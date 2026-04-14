Bitget lance un nouveau produit pré-IPO avec SpaceX comme première cotation

VICTORIA, Seychelles, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a lancé IPO Prime, introduisant une nouvelle structure de marché permettant aux utilisateurs d’accéder à une exposition pré-IPO et de la négocier sur des licornes mondiales telles que SpaceX.

Soutenu par Republic , ce lancement marque une expansion au-delà du trading traditionnel sur les marchés secondaires, en permettant de participer à la création de valeur avant l’entrée des entreprises en bourse : une phase historiquement réservée aux investisseurs institutionnels et aux réseaux de capitaux privés. Avec IPO Prime, Bitget étend son modèle de bourse universelle à l’accès aux marchés primaires, comblant ainsi un écart de longue date entre les marchés privés et publics.

IPO Prime fonctionne selon un modèle de souscription, dans lequel les utilisateurs éligibles peuvent demander des allocations dans des offres tokenisées liées à des entreprises spécifiques. Les limites d’allocation sont déterminées en fonction du niveau de l’utilisateur, avec des seuils de participation plus élevés pour les statuts VIP supérieurs. Après la phase de souscription, ces actifs numériques sont transférés vers un marché de gré à gré sur Bitget, permettant une cotation continue, ainsi que leur négociation et leur circulation dans un environnement structuré.

La première offre proposée via IPO Prime est preSPAX, un actif numérique conçu pour refléter la performance économique de SpaceX après son éventuelle introduction en bourse. Comptant parmi les entreprises privées les plus suivies au monde, SpaceX incarne le type d’opportunité à forte croissance qui est traditionnellement restée inaccessible aux investisseurs particuliers.

« Depuis les débuts des marchés financiers, l’accès aux opportunités pré-IPO a été marqué par l’exclusivité », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « IPO Prime permet aux utilisateurs de participer plus tôt au cycle de croissance d’une entreprise, avec la flexibilité d’un trading continu. Cela transforme la manière et le moment où les investisseurs peuvent investir dans des entreprises émergentes, offrant ainsi aux particuliers et aux nouveaux investisseurs la possibilité d’entrer plus tôt. Cela s’inscrit dans notre vision globale de construire une bourse universelle et de démocratiser l’accès à l’égalité financière. »

Pour marquer ce lancement, Bitget procédera à deux distributions gratuites (airdrops) de jetons preSPAX à l’intention des utilisateurs VIP éligibles, le 13 avril 2026 à 10 h 00 (UTC), offrant ainsi aux premiers participants une exposition supplémentaire alors que la plateforme commence à intégrer sa première offre. Le lancement officiel du jeton preSPAX aura lieu le 21 avril 2026 à 12 h 00 (UTC), la période d’engagement débutant le 18 avril 2026 à 18 h 00 et se terminant le 21 avril 2026 à 18 h 00 (UTC). La période de distribution s’étend du 21 avril 2026 à 18 h 00 au 21 avril 2026 à 22 h 00 (UTC).

Le lancement d’IPO Prime représente une nouvelle voie d’accès aux opportunités financières traditionnelles. Alors que les frontières entre classes d’actifs continuent de s’estomper, les plateformes élargissent leur offre au-delà du trading traditionnel et crypto pour inclure la participation à des marchés en phase précoce. Dans le modèle de bourse universelle de Bitget, IPO Prime vise à intégrer diverses opportunités financières au sein d’un environnement unique et unifié.

Pour en savoir plus sur IPO Prime et obtenir davantage d’informations sur preSPAX, veuillez cliquer ici .

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la plus forte liquidité dans plus de 150 régions à travers le monde.

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