accélérer son développement et renforcer le portefeuille de la société », déclare Sophie Binay nouveau Directeur Général Délégué et Directeur Scientifique.

« Avec l’arrivée de Sophie Binay et l’entrée prochaine en Phase 2a de notre programme phare, PannTheraPi entre dans une nouvelle phase de croissance et de structuration autour d’ambitions internationales », ajoute Dr. Luc-André Granier, Président Directeur Général de PannTheraPi.

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À propos de PannTheraPi

PannTheraPi est une société de biotechnologie française dédiée au développement de traitements innovants en neurologie, avec une expertise unique sur le canal pannexine 1. Son objectif est de répondre à des besoins médicaux non couverts dans des pathologies neurologiques et psychiatriques sévères.

Pour plus d’information consultez notre site www.panntherapi.com et suivez-nous sur notre page LinkedIn.

Contact

PannTheraPi

Sophie Binay, Directeur Général Délégué & Directeur Scientifique

communication@panntherapi.com