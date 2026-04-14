Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé

Le scénario de base fait état de ressources M&I de 1,83 milliard de tonnes à 0,27 % Cu et de ressources présumées de 0,24 milliard de tonnes à 0,41 % Cu

Le programme de forage 2026 commencera à la fin du mois afin de poursuivre le forage intercalaire et d’extension des ressources

Le programme de forage DPEX commencera en mai

MONTRÉAL, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX : OM ; OTCQX : OMZNF ) a le plaisir d’annoncer une mise à jour de l’estimation de ressources minérales (« ERM ») pour le projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans l’Est du Québec, à la suite des 118 000 mètres de forage complétés en 2025.

L’ERM mise à jour (tableau 1) englobe, selon le scénario de base, des ressources délimitées dans une fosse constituées de 1 834 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,27 % Cu (0,32 % éq.Cu) dans les catégories mesurée et indiquée (M&I) et 239 millions de tonnes à une teneur moyenne de 0,41 % Cu (0,46 % éq.Cu) dans la catégorie présumée. Les ressources M&I mises à jour représentent une augmentation de 119 % du contenu en cuivre métallique par rapport aux ressources indiquées de l’estimation précédente (voir le communiqué de presse du 14 novembre 2024). Ces ressources M&I délimitées dans une fosse constituent l’un des plus grands gîtes de cuivre-molybdène non développés en Amérique du Nord, avec 10,8 milliards de livres (4,88 millions de tonnes) de cuivre contenu, ainsi que des quantités appréciables de molybdène (673 millions de livres) et d’argent (93 millions d’onces). Les ressources présumées laissent entrevoir un potentiel d’ajouter 2,2 milliards de livres (0,98 million de tonnes) de cuivre contenu, 83 millions de livres de molybdène et 14 millions d’onces d’argent.

Le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer cette mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour le projet de cuivre Mines Gaspé. Le programme de forage 2025 a réussi à convertir et à augmenter l’étendue de l’ERM de 2024 dans les catégories des ressources mesurées et indiquées, et à ajouter d’importantes nouvelles ressources présumées à plus hautes teneurs plus au sud. Un programme de forage de 50 000 mètres additionnels commencera à la fin du mois, dans le but de convertir les ressources présumées résiduelles à la catégorie indiquée, et de repousser les limites du gîte au sud-ouest, en direction de l’ancienne fosse du mont de l’Aiguille. Par ailleurs, le programme d’exploration porphyrique en profondeur ( le « DPEX »), testera les profondeurs du gîte du mont Porphyre, en préparation pour une ERM présumées pour ce gîte qui sera intégrée à la prochaine mise à jour de l’ERM. En poursuivant les travaux de forage, il existe aussi un fort potentiel de convertir en matériel minéralisé les roches actuellement considérées stériles au sein de la fosse, en direction du mont de l’Aiguille. Les programmes de forage planifiés en 2026 offrent de belles perspectives de croissance continue des ressources pour l’ensemble du projet de cuivre Mines Gaspé. »

M. Wares a ensuite ajouté : « Le projet de cuivre Mines Gaspé présente toutes les caractéristiques d’une mine potentiellement générationnelle, en tant que grand projet de cuivre canadien en développement situé dans l’une des juridictions minières les plus sécuritaires au monde. Ce gîte pourrait à nouveau devenir le principal moteur économique de la péninsule gaspésienne pendant des décennies à venir. Cet important actif a le potentiel de devenir un élément clé de la stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques, qui vise à fournir les métaux essentiels aux technologies avancées et aux initiatives de décarbonation mondiales. »

Tableau 1 : ERM du scénario de base à un seuil de coupure de 0,16 % éq.Cu. Voir le tableau 2 pour une plage de sensibilités plus large.

