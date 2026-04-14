Malakoff Humanis est élue Marque de l'Année 2026

Paris, France, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le label Marque de l'Année 2026 témoigne de l’impact significatif de Malakoff Humanis et de la reconnaissance de la marque par ses clients et prospects.

Quelques points clés à retenir :

Le prix reçu par Malakoff Humanis s’inscrit dans la catégorie Assurance santé / Assurance de personnes.

Malakoff Humanis est l'unique acteur autorisé à afficher ce label dans sa catégorie.

Plus de 20 000 consommateurs (clients et prospects) ont participé à cette enquête de satisfaction menée par un institut de sondage indépendant.

Parmi les différents critères déterminants dans l’attribution de ce label, c’est sur la satisfaction client que le Groupe se démarque largement par rapport à la concurrence :

74% des consommateurs attribuent à Malakoff Humanis une note supérieure à 8 traduisant une expérience personnelle très satisfaisante avec la marque.

82% des consommateurs recommanderaient la marque à un proche.

Cette distinction s'ajoute à la récente victoire de l’offre de Malakoff Humanis « Pack Santé Particuliers » au prix du magazine Top Santé, et à la labellisation AFCR (Association Française de la Relation Client – 100% en France) et SFG (Service France Garanti) obtenue par Malakoff Humanis en gestion et relation client de l’épargne retraite collective.

Ces récents succès témoignent de l’engagement de Malakoff Humanis pour offrir le meilleur à ses clients et consacrent son nouveau positionnement sur la clarté. Une attente forte des consommateurs en matière de santé, prévoyance, épargne et retraite à laquelle le Groupe a décidé de répondre.

Contact presse : presse@malakoffhumanis.com

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