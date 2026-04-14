La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2026

TORONTO, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Résultat dilué ajusté par action de 0,30 $ pour le trimestre Résultat dilué ajusté par action de 0,35 $, abstraction faite de Partenaires Capital AGF, pour le trimestre, soit une augmentation de 21 % par rapport au trimestre correspondant de 2025 Résultat dilué ajusté par action de -0,05 $ pour Partenaires Capital AGF pour le trimestre, attribuable à des ajustements hors trésorerie de la juste valeur de placements antérieurs à long terme

Flux de trésorerie disponibles de 36,0 millions $ au cours du trimestre, soit une augmentation de 14 % par rapport au trimestre correspondant de 2025

Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions se chiffrant à 60,5 milliards $, soit une augmentation de 12 % par rapport au trimestre correspondant de 2025

Augmentation du dividende par action de 8 % à 0,135 $ pour le trimestre

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2026.

AGF a déclaré un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 de 60,5 milliards $, par rapport à 60,4 milliards $ au 30 novembre 2025 et à 53,8 milliards $ au 28 février 2025. AGF a produit des flux de trésorerie disponibles élevés, soit 36,0 millions $ pour le trimestre, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport au trimestre correspondant de 2025.

AGF a déclaré un dividende de 0,135 $ par action pour le trimestre, soit une augmentation de 8 %. Cette année constitue la sixième année consécutive de hausse du dividende.

« Notre entreprise continue de démontrer sa durabilité sous l’effet de notre stratégie pluriannuelle visant à diversifier nos placements dans maintes catégories d’actif et différents canaux de distribution aux clients, ce qui nous aide à déjouer les effets de la conjoncture économique, tout en maintenant un bilan robuste », a déclaré Judy Goldring, chef de la direction, AGF.

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») de Placements AGF s’élevaient à 1 650 millions $ pour le premier trimestre de 2026, par rapport à 1 425 millions $ pour le trimestre précédent et à 1 568 millions $ pour le premier trimestre de 2025. Les ventes nettes de FCP de détail2 se chiffraient à 237 millions $ pour le premier trimestre de 2026, par rapport à 282 millions $ pour le trimestre précédent et à 342 millions $ pour le premier trimestre de 2025.

« Placements AGF a maintenu son élan marqué de flux élevés dans différentes gammes de produits. Une fois de plus, nous avons été reconnus pour les rendements de nos placements qui nous ont permis de recevoir plusieurs prix du secteur. En outre, nous avons vu s’accroître la demande à l’égard de nos compétences liées aux actifs non traditionnels », a ajouté Mme Goldring.

Au cours du trimestre, des ajustements hors trésorerie de juste valeur de -16,8 millions $ ont été comptabilisés pour les placements à long terme de Partenaires Capital AGF, ce qui a été en partie compensé par des distributions reçues se chiffrant à 6,2 millions $. Ainsi, le revenu de placements à long terme de -10,6 millions $ représente un recul net de -2,5 % de la valeur de nos placements à long terme pour le trimestre.

« La diminution de nos placements à long terme est attribuable à des placements antérieurs dans des infrastructures, un secteur qui n’a pas été à l’abri des répercussions attribuables aux conditions économiques et commerciales actuelles », a expliqué Mme Goldring.

1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

2 Les ventes nettes (rachats nets) de FCP de détail sont calculées à partir du montant net de ventes (de rachats) de FCP moins le montant net des éléments institutionnels non récurrents de ventes (de rachats) dépassant 5 millions $ et investis dans nos FCP.

Faits saillants sur le plan des affaires :

AGF a reçu un prix d’excellence dans le cadre des Wealth Professional Awards dans les catégories suivantes : meilleur employeur (Employer of Choice) et fournisseur de fonds communs de placement de l’année (Mutual Fund Provider of the Year); Judy Goldring a été reconnue en tant que chef de la direction de l’année (CEO of the Year).

Après la fin du trimestre, AGF a été sélectionnée pour faire partie de l’indice Nasdaq Dividend Achievers, en reconnaissance de l’historique de croissance constante de son dividende et de la détermination de la Société à procurer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.

Placements AGF

En janvier, Placements AGF Inc. a lancé des parts de série FNB pour le Fonds de croissance américaine AGF et pour le Fonds Sélect mondial AGF, afin de donner aux investisseurs un accès à deux stratégies ayant fait leurs preuves depuis longtemps, par l’entremise d’une structure de FNB. Le lancement a permis d’élargir la gamme de FNB de Placements AGF, et de répondre à la demande croissante des investisseurs qui souhaitent disposer de plus d’options quant aux moyens par lesquels ils peuvent accéder aux compétences d’AGF en matière de placements.