Catégorie

Seuil de

coupure Seuil de

coupure Tonnes Éq.Cu Cu Mo Ag Cu Cu Mo Mo Ag (% éq.Cu)1 NSR2 Mt % % % g/t Mlbs kt Mlbs kt Moz Mesurées 0,16 11,71 $ 136,5 0,42 0,37 0,014 1,98 1 128 512 41,9 19,0 8,7 Indiquées 0,16 11,71 $ 1 697,7 0,32 0,26 0,017 1,54 9 639 4373 631,3 286,4 84,1 M&I 0,16 11,71 $ 1 834,2 0,32 0,27 0,017 1,57 10 766 4 883 673,2 305,4 92,8 Présumées 0,16 11,71 $ 238,8 0,46 0,41 0,016 1,88 2 158 979 82,9 37,6 14,5





Les teneurs en équivalent cuivre (éq.Cu) sont présentées uniquement à titre indicatif et ont pour but d’exprimer la valeur combinée du cuivre, du molybdène et de l’argent en une seule teneur en cuivre. Les teneurs en éq.Cu sont calculées en utilisant des prix à long terme pour les métaux de 4,50 $ US/lb de cuivre, 20,00 $ US/lb de molybdène, et 45,00 $ US/oz d’argent, et en intégrant des hypothèses pour les récupérations métallurgiques, les facteurs de métaux payables, les frais de fonte et d’affinage, les coûts de transport et les redevances. Ainsi, le calcul de la teneur en éq.Cu est essentiellement basé sur les valeurs à la sortie de la fonderie (net smelter return ou produit net d’affinage ou « NSR »). La valeur NSR pour chaque métal est estimée en appliquant les récupérations métallurgiques, les facteurs payables, les prix des métaux et les frais de fonte, d’affinage, de transport et les pénalités applicables aux teneurs en place pour chaque métal. Les teneurs en éq.Cu sont déterminées à l’aide d’une relation de régression linéaire établie entre la teneur en cuivre et la valeur NSR du cuivre, exprimée de la façon suivante :



Teneur en Cu (%) = (1,4669 + NSR_Cu) / 8235,6



La teneur en équivalent cuivre est ensuite calculée en substituant la valeur NSR totale (Cu + Mo + Ag) pour la valeur NSR du cuivre dans l’équation de régression, de la façon suivante :



Teneur en éq.Cu (%) = (1,4669 + NSR_Cu + NSR_Mo + NSR_Ag) / 8235,6



Selon les hypothèses NSR appliquées, cette relation peut être simplifiée de la façon suivante :



Éq.Cu (%) = Cu (%) + 3,40327 × Mo (%) + 0,00008 × Ag (g/t)



Les facteurs d’équivalence pour le molybdène et l’argent sont établis en fonction de la contribution NSR relative de chaque métal par rapport au cuivre selon les hypothèses décrites ci-dessus. Le seuil de coupure NSR est exprimé en dollars US et correspond à la teneur de coupure en éq.Cu établie en utilisant la formule simplifiée NSR ($ US/t) = (8235,6*éq.Cu%-1,4669). Les personnes qualifiées indépendantes aux fins de l’ERM, tel que défini dans le Règlement 43-101, sont Pierre-Luc Richard, géo., de Ressources PLR inc., avec des contributions de François Le Moal, ing., de G Services Miniers pour les seuils de coupure et l’optimisation des tracés de fosses, et Christian Laroche, ing., de Synectiq, pour les paramètres métallurgiques. La date d’effet de l’ERM est le 17 janvier 2026. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. Aucune évaluation économique de ces ressources minérales n’a été réalisée. La quantité et la teneur des ressources présumées présentées dans la présente ERM sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de forage réalisé pour définir ces ressources présumées comme étant des ressources indiquées. Toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que la majeure partie des ressources présumées puissent être converties à la catégorie des ressources indiquées en poursuivant les forages. Les personnes qualifiées n’ont connaissance d’aucun enjeu environnemental, lié aux permis, juridique, lié aux titres, fiscal, sociopolitique, financier, ou de tout autre enjeu pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l’ERM. Les calculs ont été effectués en utilisant des unités métriques (mètres, tonnes). Les contenus en métaux sont présentés en pourcentage, en livres ou en tonnes. Les nombres de tonnes métriques et de livres ont été arrondis et tout écart dans les totaux est attribuable au fait que les nombres ont été arrondis. Les définitions et les lignes directrices de l’ICM pour les estimations de ressources minérales ont été suivies.



