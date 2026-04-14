Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 7 avril au 10 avril 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 7 avril au 10 avril 2026

Puteaux, le 14 avril 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 7 avril 2026 au 10 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/04/2026FR001243512115 38025,1640AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/04/2026FR001243512180 98825,1813CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/04/2026FR001243512113 69425,1778TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/04/2026FR001243512198 08225,1807XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/04/2026FR001243512115 26226,0119AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/04/2026FR001243512179 57826,0134CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/04/2026FR001243512113 83226,0244TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/04/2026FR001243512197 41426,0157XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/04/2026FR001243512115 61326,1552AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/04/2026FR001243512181 70926,1542CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/04/2026FR001243512114 47426,1448TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/04/2026FR001243512199 98726,1481XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/04/2026FR001243512115 36226,2620AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/04/2026FR001243512179 46226,2545CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/04/2026FR001243512114 61926,2559TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/04/2026FR001243512198 10826,2571XPAR
 Total833 56425,9010 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

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