Placements AGF Inc. a reçu sept Trophées FundGrade A+® 2025 de Fundata, pour les rendements exceptionnels de ses fonds, reconnaissant les solides rendements à long terme qu’obtiennent ses équipes pour le compte des investisseurs, quels que soient les cycles du marché.

Fonds de croissance américaine AGF

Fonds de revenu fixe Plus AGF

Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF

Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF

Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF

Fonds Portefeuille modéré mondial AGF

Fonds Sélect mondial AGF



Partenaires Capital AGF

L’un des gestionnaires affiliés de Partenaires Capital AGF, New Holland Capital (« NHC »), a lancé un fonds de crédit privé à durée indéterminée (« evergreen »), afin de donner aux investisseurs institutionnels l’accès à des occasions de placement dans des créneaux spécialisés du secteur de la finance.

Dans l’ensemble, au cours des deux dernières années, l’actif géré de NHC a augmenté à 10,5 milliards $CAN, comprenant un actif géré de 2,8 milliards $CAN dans ses stratégies de fonds spéculatifs phares.

Faits saillants sur le plan financier :

Pour le trimestre terminé le 28 février 2026, le RAIIA ajusté 3 se chiffrait à 30,3 millions $, par rapport à 52,4 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 47,9 millions $ pour le premier trimestre de 2025.

se chiffrait à 30,3 millions $, par rapport à 52,4 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 47,9 millions $ pour le premier trimestre de 2025. Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets 3 se chiffraient à 92,5 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026, par rapport à 94,8 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 85,2 millions $ pour le premier trimestre de 2025.

se chiffraient à 92,5 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026, par rapport à 94,8 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 85,2 millions $ pour le premier trimestre de 2025. Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés se chiffraient à 65,0 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026, par rapport à 67,9 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 63,6 millions $ pour le premier trimestre de 2025. Ces frais ont diminué en regard du trimestre précédent, surtout en raison d’une réduction des charges autres que de rémunération, et ont augmenté par rapport au premier trimestre de 2025, sous l’effet de l’accroissement de la rémunération liée au rendement et de la hausse des charges autres que de rémunération, principalement attribuables à l’inflation, au développement des ventes et du marketing, de même qu’à des charges découlant de l’actif géré.

Le RAIIA ajusté de Partenaires Capital AGF se chiffrait à -3,8 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026, par rapport à 16,7 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 18,6 millions $ pour le premier trimestre de 2025. La diminution par rapport au trimestre précédent et au premier trimestre de 2025 est surtout attribuable à une baisse des revenus tirés de placements à long terme.

Le RAIIA ajusté, abstraction faite de Partenaires Capital AGF, se chiffrait à 34,1 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026, par rapport à 35,7 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 29,3 millions $ pour le premier trimestre de 2025.

Le revenu net ajusté attribuable aux actionnaires 3 pour le trimestre terminé le 28 février 2026 s’élevait à 19,7 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,30 $), par rapport à 41,2 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,62 $) pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 32,1 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,48 $) pour le premier trimestre de 2025.

pour le trimestre terminé le 28 février 2026 s’élevait à 19,7 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,30 $), par rapport à 41,2 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,62 $) pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 32,1 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,48 $) pour le premier trimestre de 2025. Les flux de trésorerie disponibles se chiffraient à 36,0 millions $ pour le trimestre terminé le 28 février 2026, par rapport à 31,5 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 et à 31,6 millions $ pour le premier trimestre de 2025.



Trimestres terminés les 28 février 30 novembre 28 février (en millions $CAN, sauf les montants par action) 2026 2025 2025 Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 131,0 $ 133,8 $ 122,8 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (38,5) (39,0) (37,6) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets3 $ 92,5 $ 94,8 $ 85,2 Frais de souscription reportés 0,9 0,9 1,2 Revenu ajusté de Partenaires Capital AGF3 0,8 22,4 23,6 Autres revenus3 1,1 2,2 1,5 Total du revenu net ajusté3 95,3 120,3 111,5 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 67,5 68,2 67,8 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés3 65,0 67,9 63,6 RAIIA3 28,3 56,6 44,2 Marge du RAIIA3 29,6 % 47,0 % 39,6 % RAIIA ajusté3 30,3 52,4 47,9 Marge du RAIIA ajusté3 31,8 % 43,6 % 43,0 % Revenu net – actionnaires de la Société 18,0 44,9 30,9 Revenu net ajusté – actionnaires de la Société3 19,7 41,2 32,1 Résultat dilué par action 0,27 0,67 0,46 Résultat dilué ajusté par action3 0,30 0,62 0,48 Flux de trésorerie disponibles3 36,0 31,5 31,6 Dividende par action 0,125 0,125 0,115