Cette ERM pour le projet de cuivre Mines Gaspé continue d’augmenter les ressources en raison des éléments suivants :

Des estimations de prix plus élevés à long terme pour le cuivre; Une réinterprétation géologique du gîte qui a permis de prolonger le système minéralisé vers le sud, au-delà du système de stockwerk porphyrique du mont Copper, dans une minéralisation disséminée stratiforme de type remplacement contenue dans des skarns et des cornéennes à altération potassique (porcellanites). Ce type de minéralisation demeure ouvert vers le sud et en direction du mont de l’Aiguille au sud-ouest; Une réduction de la teneur de coupure, de 0,12 % Cu à 0,09 % éq.Cu, en raison des estimations de prix plus élevés à long terme pour les métaux, du taux de production plus élevé estimé pour la mine, et du remplacement du broyeur semi-autogène (SAG) par des cylindres de broyage à haute pression (HPGR) dans le circuit de broyage (voir le tableau 3 qui résume les paramètres du tracé de la fosse Whittle).





Potentiel de croissance des ressources

Cette ERM mise à jour n’inclut pas pour l’instant la minéralisation connue dans le secteur de la fosse historique du mont de l’Aiguille, ni dans les zones de skarn B et C sous-jacentes. En s’appuyant sur l’information publiée dans cette ERM et sur le mont Porphyre, un programme de forage d’un minimum de 50 000 mètres devrait commencer en mai 2026 et aura pour but de : 1) convertir les ressources présumées résiduelles à la catégorie indiquée; 2) augmenter l’étendue vers le haut de la minéralisation de type skarn de la zone C et de la zone B peu profonde en direction du mont de l’Aiguille, ce qui impliquera de réaliser du forage intercalaire au sein du tracé de fosse et de tester la présence de minéralisation supplémentaire au-delà des limites actuelles de la fosse au sud et au sud-ouest, et 3) tester les extensions en profondeur du gîte du mont Porphyre, situé en profondeur, au nord-est de la fosse du mont Copper.

Implications d’une fosse à ciel ouvert plus grande à Mines Gaspé

Le tracé de fosse actuellement modélisé dans Whittle s’étend de la fosse du mont Copper actuellement remplie d’eau vers la base du mont de l’Aguille Est au sud. D’autres travaux de forage, de modélisation géologique et d’optimisation de la fosse seront nécessaires pour préciser les limites de la fosse. Il existe un excellent potentiel de réduire le ratio de découverture en optimisant le tracé de fosse modélisé et en convertissant en matériel minéralisé des roches actuellement classées dans les stériles au sein de la fosse, en direction du mont de l’Aiguille. La Société évaluera les futures limites de la fosse et la possibilité de reconfigurer l’aménagement actuel du site afin de minimiser les perturbations et assurer la protection et la sécurité des résidents de Murdochville et de l’environnement immédiat.

Paramètres généraux de l’ERM mise à jour et sensibilité des ressources minérales

Cette ERM délimitée dans une fosse utilise un seuil de coupure mathématique plus bas, de 0,09 % éq.Cu, pour l’optimisation du tracé de fosse, et un seuil de coupure de 0,16 % éq.Cu aux fins de la présentation de l’estimation des ressources en fosse du scénario de base (voir le tableau 2 ci-dessous). Les ressources du scénario de base, mises en évidence pour ne pas tenir compte du matériel marginal à plus basse teneur, reflète un seuil de coupure conservateur plus élevé de 0,16 % éq.Cu. Le seuil de coupure mathématique plus bas de 0,09 % éq.Cu est basé sur les coûts de production estimés, les valeurs NSR et des prix à long terme pour les métaux faisant consensus, de 4,50 $ US/lb de cuivre, 20 $ US/lb de molybdène et 45 $ US/oz d’argent (voir le tableau 3 pour les paramètres détaillés). Les ressources ont été estimées en utilisant les données de forage historiques recueillies entre les années 1950 et 2019, ainsi que 160 000 mètres de forage complétés par la Société entre 2022 et 2025 et les résultats d’essais métallurgiques et de comminution supplémentaires obtenus en 2025.

