Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 7 avril au 10 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 7 avril au 10 avril 2026

Puteaux, le 14 avril 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 7 avril 2026 au 10 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/04/2026 FR0012435121 15 380 25,1640 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/04/2026 FR0012435121 80 988 25,1813 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/04/2026 FR0012435121 13 694 25,1778 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/04/2026 FR0012435121 98 082 25,1807 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/04/2026 FR0012435121 15 262 26,0119 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/04/2026 FR0012435121 79 578 26,0134 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/04/2026 FR0012435121 13 832 26,0244 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/04/2026 FR0012435121 97 414 26,0157 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/04/2026 FR0012435121 15 613 26,1552 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/04/2026 FR0012435121 81 709 26,1542 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/04/2026 FR0012435121 14 474 26,1448 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/04/2026 FR0012435121 99 987 26,1481 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/04/2026 FR0012435121 15 362 26,2620 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/04/2026 FR0012435121 79 462 26,2545 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/04/2026 FR0012435121 14 619 26,2559 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/04/2026 FR0012435121 98 108 26,2571 XPAR Total 833 564 25,9010

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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