Trimestres terminés les 28 février 30 novembre 28 février (en millions de $CAN) 2026 2025 2025 Actif géré de FCP4 $ 35 817 $ 34 984 $ 31 167 Actif géré de FNB et de CGD 4 492 4 136 2 913 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 5 923 7 190 6 529 Total de l’actif géré de Placements AGF 46 232 46 310 40 609 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 9 764 9 488 8 623 Actif géré de Partenaires Capital AGF 2 345 2 454 2 468 Total de l’actif géré $ 58 341 $ 58 252 $ 51 700 Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF5 2 120 2 136 2 142 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions5 $ 60 461 $ 60 388 $ 53 842 Ventes nettes de FCP4 190 276 258 Ventes nettes de FCP de détail2 237 282 342 Actif géré quotidien moyen de FCP4 35 154 34 424 30 853

3 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets; le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF; le total du revenu net ajusté; les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés; le RAIIA; la marge du RAIIA; le RAIIA ajusté; la marge du RAIIA ajusté; le revenu net ajusté, le résultat dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

4 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

5 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le premier trimestre terminé le 28 février 2026, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd’hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/pdxua75r (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant plus de 60 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF est le volet d’activités multiboutique d’AGF axé sur l’investissement non traditionnel qui offre, conjointement avec des gestionnaires affiliés, diverses stratégies dans les secteurs des actifs privés et des placements alternatifs. Les clients bénéficient de l’expertise spécialisée en investissement des gestionnaires affiliés1, combinée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF). Les gestionnaires affiliés de Partenaires Capital AGF, dont Kensington Capital Partners Limited, New Holland Capital, LLC et Crédit Privé AGF SAF, qui comptent en moyenne plus de 19 ans d’expérience, gèrent un actif ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant environ 15,0 milliards $CAN* dans des placements alternatifs, pour le compte de clients institutionnels et de détail. Les actifs gérés des gestionnaires affiliés peuvent ne pas être consolidés dans l’actif déclaré d’AGF.

* Taux de change utilisé pour la conversion de l’actif géré ($US) au 28 février 2026 (1,36).

Le terme « gestionnaire affilié » fait référence à tout partenaire, quelle que soit la structure de la relation ou l’entente établie pour le partage des revenus avec un tel partenaire. La forme que revêt la participation d’AGF dans un gestionnaire affilié, dans le cadre d’un partenariat structuré, diffère selon chaque gestionnaire affilié. La structure de la relation établie avec un gestionnaire affilié particulier, ou la part de revenu qu’AGF convient de partager peut changer. Un gestionnaire affilié ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des produits que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits, ou encore où la société ou les particuliers en question sont autorisés à offrir de tels services.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Nick Smerek

Vice-président, Planification et analyse financières

416-865-4337, InvestorRelations@agf.com

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue, ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l’égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l’industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l’actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l’administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l’économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l’évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d’une guerre ou d’activités terroristes, l’apparition d’une maladie ayant des répercussions sur l’économie à l’échelle locale, nationale ou internationale, les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l’alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l’intégration d’acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d’autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2025.

Au sujet de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d’agrégation et de distribution aux médias et au marché financier canadiens depuis 1987. Fundata est un important fournisseur dans le secteur de la distribution de données relatives à des fonds et à des valeurs mobilières au Canada.

Trophées FundGrade A+®

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les fonds de la première tranche de 10 % gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (« MPC »). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d’un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit un Trophée FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.fundgradeawards.com . Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

La note FundGrade A+® est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site https://www.fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx .

Le Fonds de croissance américaine AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « actions américaines » du Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CIFSC), parmi 256 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé annualisé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].

Le Fonds de revenu fixe Plus AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « revenu fixe canadien de base Plus » du CIFSC, parmi 32 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé annualisé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].

Le Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « équilibrés mondiaux d’actions » du CIFSC, parmi 190 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2022, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé annualisé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].

Le Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « équilibrés mondiaux à revenu fixe » du CIFSC, parmi 136 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2022, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé annualisé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].

Le Fonds d’obligations mondiales convertibles AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « revenu fixe à rendement élevé » du CIFSC, parmi 50 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2015, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé annualisé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].

Le Fonds Portefeuille modéré mondial AGF a remporté un prix FundGrade A+® pour l’année 2025, dans la catégorie « équilibrés mondiaux neutres » du CIFSC, parmi 226 fonds. La période d’évaluation de FundGrade A+® a débuté le 31 décembre 2022, pour se terminer le 31 décembre 2025. Le rendement composé annualisé du Fonds, à la fin du plus récent mois est illustré [ ici ].