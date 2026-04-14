Cannara publie ses résultats du second trimestre de l'exercice 2026 : rentabilité soutenue, solide flux de trésorerie d'exploitation et première place en termes de part de marché au détail au Québec

De solides résultats financiers au second trimestre : 27,2 millions de dollars de produits totaux net, déduction faite des taxes d’accise, 11,6 millions de dollars de marge brute avant ajustements de la juste valeur (soit 43 % du chiffre d'affaires), 6,0 millions de dollars de BAIIA ajusté 1 et 2,9 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation.

27,2 millions de dollars de produits totaux net, déduction faite des taxes d’accise, 11,6 millions de dollars de marge brute avant ajustements de la juste valeur (soit 43 % du chiffre d'affaires), 6,0 millions de dollars de BAIIA ajusté et 2,9 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation. Poursuite de la progression de la part de marché au détail à l'échelle nationale : la part de marché au détail nationale estimée est passée à 4,4 % au second trimestre 2026, contre 4,1 % au premier trimestre 2026, grâce principalement à la vigueur continue observée au Québec, soutenue en partie par le lancement réussi de produits de vapotage dans la province, ainsi qu'à la croissance enregistrée dans d'autres provinces clés 2 .

la part de marché au détail nationale estimée est passée à 4,4 % au second trimestre 2026, contre 4,1 % au premier trimestre 2026, grâce principalement à la vigueur continue observée au Québec, soutenue en partie par le lancement réussi de produits de vapotage dans la province, ainsi qu'à la croissance enregistrée dans d'autres provinces clés . Atteint la première place en termes de part de marché au détail au Québec : Cannara a conquis une part de marché au détail estimée à 14,3 % au Québec au second trimestre 2026, se classant ainsi au premier rang des entreprises de cannabis de la province en termes de part de marché au détail2.





Tous les résultats financiers sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous ») ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le trimestre fiscal clos le 28 février 2026. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes y afférentes, ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à l’adresse investors.cannara.ca , ou en accédant au profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca . La dernière présentation aux investisseurs de la Société est disponible à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/pont-de-linvestisseur/.

Commentaire de la direction :

« Nos résultats du second trimestre 2026 reflètent les progrès continus réalisés dans le cadre de notre stratégie de croissance et une présence renforcée sur le marché canadien du cannabis », a déclaré Zohar Krivorot, fondateur et directeur général de Cannara. « Bien que le trimestre ait été marqué par la saisonnalité habituelle après le temps des fêtes dans les habitudes d’achat des commissions provinciales et par une normalisation des ventes de produits de vapotage au Québec après la période de lancement initiale, notre performance sur le marché est restée solide. Nous avons accru notre part de marché au détail à l’échelle nationale, atteint la première place en termes de part de marché des ventes au détail au Québec et continué à enrichir notre portefeuille avec de nouvelles variétés et de nouveaux formats qui trouvent un écho auprès des consommateurs. Avec la mise en service de nouvelles zones de culture et l’avancement des travaux de construction à Valleyfield, nous renforçons les fondements de notre prochaine phase de croissance rentable. »

« Nos résultats financiers du second trimestre 2026 soulignent la solidité de notre modèle opérationnel et la rigueur de notre exécution », a commenté Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara. « Les revenus bruts trimestriels du cannabis ont augmenté de 3 % d’une année à l’autre pour atteindre 37,8 millions de dollars, malgré un ralentissement saisonnier attendu des commandes à la suite de la période des Fêtes, des revenus de gros plus faibles et la normalisation des ventes de vapoteuses au Québec après leur lancement. Après le ralentissement saisonnier attendu suivant la période des fêtes, nos marques ont continué à surperformer, générant des gains significatifs de parts de marché au détail au Québec et en Colombie-Britannique tout en maintenant une performance stable en Ontario. Nous avons également généré 2,9 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation au cours du trimestre, ce qui représente une amélioration significative par rapport au second trimestre de 2025, tout en continuant à investir à Valleyfield et dans les capacités nécessaires pour soutenir notre croissance future. »

WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DU SECOND TRIMESTRE 2026

Le PDG de Cannara Biotech, Zohar Krivorot, et le chef de la direction financière, Nicholas Sosiak, animeront aujourd’hui, le mardi 14 avril 2026 à 10 h 00 HE, une webdiffusion sur les résultats, qui comprendra des remarques préparées suivies d'une séance de questions-réponses.

