Air Canada dévoile ses cabines de nouvelle génération aménagées selon son approche Accueil chaleureux

Un réaménagement complet qui met en valeur une expérience typiquement canadienne centrée sur le confort, l’attention portée aux clients et la convivialité

Le déploiement débutera à bord des nouveaux appareils A321XLR d’Airbus et 787-10 de Boeing, offrant une expérience améliorée pour tous les clients

L’A321XLR d’Airbus propose pour la première fois au Canada des fauteuils entièrement inclinables dans un appareil monocouloir

Les nouvelles loges exclusives Signature Plus Air Canada à bord des 787-10 de Boeing amènent l’expérience de voyage haut de gamme sur les long-courriers à un autre niveau en offrant plus d’espace et d’intimité aux clients voyageant ensemble

NOTE AUX RÉDACTEURS : Une vidéo téléchargeable (dans l’onglet « Vidéos ») et des images sont accessibles dans le Centre des médias d’Air Canada. Les spécifications complètes des cabines peuvent être téléchargées : Airbus A321XLR et 787-10 Dreamliner de Boeing.

MONTRÉAL, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a dévoilé aujourd’hui ses nouveaux aménagements cabine pour les vols long-courriers au Salon des intérieurs d’avions à Hambourg, en Allemagne. Fruit de son plus important investissement consacré au design de cabines et première concrétisation majeure de sa nouvelle norme axée sur un accueil chaleureux, la conception offre une expérience typiquement canadienne qui met l’accent à chaque vol sur le confort, l’attention portée aux clients et la convivialité, tout en témoignant des ambitions de croissance audacieuses de la société aérienne.



« Cet investissement ne se limite pas à de nouveaux sièges. Il redéfinit fondamentalement l’expérience de vol avec Air Canada, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d’Air Canada. Dès le moment où les passagers montent à bord, nous établissons une nouvelle norme quant à la manière dont les Canadiens et le monde entier pourront créer des liens avec notre marque. Les détails comptent : nous avons écouté attentivement les commentaires que nous avons reçus et nous nous sommes mis au défi de créer une expérience marquée par un fort sentiment d’appartenance à la culture canadienne, tout en misant sur le savoir-faire, la fonctionnalité et la durabilité. Cet investissement dans l’attention portée à nos clients et le confort que nous leur offrons est un élément clé de notre stratégie de croissance Nouveaux horizons, qui vise à faire d’Air Canada l’une des principales sociétés aériennes mondiales. »

L’aménagement cabine entièrement repensé sera d’abord déployé cet été à bord de l’A321XLR, qui proposera pour la première fois dans d’un monocouloir une véritable expérience de classe Signature Air Canada, avec des fauteuils entièrement inclinables. La mise en service du nouvel appareil A321XLR d’Airbus changera la donne, ouvrant de nouvelles liaisons transatlantiques et permettant à Air Canada d’offrir une expérience de voyage haut de gamme d’un niveau supérieur sur une plus grande partie de son réseau transcontinental nord-américain. Le nouvel aménagement cabine comprenant la nouvelle loge exclusive Signature Plus Air Canada sera dévoilé au moment de la mise en service du 787-10 de Boeing.

Améliorations de l’expérience dans toutes les cabines

La nouvelle norme d’accueil chaleureux d’Air Canada apportera toute une série d’améliorations bien pensées pour chaque client, notamment :

De tout nouveaux sièges ergonomiques conçus pour optimiser l’espace personnel, avec des supports pour tablettes intégrés et des coffres supérieurs spacieux.

Des écrans OLED 4K nettement plus grands et la connexion audio Bluetooth désormais disponibles pour tous les clients.

Des ports USB-C de grande puissance et des prises électriques à chaque siège, permettant de préserver le niveau de charge des ordinateurs portatifs et des appareils personnels.

Des cabines Économique Privilège Air Canada dotées de nouvelles ailettes offrant plus d’intimité et de confort.





Améliorations de l’expérience haut de gamme

Les améliorations apportées à la cabine sont notamment marquées par des produits haut de gamme disponibles à bord des tout nouveaux appareils du transporteur.

A321XLR d’Airbus :

Pour la première fois dans un monocouloir, la société aérienne proposera 14 fauteuils entièrement inclinables en classe Signature Air Canada, établissant ainsi une nouvelle norme de confort sur les plus longs trajets de monocouloirs.

Le système de divertissements à bord avec écran OLED 4K (33 cm ou 13 po dans la cabine d’économique et 48 cm ou 19 po dans les cabines supérieures) est doté d’une connexion audio Bluetooth.





787-10 de Boeing :

Les loges Signature Plus Air Canada, nouvelles et exclusives, situées à l’avant de l’appareil, sont conçues pour les clients souhaitant une expérience rehaussée grâce à un espace accru. Les loges au centre de la rangée offrent également des sièges d’invités pour ceux qui souhaitent partager des moments de convivialité pendant que le vol est en croisière.

Les quatre loges Signature Plus Air Canada sont équipées d’un grand fauteuil entièrement inclinable (2 m/6 pi 5 po), d’une table avec un plateau en quartzite, d’un siège réservé aux invités, ainsi que d’une cloison plus haute pour plus d’intimité, et offrent davantage d’espace pour les effets personnels.

