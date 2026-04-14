AgriRÉCUP désigné parmi les meilleurs lieux de travail au Canada pour 2026

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP est fier d’annoncer qu’elle figure parmi les meilleures entreprises au classement Best Workplaces™ au Canada pour l’année 2026. Classée 69e parmi les 100 premières entreprises du groupe comptant moins de 100 employés, cette distinction souligne l’engagement ferme de l’organisme envers son personnel. Elle témoigne de la culture d’entreprise positive qui sous-tend sa mission : fournir des solutions durables aux agriculteurs de tout le pays.

Ce classement repose entièrement sur les commentaires des employés recueillis dans le cadre du sondage mené par Great Place to Work® Trust Index™. Il évalue des facteurs clés, tels que la confiance envers la direction, le respect, l’esprit d’équipe et la fierté de chaque employé envers son travail. Ces résultats reflètent les expériences de plus de 600 000 employés à travers le Canada. Ils soulignent les organisations offrant systématiquement des environnements de travail inclusifs, de grande qualité.

Cette distinction signifie beaucoup pour AgriRÉCUP. Elle reflète l’avis des membres de son équipe répartis dans tout le Canada. AgriRÉCUP participe au sondage depuis trois ans seulement. Dans tout le pays, les employés d’AgriRÉCUP jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de programmes de gestion responsable. Ils visent à récupérer et à recycler les plastiques et les emballages agricoles. Nous nous appuyons systématiquement sur les résultats de sondages pour prendre le pouls de notre milieu de travail.

« Nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons », déclare Shane Hedderson, directeur général par intérim. Il ajoute : « Cette distinction revient aux membres de l’équipe d’AgriRÉCUP dont la passion et l’engagement animent le moteur de notre réussite. Nous retirons une grande fierté à favoriser un milieu de travail où les employés vivent le respect, le soutien et l’engagement dans la création d’un environnement plus sain et d’un avenir plus durable pour l’agriculture canadienne. »

En favorisant une culture collaborative, inclusive, qui valorise les contributions de chacun, AgriRÉCUP veille au bien-être- de ses employés. Ce faisant, son équipe résiliente épouse ses objectifs environnementaux et de développement durable.

Référence mondiale en matière de culture d’entreprise, Great Place to Work® publie la liste Best Workplaces™ au Canada. Le classement des entreprises repose exclusivement sur l’avis des employés. Donc, cette distinction reflète véritablement leur expérience.

Au sujet d’AgriRÉCUP

Organisme de gestion reconnu de l’industrie agricole, AgriRÉCUP se consacre à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable par la récupération et le recyclage des produits et emballages en plastique de l’industrie agricole. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de l’équipe d’AgriRÉCUP occupent des bureaux en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Personne-ressource :

Brian Naud, Conseiller en communication

514-556-3523 | naudb@agrirecup.ca

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