Les participants peuvent s’inscrire pour assister à la webdiffusion des résultats financiers via un lien de webdiffusion ou par appel local, comme suit :

Les investisseurs sont invités à soumettre leurs questions à l’avance par courriel à investors@cannara.ca. Pour les personnes intéressées ne pouvant y assister, l’événement sera archivé sur le site Web de la Société.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU SECOND TRIMESTRE 2026

T2 2026 vs T2 2025 Faits saillants de la période comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 3 % pour atteindre 37,8 millions de dollars, grâce à une hausse de 2,5 millions de dollars, soit 7 %, du chiffre d'affaires de la vente au détail, qui a plus que compensé la baisse de 1,4 million de dollars du chiffre d'affaires de la vente en gros. Il convient de noter que Cannara a réalisé cette croissance alors que les ventes nationales de cannabis au détail sont restées globalement stables d'une année sur l'autre;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise a augmenté de 2 %, passant de 26,6 millions de dollars à 27,2 millions de dollars ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté de 7 %, passant de 10,8 millions de dollars à 11,6 millions de dollars, tandis que la marge brute avant ajustements de la juste valeur s'est améliorée, passant de 41 % à 43 %, grâce à l'augmentation de la capacité de production et à l'optimisation continue de la culture et du post-traitement ;

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 3,3 millions de dollars, contre 5,9 millions de dollars au second trimestre 2025, reflétant principalement les investissements prévus dans les ventes et le marketing, la R&D, les initiatives liées au statut de société cotée en bourse, le recrutement de talents pour soutenir la croissance future, ainsi qu'une charge de rémunération à base d'actions hors trésorerie plus élevée résultant des options sur actions attribuées au quatrième trimestre 2025 ;

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 6,0 millions de dollars, contre 7,1 millions de dollars au second trimestre 20253 ;





T2 2026 vs T2 2025 Faits saillants de la période comparable

Le flux de trésorerie d'exploitation s'est amélioré pour atteindre 2,9 millions de dollars, contre un solde négatif de 2,6 millions de dollars au second trimestre 2025 ;

Le flux de trésorerie disponible s'est amélioré pour s'établir à -0,3 million de dollars, contre -4,0 millions de dollars au second trimestre 2025, grâce à une génération de flux de trésorerie d'exploitation plus forte malgré des dépenses d'investissement de 3,2 millions de dollars au second trimestre 2026 contre 1,5 million de dollars à la même période de l'année précédente, principalement liées au projet de construction de l'usine de Valleyfield 3 ;

; Le bénéfice net s'est élevé à 1,7 million de dollars, soit 0,02 dollar par action, contre 3,3 millions de dollars, soit 0,04 dollar par action, au second trimestre 2025.





T2 2026 vs T1 2026 - Faits saillants d’une période à l’autre

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont diminué de 10 %, passant de 41,8 millions de dollars à 37,8 millions de dollars, principalement en raison de la saisonnalité habituelle observée après le temps des fêtes dans les habitudes d'achat des régies provinciales, en particulier au Québec, ainsi que d'une baisse de 0,9 million de dollars des revenus de vente en gros. Cette baisse liée au calendrier ne reflète pas un affaiblissement de la demande des consommateurs, Cannara ayant augmenté sa part de marché nationale au détail de 4,1 % à 4,4 % et enregistré une croissance de 5 % de ses ventes au détail sur le marché, alors que le marché canadien global du cannabis au détail a reculé de 4 % ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise a diminué de 10 %, passant de 30,1 millions de dollars à 27,2 millions de dollars, reflétant une baisse des approvisionnements des commissions après la période des fêtes, une baisse des revenus de vente en gros et la normalisation des ventes de produits de vapotage au Québec après la période de lancement initial;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a diminué, passant de 13,5 millions de dollars à 11,6 millions de dollars, tandis que la marge brute avant ajustements de la juste valeur s'est établie à 43 %, contre 45 % au premier trimestre 2026 ;