Tableau 2 : Estimations des ressources minérales selon différentes teneurs de coupure

Catégorie

Seuil de

coupure

(% éq.Cu)

Seuil de

coupure NSR

($ US)

Tonnage

(Mt)

Ratio de

découverture Teneur Ressources en

cuivre métallique Cu (%) Mo (%) Mlbs kt M&I 0,09 5,95 2 342 1,03 0,23 0,014 12 000 5 444 Présumées 0,09 5,95 287 0,36 0,014 2 264 1 027 M&I 0,10 6,77 2 283 1,08 0,24 0,014 11 893 5 396 Présumées 0,10 6,77 280 0,36 0,015 2 252 1 022 M&I 0,11 7,59 2 218 1,14 0,24 0,015 11 759 5 335 Présumées 0,11 7,59 273 0,37 0,015 2 238 1 015 M&I 0,12 8,42 2 147 1,21 0,25 0,015 11 600 5 263 Présumées 0,12 8,42 265 0,38 0,015 2 222 1 008 M&I 0,13 9,24 2 070 1,29

0,25 0,015 11 416 5 180 Présumées 0,13 9,24 259 0,39 0,015 2 208 1 002 M&I 0,14 10,06 1 993 1,37

0,26 0,016 11 216 5 089 Présumées 0,14 10,06 253 0,39 0,015 2 194 995 M&I 0,15 10,89 1 912 1,47

0,26 0,016 10 995 4 989 Présumées 0,15 10,89 246 0,40 0,016 2 177 988 M&I 0,16 11,71 1 834 1,57

0,27 0,017 10 766 4 885 Présumées 0,16 11,71 239 0,41 0,016 2 158 979,3 M&I 0,17 12,53 1 755 1,69

0,27 0,017 10 522 4 774 Présumées 0,17 12,53 231 0,42 0,016 2 136 969 M&I 0,18 13,36 1 676 1,81

0,28 0,017 10 266 4 658 Présumées 0,18 13,36 224 0,43 0,016 2 116 960 M&I 0,19 14,18 1 597 1,94

0,28 0,018 9 997 4 536 Présumées 0,19 14,18 217 0,44 0,016 2 094 950 M&I 0,20 15,00 1 517 2,09

0,29 0,018 9 715 4 408 Présumées 0,20 15,00 208 0,45 0,016 2 068 938

Les notes au bas du tableau 1 s’appliquent également au tableau 2 ci-dessus.



Tableau 3 – Paramètres d’optimisation utilisés dans Whittle aux fins de l’estimation des ressources minérales (toutes les valeurs monétaires sont en $ US; basé sur un débit de traitement moyen à l’usinage de 160 000 tonnes par jour)

Paramètres économiques Taux de change $ US / $ CA 1,35 Taux d’actualisation % 8,0 % Prix du Cu $/lb 4,50 $ Prix du Mo $/lb 20,00 $ Prix de l’Ag $/oz 45,00 $ Coût d’affinage Cu $/lb 0,08 $ Coût d’affinage Mo $/lb 0,00 $ Coût d’affinage Ag $/oz 0,00 $ Taux de redevance % NSR 2,40 % Coûts liés aux concentrés Coûts de transport et de chargement (29,70 $ CA) $/tmh 22,00 $ Coûts d’expédition (89,44 $ CA) $/tmh 66,25 $ Assurances et autres coûts (16,20 $ CA) $/tmh 12,00 $ Coût de traitement en fonderie – Cu $/tms 80,00 $ Coût de traitement en fonderie – Cu $/lb 0,34 $ Coût de traitement en fonderie – Mo $/tms 1 690,00 $ Coût de traitement en fonderie – Mo $/lb 1,41 $ Concentrés produits Teneur du concentré de Cu % 25 % Taux d’humidité du concentré % 8 % Teneur du concentré de Mo % 58 % Taux d’humidité du concentré % 8 % Payables Cu payable % 96,5 % Mo payable % 98,0 % Ag payable % 75,0 % Facteurs de récupération et de dilution Récupération moy. de Cu* (varie en fonction de la teneur) % 91 % Récupération moy. de Mo % 72 % Récupération moy. d’Ag % 65 % Dilution minière (Whittle) % 0 % Récupération minière (Whittle) % 100 % Coûts de base du matériel minéralisé Coût de traitement $/t traitée 4,15 $ % de remaniement % 10,00 % Remaniement des stocks $/t traitée 0,16 $ Frais administratifs et généraux $/t traitée 0,90 $ Total $/t traitée 5,21 $





