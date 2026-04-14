HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.4.2026 KLO 10.00

Huhtamäki julkaisee tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksensa 29.4.2026

Huhtamäki Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksensa keskiviikkona 29.4.2026 noin kello 8.30. Osavuosikatsaus ja muu esitysmateriaali ovat julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin samana päivänä kello 9.00 (huomioi poikkeuksellinen ajankohta). Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa.

Linkki audiocastiin on osoitteessa https://huhtamaki.events.inderes.com/q1-2026

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://events.inderes.com/huhtamaki/q1-2026/dial-in.

Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat.

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 17 400 ammattilaistamme työskentelee 35 maassa ja 105 toimipaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2025 Huhtamäen liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.