Le bénéfice d'exploitation a augmenté, passant de 2,7 millions de dollars à 3,3 millions de dollars, et le bénéfice net a augmenté, passant de 1,0 million de dollars à 1,7 million de dollars. Au premier trimestre 2026, la hausse de la marge brute avant ajustements de la juste valeur a été contrebalancée par l'impact des ajustements de la juste valeur et par la hausse des charges de rémunération à base d'actions hors trésorerie ;

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 6,0 millions de dollars, contre 8,8 millions de dollars au premier trimestre 2026 4 ;

; Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 2,9 millions de dollars, contre 8,0 millions de dollars au premier trimestre 2026, reflétant principalement les variations des éléments de fonds de roulement sans incidence sur la trésorerie ;

Le flux de trésorerie disponible s'est établi à -0,3 million de dollars, contre 3,3 millions de dollars au premier trimestre 2026, reflétant principalement la baisse du flux de trésorerie d'exploitation et la poursuite des investissements en capital à Valleyfield4.





Période cumulative T2 2026 vs T2 2025 – Faits saillants de l’exercice comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté de 11 % pour atteindre 79,6 millions de dollars, grâce à une hausse de 8,3 millions de dollars, soit 12 %, des ventes au détail, soutenue par une pénétration plus profonde du marché dans les provinces existantes, une expansion vers de nouveaux marchés et l’ajout de nouvelles variétés et références dans l’ensemble du portefeuille de la Société. Cette croissance des ventes au détail a été réalisée alors que les ventes nationales totales de cannabis au détail n’ont augmenté que de 1,2 % sur la même période. Les revenus de gros ont légèrement diminué de 0,4 million de dollars d'une année sur l'autre ;

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise a augmenté de 11 %, passant de 51,7 millions de dollars à 57,3 millions de dollars ;

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté de 21 %, passant de 20,6 millions de dollars à 25,0 millions de dollars, tandis que la marge brute avant ajustements de la juste valeur est passée de 40 % à 44 %, grâce à l'augmentation de la capacité de production, aux économies d'échelle et aux améliorations continues dans les opérations de culture et de post-traitement ;

Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 6,0 millions de dollars, contre 10,1 millions de dollars pour la même période de l'année précédente, reflétant principalement l'impact des ajustements de juste valeur, l'augmentation des investissements dans les ventes et le marketing, la recherche et le développement, les frais généraux et administratifs supplémentaires, ainsi que la hausse des charges de rémunération à base d'actions hors trésorerie ;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 14 %, passant de 13,1 millions de dollars à 14,9 millions de dollars 4 ;

; Les flux de trésorerie d'exploitation ont augmenté pour atteindre 10,9 millions de dollars au second trimestre 2026 depuis le début de l'année, contre 3,3 millions de dollars au second trimestre 2025 depuis le début de l'année ;

Le flux de trésorerie disponible a augmenté, passant de 0,6 million de dollars à 3,1 millions de dollars, malgré une hausse significative des dépenses d'investissement, qui sont passées de 2,7 millions de dollars à 7,9 millions de dollars par rapport à la même période de l'année précédente 4 ;

; Le bénéfice net s'est élevé à 2,7 millions de dollars, soit 0,03 dollar par action, contre 5,6 millions de dollars, soit 0,06 dollar par action, au cours de la même période de l'année précédente.





FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU SECOND TRIMESTRE 2026

Au second trimestre 2026, Cannara a atteint une part de marché nationale estimée à 4,4 % dans le secteur de la vente au détail, contre 4,1 % au premier trimestre 2026, grâce principalement à la vigueur persistante de ses activités au Québec, soutenue en partie par le lancement réussi de produits de vapotage dans cette province, ainsi qu’à la croissance enregistrée dans d’autres provinces clés. En mars 2026, Cannara a maintenu une forte dynamique avec une part de marché nationale estimée à 4,3 % dans le commerce de détail, soutenue par sa position de leader en termes de parts de marché au Québec et par son expansion continue en Ontario, où la part de marché provinciale est passée de 3,1 % à 3,7 % en mars 20265 .

