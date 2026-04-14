Savaria dévoile ses objectifs à 5 ans et ses résultats préliminaires du premier trimestre 2026 à l’occasion de sa journée des investisseurs

LAVAL, Québec, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS), l’un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, a le plaisir de tenir sa deuxième journée des investisseurs à Brampton, en Ontario. Son équipe de direction présentera les récents succès de l'entreprise et exposera ses plans pour les années à venir. En complément de cette journée, Savaria a le plaisir de présenter ses objectifs financiers quinquennaux.

En 2023, Savaria a lancé un plan de transformation formel, baptisé Savaria One, avec l'aide de consultants externes et le soutien des efforts collectifs de ses employés dévoués. Ce plan a adopté une approche rigoureuse pour dégager de la valeur au sein de l'entreprise, principalement dans les domaines des opérations, des achats et des ventes. Savaria One a permis à l'entreprise de générer des revenus de 913,5 millions de dollars en 2025, avec une marge du BAIIA ajusté supérieure à 20 %.

Poursuivant sur sa lancée, Savaria vise une croissance de ses revenus de 12 % par an au cours des cinq prochaines années, grâce à une croissance organique et à des acquisitions. Cela porterait les revenus de Savaria à environ 1,6 milliard de dollars fin 2030, tout en maintenant une marge du BAIIA ajusté d'environ 20 %. À terme, le BAIIA ajusté par action devrait ainsi atteindre environ 4,25 dollars d'ici 2030.

Savaria a également le plaisir de présenter aujourd'hui ses résultats financiers préliminaires pour le premier trimestre 2026. Elle s’attend à générer des revenus d'environ 235 millions de dollars, contre 220 millions de dollars au premier trimestre 2025, soit une croissance d'environ 7 %. Le BAIIA ajusté devrait se situer à environ 48 millions de dollars, ce qui constitue une hausse d’environ 7,4 millions de dollars ou 18 % en comparaison de l'année précédente, représentant une marge du BAIIA ajusté d’environ 20 %.

Après l’événement, les présentations de la Journée des investisseurs seront publiées sur le site web de Savaria à l’adresse https://www.savaria.com/our-company/investors?lang=fr.

Mots du président exécutif du conseil et du président et chef de la direction

« Lors de la rencontre d’aujourd’hui avec les investisseurs, je peux affirmer que les trois dernières années ont été marquantes pour Savaria. Nous avons investi massivement, d’une manière inédite: dans nos équipes et dans nos processus. Prendre le temps et déployer les efforts nécessaires pour évaluer et améliorer une grande partie de nos activités s’apparente à une rénovation majeure. Nous n’avons fait aucun compromis, nous avons vraiment donné le meilleur de nous-mêmes et le résultat est une maison solide et bien construite qui durera de nombreuses années. Je remercie tous nos employés pour leur contribution à la mise en œuvre de ces changements », a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

« Savaria One nous a transformés. Nous avons toujours fabriqué des produits de grande qualité, mais de nombreuses petites initiatives, déployées dans pratiquement tous les services, ont permis d’accroître notre efficacité, de corriger les incohérences de prix, d’améliorer notre chaîne d’approvisionnement, de dynamiser nos activités de recherche et développement et de créer davantage de synergies entre nos 14 usines. À l’aube de 2026, ce sont nos 2 550 employés qui continuent de rechercher des améliorations et de collaborer pour un changement positif. C’est grâce à ce travail d’équipe et à ce talent que je peux présenter aujourd’hui nos orientations stratégiques », a déclaré Sébastien Bourassa, président et chef de la direction.

À propos de Corporation Savaria

Savaria Corporation (savaria.com) est l’un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Elle exploite un réseau de distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes à l’échelle mondiale et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à savaria.com et déposé sur SEDAR+ à sedarplus.ca. Le rapprochement entre le BAIIA ajusté et le résultat net sera présenté dans les résultats financiers du premier trimestre 2026 lors de leur publication le 6 mai 2026.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « serait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

sb@savaria.com



Stephen Reitknecht, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.661.5112, poste 3370

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