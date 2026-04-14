EZVIZ se positionne en tête avec sa gamme complète d'aspirateurs robots à Interclean 2026, étendant ses solutions sans souci des foyers aux entreprises et ouvrant une nouvelle voie vers un nettoyage intelligent adapté à tous les contextes

HOOFDDORP, The Netherlands, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, marque leader mondial de la maison connectée réputée pour ses innovations en matière de sécurité intelligente, réaffirme sa puissance technologique et son potentiel grâce à EZVIZ AI, en présentant sa gamme complète de nouveaux robots de nettoyage intelligents sur la scène internationale à l'occasion du salon Interclean Amsterdam 2026. En présentant sa dernière série de robots domestiques EZVIZ Stella ainsi que les robots de nettoyage professionnels BX50 et BS1 sur le stand 08.406, l'entreprise a clairement affirmé son avantage concurrentiel unique à l'ère de l'IA en associant des modèles de pointe à des scénarios de vie réels, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

« Deux orientations se sont dégagées parmi les innovations en plein essor dans le domaine du nettoyage robotisé : le nettoyage en profondeur sans recoins et le nettoyage automatique sans intervention manuelle », a déclaré Sylvia Zhu, chef de produit de la série de robots domestiques Stella d'EZVIZ. « Grâce à une variété de technologies brevetées par nos soins, destinées à des scénarios de nettoyage complexes secs et humides, ainsi qu'à un agent visuel et IA pour la navigation et l'interaction intuitive, nous étions convaincus, chez EZVIZ, que l'avenir était entre nos mains. »





Au cours de l'année écoulée, EZVIZ a progressé à grands pas dans le domaine des innovations robotiques, en s'appuyant sur les retours concrets des utilisateurs et les besoins universels. La série de robots EZVIZ Stella de nouvelle génération a été dévoilée pour la première fois en avril lors de l'AWE 2026, le plus grand salon chinois dédié à l'électronique grand public, après l'annonce par EZVIZ de l'obtention de la certification « Pionnier mondial des aspirateurs robots dotés de l'IA et de la technologie BiCore HotSteam Wash », décernée par Shangpuzixun. EZVIZ a également remporté de nombreux prix pour le design esthétique de ses robots et la fluidité de l'expérience utilisateur, notamment le Red Dot Design Award, le German Innovation Award, l'European Green Award et bien d'autres.

« Redéfinissant le nettoyage domestique, les robots EZVIZ Stella sont des produits emblématiques des atouts uniques d'EZVIZ », a déclaré Sylvia, « équipés de l'EZVIZ Stella World Model intégré, qui dote les modèles Stella de la technologie Auto-vision 3.0 et d'applications IA étendues. » Cela permet aux aspirateurs robots d'effectuer une navigation au niveau micro, de planifier de manière proactive des routines de tâches et d'adapter automatiquement des modes de nettoyage optimisés à différents environnements. De plus, pour remédier au casse-tête quotidien que représentent les appareils malodorants en raison de débris mixtes secs et humides et de taches difficiles à éliminer, ils ont introduit, pour la première fois, le système BiCore Suction et la technologie HotSteam Wash développés en interne par EZVIZ afin de maximiser l'efficacité du nettoyage.

« La solide capacité de R&D de l'entreprise et sa bonne connaissance du marché lui ont également ouvert la voie vers des applications commerciales », a déclaré Sylvia, « avec des cas d'application réussis dans plus de sept types de bâtiments et d'installations, tels que des cantines, des banques, des bureaux, des usines et des halls d'exposition. » Les modèles phares, le BS1 et le BX50, sont équipés du système informatique multi-vision ezMultiVCS++, ce qui leur permet de s'adapter à des scénarios variés, allant des petites supérettes et des immeubles de bureaux aux grandes usines. Les informations détaillées sur les fonctionnalités seront annoncées lors du lancement du produit. Veuillez consulter le site ezviz.com pour plus de détails.

Charlene Li; lixiaolan15@ezviz.com

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