Innover pour assurer le leadership sur le marché

Cannara continue de renforcer son portefeuille grâce à une innovation rigoureuse et au développement ciblé de produits dans des catégories clés, ce qui soutient ses gains continus de parts de marché au détail. Au second trimestre 2026, la Société a étendu sa présence dans la catégorie des pré-roulés infusés avec le lancement des pré-roulés infusés Porto Leche Trifecta sous la marque Tribal. La société a également lancé Flavour Bomb, une nouvelle sous-marque de « liquid diamond » sous la marque Nugz, avec le lancement d’un format dégustation du Flavour Bomb Fruit Blast (5 x 0,5 g). Depuis son lancement, ce produit s'est régulièrement classé parmi les trois premiers produits de pré-roulés infusés en termes de chiffre d'affaires de vente en gros en Ontario. Cannara prévoit d'étendre davantage la plateforme Flavour Bomb d'ici la fin de l'exercice 2026, soutenant ainsi la croissance continue dans la catégorie des pré-roulés infusés.



Cannara continue d’investir dans de nouvelles génétiques grâce à son programme rigoureux de recherche de phénotypes, qui consiste à passer au crible des centaines de phénotypes afin d’identifier un groupe restreint de cultivars en fonction de leur adéquation avec la marque, de leur puissance, de leur rendement et de leur attrait commercial. Cette innovation s’est traduite au second trimestre 2026 par le lancement de Gran Turismo sous la marque Tribal et de Florida Oranges sous la marque Nugz. La recherche de phénotypes de la Société pour l’exercice 2026 se poursuit pour alimenter notre offre de nouvelles variétés exotiques en vue de lancements au cours de l’exercice 2027.

Renforcement de la part de marché à travers le Canada

Les performances de Cannara au second trimestre 2026 reflètent une dynamique continue sur l'ensemble de son territoire national, avec des gains de parts de marché dans plusieurs provinces clés, notamment le Québec, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, tout en conservant des parts stables en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.

Part de marché du second trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 20266

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier trimestre écoulé par rapport au trimestre précédent, les variations d'un trimestre à l'autre étant exprimées en points de pourcentage (« pp ») :

Région T2 2026 T1 2026 Écart (pp) National 4,4% 4,1% +0,3 Québec 14,3% 13,5% +0,8 Ontario 3,1% 3,1% 0,0 Alberta 2,3% 2,5% -0,2 Colombie-Britannique 2,0% 1,8% +0,2 Saskatchewan 1,2% 0,9% +0,3 Manitoba 1,9% 1,4% +0,5 Nouvelle-Écosse 0,4% 0,4% 0,0 Terre-Neuve 0,1% 0,1% 0,0

Part de marché du second trimestre 2026 par rapport au second trimestre 20257

Le tableau ci-dessous présente la part de marché de la Société pour le dernier trimestre écoulé par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, les variations d'une année sur l'autre (« YoY ») étant exprimées en points de pourcentage :

Région T2 2026 T2 2025 Écart (pp) National 4,4% 3,9% +0,5 Québec 14,3% 12,8% +1,5 Ontario 3,1% 2,9% +0,2 Alberta 2,3% 2,7% -0,4 Colombie-Britannique 2,0% 1,5% +0,5 Saskatchewan 1,2% 1,0% +0,2 Manitoba 1,9% 0,6% +1,3 Nouvelle-Écosse 0,4% 0,5% -0,1 Terre-Neuve 0,1% N/A N/A



OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

Actions ordinaires : Au second trimestre 2026, dans le cadre de son placement privé sans intermédiaire auprès de Phoenician Capital LLC, la Société a émis 3 000 000 d'actions ordinaires au prix de 2,10 $ par action.



Au second trimestre 2026, dans le cadre de son placement privé sans intermédiaire auprès de Phoenician Capital LLC, la Société a émis 3 000 000 d'actions ordinaires au prix de 2,10 $ par action. Options sur actions : Au second trimestre 2026, le conseil d'administration de Cannara a approuvé l'annulation et la réémission de certaines options sur actions précédemment attribuées afin de remédier à une erreur administrative qui avait conduit la Société à dépasser temporairement les limites d'émission prévues par son plan d'options sur actions et son plan d'unités d'actions restreintes (RSU). Au total, 544 600 options sur actions ont été annulées et réémises à des conditions pratiquement identiques, notamment en ce qui concerne les prix d'exercice, les calendriers d'acquisition des droits et les dates d'expiration, ce qui n'a entraîné aucune augmentation nette du nombre d'options en circulation. Après la fin du trimestre, la Société a attribué 10 000 options d’achat actions à ses employés à un prix d’exercice de 1,87 $ par action, acquises après un an et expirant après sept ans