Coûts d’extraction minière Coût d’extraction minière dans le roc (barycentre) $/t extraite 2,00 $ Extraction minière en vrac 1,30 $ Coût d’exploitation différentiel $/t extraite/15m 0,05 $ Valeurs NSR calculées (avant les redevances) NSR Cu $/t 21,42 $ NSR Mo $/t 4,88 $ NSR Ag $/t 1,14 $ Valeur NSR totale $/t 27,44 $ Seuils de rentabilité (teneur en Cu) Coût de base du matériel minéralisé $/t 5,21 $ Coût d’extraction minière $/t extraite 2,00 $ Coût de transport et frais de fonderie $/t 1,87 $ Redevances $/t 0,66 $ Total des coûts $/t 9,74 $ Seuil de rentabilité (teneur en Cu) % Cu 0,111 % Seuil de rentabilité à l’usinage $/t 7,74 $ Seuil de rentabilité à l’usinage (teneur en Cu) % Cu 0,088 % Paramètres géotechniques Angle inter-rampe dans le roc degrés 48 Payabilité nette Payabilité nette Cu % 87,1 % Payabilité nette Mo % 91,0 % Payabilité nette Ag % 75,0 %

* Le seuil de rentabilité à l’usinage diminue à environ 5,95 $/t à des teneurs plus basses (p. ex., 0,09 % Cu et 0,008 % Mo), puisque les récupérations et les métaux payables plus bas réduisent les coûts de transport et de traitement en fonderie effectifs, ce qui abaisse le seuil de coupure. Les résultats présentés ci-dessus ont été calculés à des teneurs moyennes de 0,27 % Cu et 0,017 % Mo.



Les autres paramètres utilisés dans le cadre de l’estimation des ressources minérales sont les suivants :

Les ressources sont présentées avant dilution et in situ pour un scénario d’exploitation par fosse à ciel ouvert et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d’extraction économique. Le tracé de fosse servant à délimiter les ressources a été développé avec des angles de pente globaux dans les fosses de 48 degrés dans le socle rocheux et le mort-terrain. L’optimisation des fosses en vue de générer les tracés de fosse servant à délimiter les ressources a été effectuée à l’aide du logiciel Geovia Whittle 2022.

Le modèle de l’ERM a été préparé à l’aide du logiciel LeapFrog Edge v.2025.3.1 et est basé sur les résultats de 2 793 sondages et 208 043 échantillons. La base de données de forage inclut les récents travaux de forage totalisant 159 212 mètres en 238 sondages (Métaux Osisko 2022-2025) et intègre les travaux de forage historiques totalisant 570 422 mètres en 2 555 sondages (Glencore Canada 2019, Xstrata 2011-2012, Noranda 1998 et auparavant). La vérification des données de forage a été effectuée en vérifiant la cohérence des données mais non leur exactitude; les journaux de sondage d’origine et les certificats de laboratoire n’étaient disponibles que pour les sondages de 2011, 2012, 2019 et 2022 à 2025. La date limite pour la base de données de forage a été fixée au 17 janvier 2026. Le modèle inclut 17 domaines minéralisés, dont un constitué de la zone de stockwerk du mont Copper et les 16 autres définis par la minéralisation stratiforme dans les skarns et les porcellanites. Les domaines à plus hautes teneurs dans les horizons de skarn (à plus de 1 % Cu) ont aussi été divisés en huit sous-domaines avec des limites fermes afin d’éviter un étalement des teneurs dans les lithologies avoisinantes à plus basse teneur lors de l’interpolation.

Des composites de 5 à 10 mètres de long ont été générés à l’intérieur des volumes minéralisés. En tout, 40 142 composites ont été générés. L’écrêtage des teneurs élevées a été effectué sur les données d’analyse regroupées en composites. Les composites ont été écrêtés à des teneurs de 2,3 % pour le Cu, 0,20 % pour le Mo, et 10 g/t pour l’Ag dans la zone de stockwerk du mont Copper, à des teneurs entre 1,70 % et 12,50 % Cu, entre 0,025 % et 0,30 % Mo, et entre 15 g/t et 85 g/t Ag dans les domaines de skarn et/ou de sulfures massifs, et à des teneurs entre 1,00 % et 2,00 % Cu, entre 0,03 % et 0,50 % Mo, et entre 10 g/t et 60 g/t Ag dans les domaines de porcellanite.