Les deux loges centrales sont dotées d’une cloison coulissante entièrement rétractable, permettant à un groupe de quatre personnes voyageant ensemble de profiter pleinement de moments de convivialité.

Le système de divertissements à bord avec écran OLED 4K (33 cm ou 13 po dans la cabine d’économique, 40,6 cm ou 16 po dans la cabine Économique Privilège et jusqu’à 68,6 cm ou 27 po dans les cabines supérieures) est doté d’une connexion audio Bluetooth.





Une conception typiquement canadienne et un engagement à l’égard de la qualité

Le nouvel aménagement cabine s’inspire du Canada et crée un espace résolument moderne empreint de sérénité.

Principales caractéristiques de conception communes aux deux appareils :

Surpiqûres rouges emblématiques d’Air Canada et tissus sur mesure apportant une subtile touche canadienne, associée à une palette de gris et de tons minéraux.

Détails en bois naturel rehaussés par des aspects de bronze métallique.

Surfaces texturées façon cuir et finitions métalliques témoignant d’un engagement délibéré en faveur de la qualité à long terme, alliant esthétique raffinée et durabilité.





Une expérience raffinée centrée sur un accueil chaleureux :

À bord de l’A321XLR d’Airbus, une canopée de feuilles d’érable rétroéclairée réserve à chaque client un accueil typiquement canadien au moment de l’embarquement.

À bord du 787-10 de Boeing, les passagers de marque sont accueillis par un élément modulaire en forme de vague, inspirée des cours d’eau du Canada et surmontée de l’emblème d’Air Canada moulé en bronze.

Prévue pour être dévoilée avant la fin de l’année, cette expérience d’accueil complète se distinguera par son essence typiquement canadienne et proposera un service et une offre de nourriture et de boissons améliorés ainsi que des prestations encore plus haut de gamme.





Programme de modernisation du parc aérien en Amérique du Nord en cours

Outre le lancement des cabines Accueil chaleureux de l’A321XLR et du 787-10 Dreamliner, Air Canada procède également à la modernisation de l’aménagement cabine d’autres types d’appareils.

Les appareils A320 et A321 d’Airbus du parc aérien d’Air Canada, actuellement exploités par Air Canada Rouge, seront intégrés à l’exploitation principale et modifiés selon les dernières normes de conception d’Air Canada, tandis que les 737 MAX de Boeing passeront dans le parc aérien d’Air Canada Rouge en 2026. Cette transition permettra aux clients voyageant à bord des vols d’Air Canada Rouge pour des destinations loisirs et soleil en Amérique du Nord et dans les Caraïbes de profiter d’un aménagement cabine modernisé, dont un système de divertissements individuel intégré aux dossiers, des sièges inclinables et un service Wi-Fi rapide et gratuit commandité par Bell.

Les améliorations apportées à l’expérience client s’étendent également aux appareils d’Air Canada Express exploités par Jazz Aviation S.E.C., qui seront dotés d’un nouvel aménagement cabine et qui offrent désormais un service Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération.

Investissement global dans l’expérience client

L’engagement d’Air Canada à offrir une expérience soignée de bout en bout va bien au-delà de la cabine. La norme d’accueil chaleureux se reflète dans les investissements continus de la société aérienne visant à rehausser ses prestations, son offre de nourriture et de boissons, ses divertissements et sa connectivité à bord, ainsi qu’à introduire de nouveaux outils numériques. Cela est particulièrement visible dans le réseau mondial de salons, modernisé et élargi avec l’ouverture cette année de nouveaux emplacements et de salons rénovés au Canada et en Europe. Tout ceci vous est amené par les plus de 39 000 employés d’Air Canada, qui portent haut notre drapeau à l’échelle internationale.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d’évaluer l’incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes qu’Air Canada et d’autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en œuvre en matière de changements climatiques et d’émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment des actions et des efforts combinés des gouvernements, de l’industrie, des fournisseurs et des autres intervenants et parties prenantes, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies. En particulier, les cibles d’émissions de carbone liées à nos objectifs pour 2030 et nos aspirations à cet égard pour 2050 sont ambitieuses et fortement tributaires des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et de la disponibilité d’un approvisionnement suffisant en carburants d’aviation durables (CAD), ce qui demeure un défi important. De plus, Air Canada a engagé, et prévoit continuer à engager, des coûts pour atteindre son objectif de carboneutralité et pour se conformer aux lois et règlements sur la durabilité environnementale ainsi qu’aux autres normes et accords. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, qui font l’objet d’une attention accrue de la part de parties prenantes à l’échelle locale et internationale, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l’un ou l’autre de nos objectifs climatiques sera atteint, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos objectifs climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d’autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos objectifs climatiques actuels, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux, et de pressions potentielles de la part d’investisseurs, de groupes d’activistes ou d’autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos objectifs et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d’en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l’objet d’une publicité et de réactions négatives de la part d’investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d’autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d’Air Canada ou avoir d’autres effets négatifs sur celle-ci.

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