Au second trimestre 2026, le conseil d'administration de Cannara a approuvé l'annulation et la réémission de certaines options sur actions précédemment attribuées afin de remédier à une erreur administrative qui avait conduit la Société à dépasser temporairement les limites d'émission prévues par son plan d'options sur actions et son plan d'unités d'actions restreintes (RSU). Au total, 544 600 options sur actions ont été annulées et réémises à des conditions pratiquement identiques, notamment en ce qui concerne les prix d'exercice, les calendriers d'acquisition des droits et les dates d'expiration, ce qui n'a entraîné aucune augmentation nette du nombre d'options en circulation. Après la fin du trimestre, la Société a attribué 10 000 options d’achat actions à ses employés à un prix d’exercice de 1,87 $ par action, acquises après un an et expirant après sept ans Unités d'actions restreintes (« RSU ») et unités d'actions liées à la performance (« PSU ») : Au second trimestre 2026, la Société a émis 90 000 actions ordinaires en règlement des RSU acquises. De plus, les conditions de performance liées à certaines attributions d’unités d’actions restreintes ont été remplies, ce qui a entraîné un acquis supérieur au niveau cible initial. En conséquence, la Société a émis 781 250 actions ordinaires en règlement des PSU acquises. La Société a également approuvé l’accélération de l’acquisition de 15 000 RSU pour lesquelles des actions ordinaires ont été émises au moment de l’acquisition.





SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Principaux faits saillants financiers 28 février 2026 28 février 2025 28 février 2026 28 février 2025 Produits nets1 $ 27,146,394 $ 26,459,029 $ 57,226,179 $ 51,413,839 Autres produits 33,048 127,128 66,438 242,732 Total des produits 27,179,442 26,586,157 57,292,617 51,656,571 Bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur 11,572,268 10,832,609 25,038,430 20,614,373 Marge brute 11,647,857 11,955,588 22,857,576 22,134,473 Charges opérationelles 8,368,576 6,078,362 16,876,154 12,025,168 Bénéfice opérationnel 3,279,281 5,877,226 5,981,422 10,109,305 Charges financières nettes 459,408 1,147,842 1,120,603 2,346,007 Bénéfice avant impôt 2,819,873 4,729,384 4,860,819 7,763,298 Bénéfice net 1,662,648 3,314,541 2,702,197 5,620,404 BAIIA ajusté2 6,037,658 7,086,199 14,854,281 13,083,519 Pourcentages du total des produits Bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits3 43 % 41 % 44 % 40 % Marge brute en tant que pourcentage du total des produits4 43 % 45 % 40 % 43 % Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits5 12 % 22 % 10 % 20 % Bénéfice avant impôt en tant que pourcentage du total des produits6 10 % 18 % 8 % 15 % Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits7 6 % 12 % 5 % 11 % BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits8 22 % 27 % 26 % 25 % Bénéfice par action Bénéfice de base par action $ 0.02 $ 0.04 $ 0.03 $ 0.06 Bénéfice dilué par action $ 0.02 $ 0.04 $ 0.03 $ 0.06





1 Les produits nets comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise, les revenues de services et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le bénéfice (perte) opérationnel en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice avant impôt en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le bénéfice (perte) net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (« Règlement 52-112 ») prescrit des exigences de divulgation qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR, (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres ratios financiers supplémentaires, et (iii) le total des mesures sectorielles. Dans le présent communiqué de presse, la Société utilise les mesures non conformes aux PCGR, les ratios financiers non conformes aux PCGR et autres ratios financiers supplémentaires et les mesures sectorielles suivants : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, bénéfice brut sectoriel avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel, bénéfice brut sectoriel en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel, bénéfice d’exploitation sectoriel en pourcentage du chiffre d’affaires net sectoriel et BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires net. Aucun total des mesures sectorielles n’est inclus dans le présent communiqué de presse. Des informations supplémentaires sur ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont disponibles dans la section intitulée « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour le trimestre clos le 28 février 2026, qui est publié sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR et les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR fournissent des informations utiles aux investisseurs concernant la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent différer des calculs similaires présentés par d’autres émetteurs, et peuvent donc ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux IFRS.