Les ressources minérales délimitées dans une fosse du scénario de base sont présentées à un seuil de coupure de 0,16 % éq.Cu sous forme de sulfures au sein d’un tracé de fosse conceptuelle basé sur un seuil de coupure de 0,09 % éq.Cu. Les seuils de coupure seront réévalués sur une base continue en fonction des conditions du marché et des coûts futurs.

Le cuivre contenu dans les ressources inclut uniquement le cuivre sous forme de sulfures; le cuivre soluble (sous forme d’oxydes et de carbonates) des zones oxydées en surface a été exclus. Pour la présente ERM, il a été supposé que seul le cuivre contenu sous forme de sulfures pourrait avoir un potentiel économique.

Les valeurs de densité relative ont été estimées à l’aide des données de forage historiques et des données issues des travaux de forage d’Osisko (2022 à 2025). En tout, 57 023 valeurs de densité relative ont été compilées. Les valeurs ont été interpolées pour la plupart des solides minéralisés et une valeur fixe a été utilisée lorsque la quantité de données était insuffisante pour permettre l’interpolation; les valeurs de densité relative varient de 2,46 à 3,99 et la valeur moyenne est de 2,77 tonnes/mètre cube. Les lithologies stériles environnantes se sont vu attribuer une valeur moyenne basée sur l’ensemble des échantillons mesurés.

Le tracé de fosse modélisé du scénario de base mesure 2 300 X 3 200 mètres et atteint une profondeur maximale d’environ 1 150 mètres.

L’estimation des ressources du modèle de teneurs a été calculée à partir des données de forage selon une méthode d’interpolation par krigeage ordinaire (« OK ») sur un modèle de sous-blocs avec des blocs mesurant 15 m x 15 m x 15 m et des sous-blocs mesurant 1 m x 1 m x 1 m.

Les catégories de ressources minérales mesurées, indiquées et présumées se limitent aux secteurs où l’espacement de forage est de moins de 60 mètres, 120 mètres et 300 mètres, respectivement, et qui montrent une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs.





Mise en garde concernant l’estimation de ressources minérales

Les ressources minérales divulguées dans le présent communiqué de presse sont conformes aux normes et aux lignes directrices du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes aux fins du Règlement 43-101. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature conceptuelle et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage restreints. Les données géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Le degré de confiance accordé à des ressources minérales présumées est inférieur à celui accordé à des ressources minérales indiquées ou mesurées et ne constitue pas un niveau de confiance suffisant pour permettre la conversion en réserves minérales. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être converties en ressources minérales mesurées ou indiquées en poursuivant le forage, bien qu’il n’y ait aucune garantie à cet effet. Le rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101, incluant l’estimation des ressources minérales pour le projet de cuivre Mines Gaspé dont il est question dans le présent communiqué de presse, sera livré et déposé sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko dans un délai de 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

Personne qualifiée

L’estimation des ressources minérales et les autres renseignements scientifiques et techniques dans le présent communiqué de presse ont été préparés et approuvés par des personnes qualifiées indépendantes aux fins du Règlement 43-101 : Pierre-Luc Richard, géo., de Ressources PLR inc., avec des contributions de François Le Moal, ing., de G Services Miniers pour les seuils de coupure et l’optimisation des tracés de fosses, et Christian Laroche, ing., de Synectic, pour les paramètres métallurgiques.

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l’insertion de blancs et de standards dans le flux d’échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d’ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides suivie d’analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le Cu, le Mo et l’Ag.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. Le site de la mine de cuivre Mines Gaspé se trouve près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’extension des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales mesurées et indiquées actuelles de 1,83 Gt à une teneur moyenne de 0,32 % éq.Cu et des ressources minérales présumées de 239 Mt à une teneur moyenne de 0,46 % éq.Cu (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président

Courriel : info@osiskometals.com

Téléphone : (416) 500-4129

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu’à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d’accroître la liquidité de négociation de la Société et d’améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d’avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’extension anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d’exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d’emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d’équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.