George Weston Limitée annonce la date de publication des résultats du premier trimestre et de l’assemblée annuelle des actionnaires

TORONTO, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (TSX: WN) annoncera les résultats de son premier trimestre de 2026 le 12 mai 2026 à 7 h (HNE).

Cette année, l’assemblée annuelle des actionnaires de George Weston Limitée aura lieu le 12 mai 2026 à 10 h (HAE) au Massey Hall, situé au 178 Victoria Street, Toronto (Ontario) Canada. Les actionnaires qui ne pourront pas y assister en personne pourront écouter, participer et voter en temps réel par le biais d'une plateforme web à l'adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-240-280-696 [mot de passe de l'assemblée : agm2026] et par téléphone.

Pour accéder à la conférence audio de l’assemblée annuelle des actionnaires, veuillez composer le 416-855-9085 ou le numéro sans frais 800-990-2777 [numéro de conférence pour la version anglaise : 99958#, numéro de conférence pour la version française : 80895#]. La rediffusion audio sera disponible après l’événement en composant le 289-819-1325 ou le numéro sans frais 888-660-6264 [code d'accès pour la version anglaise : 99958#, code d'accès pour la version française : 80895#]. Pour plus de détails sur la façon de se joindre à l’assemblée annuelle des actionnaires, d’y participer ou d’y voter par le biais de la plateforme web ou par téléphone, veuillez consulter le « Guide de l’utilisateur LUMI – Assemblée hybride », qui qui est disponible à l’adresse https://weston.ca/investisseurs/assemblee-annuelle.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d’exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des propriétés commerciales et résidentielles, de grande qualité partout au Canada.

SOURCE George Weston Limitée

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Roy MacDonald,

Vice-president de groupe, Relations avec les investisseurs,

George Weston Limitée

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