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du bénéfice net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires total est un ratio financier non conforme aux PCGR, déterminé en divisant le BAIIA ajusté par le chiffre d’affaires total.

Périodes de trois mois closes le Périodes de six mois closes le Rapprochement du BAIIA ajusté 28 février 2026 28 février 2025 28 février 2026 28 février 2025 Bénéfice net $ 1,662,648 $ 3,314,541 $ 2,702,197 $ 5,620,404 Ajustements: Variations de la juste valeur des stocks vendus 5,858,294 6,855,245 12,919,868 12,773,976 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (5,933,883 ) (7,978,224 ) (10,739,014 ) (14,294,076 ) Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 1,377,413 1,562,366 2,890,321 3,045,450 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 243,635 474,418 868,120 831,083 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles destinés à la vente - - - - Gain sur la cession d'actif au titre du droit d'utilisation - - - - Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 122,008 - 122,008 1,209 Dépréciation des immobilisations corporelles - - - - Rémunération fondée sur les actions 1,090,910 295,168 2,811,556 616,572 Charges financières nettes 459,408 1,147,842 1,120,603 2,346,007 Impôt 1,157,225 1,414,843 2,158,622 2,142,894 BAIIA ajusté* $ 6,037,658 $ 7,086,199 $ 14,854,281 $ 13,083,519 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits** 22 % 27 % 26 % 25 %

*Mesure financière non conforme aux PCGR

**Ratio financier non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES (SUITE)

Rapprochement du flux de trésorerie disponibles



Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le Périodes de six mois closes le Rapprochement des flux de trésorerie disponibles 28 février 2026 28 février 2025 28 février 2026 28 février 2025 Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 2,948,216 $ (2,550,030 ) $ 10,909,289 $ 3,284,433 Ajustement: Dépenses en capital 3,234,513 1,468,733 7,853,004 2,686,002 Flux de trésorerie disponibles* $ (286,297 ) $ (4,018,763 ) $ 3,056,285 $ 598,431

* Mesure financière non conforme aux PCGR

Rapprochement du fonds de roulement



Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Rapprochement du fonds de roulement Au 28 février 2026 Au 31 août 2025 Total des actifs courants $ 91,129,377 $ 82,158,198 Total des passifs courants 29,785,487 34,198,830 Fonds de roulement* $ 61,343,890 $ 47,959,368

* Mesure financière non conforme aux PCGR

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca



À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 600 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses projets d’expansion, les offres de produits prévues, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les clauses financières et autres clauses restrictives prévues dans les contrats de prêt, les performances économiques futures et la capacité de la Société à devenir un leader dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/en/investor-area .

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

1 Veuillez-vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter les définitions correspondantes.

2 Sur la base des estimations en dollars des ventes au détail pour les périodes de septembre à novembre 2025 et de décembre 2025 à février 2026, calculées à partir des données de Weedcrawler pour la contribution des ventes au détail au Québec, de la NSLC pour les ventes au détail en Nouvelle-Écosse et de Hifyre pour le reste du Canada.

3 Veuillez-vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

4 Veuillez-vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

5 Selon les données de Hifyre pour les périodes de septembre à novembre 2025, de décembre 2025 à février 2026 et de mars 2026 dans toutes les provinces mentionnées, à l'exception du Québec où Weed Crawler a été jugé plus précis, et de la Nouvelle-Écosse où les données de vente en gros de la NSLC ont été jugées plus précises.

6 Selon les données de Hifyre pour les périodes de septembre à novembre 2025 et de décembre 2025 à février 2026 dans toutes les provinces mentionnées, à l'exception du Québec, où Weed Crawler a été jugé plus précis, et de la Nouvelle-Écosse, où les données de vente en gros de la NSLC ont été jugées plus précises.

7 Selon les données de Hifyre pour les périodes de décembre 2024 à février 2025 et de décembre 2025 à février 2026 dans toutes les provinces répertoriées, à l'exception du Québec, où Weed Crawler a été jugé plus précis, et de la Nouvelle-Écosse, où les données de gros de la NSLC ont été jugées plus précises.