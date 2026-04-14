Dynamiser le bénévolat pour unir les communautés

TORONTO, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole (SAB), qui se déroule du 19 au 25 avril 2026, le Canada célèbrera les millions de personnes qui s’impliquent bénévolement, ainsi que les nombreuses façons dont elles propulsent un changement positif d’un océan à l’autre. Le thème de cette année, Dynamisez le bénévolat, a pour but d’amener les Canadien·ne·s à renouer avec leur communauté par le biais de l’action bénévole, de la participation citoyenne et de l’entraide. Il offre une occasion d’envergure nationale de renforcer les infrastructures civiques, de favoriser le sentiment d’appartenance et de prouver le leadership du Canada, ici et à l’étranger.

L’année 2026 ayant été désignée par les Nations Unies comme l’Année internationale des bénévoles (IVY 2026), cet événement annuel dirigé par Bénévoles Canada s’inscrit dans une campagne plus vaste ayant pour objectif d’encourager le bénévolat. Cette occasion générationnelle pour mettre en lumière le pouvoir de la participation civique et redonner vie à la culture du bénévolat au Canada repose sur le vécu et les aspirations des communautés du pays.

Autrefois une tradition stable, le taux de bénévolat encadré a chuté de manière drastique au cours des dernières années. Seulement 32 pour cent des Canadien·ne·s déclarent désormais faire du bénévolat auprès d’organisations, comparativement à 41 pour cent en 2018. Cela représente une perte de 500 millions d’heures de bénévolat et de 5,2 milliards de dollars d’un point de vue économique.

Le déclin du bénévolat encadré survient à un moment où le secteur à vocation sociale doit répondre à des enjeux sociaux, culturels et environnementaux de plus en plus complexes, souvent avec une capacité et des moyens financiers limités, et une main-d’œuvre précaire. Bon nombre des établissements qui servaient autrefois de points de service clés, par exemple les carrefours communautaires, les clubs d’entraide et les groupes de bienfaisance locaux, ont réduit leurs activités ou fermé leurs portes. Ces pressions menacent d’augmenter les écarts de service et les inégalités sociales, et d’affaiblir la résilience des communautés si on n’y prête pas attention et qu’aucun investissement n’est fait dans ce domaine.

Malgré ces enjeux, les Canadien·ne·s continuent de se soutenir les un·e·s les autres. L’entraide, le soutien intergénérationnel, l’organisation communautaire et des initiatives très locales témoignent d’un esprit civique axé sur les relations, les pairs et le vécu. Pour maintenir cet élan, les communautés ont besoin d’investissements dans les infrastructures et les mouvements qui rendent plusieurs formes de bénévolat accessibles, inclusives et visibles.

La campagne Dynamisez le bénévolat représente un jalon important de la mise en œuvre de la Stratégie d’action nationale sur le bénévolat (SANB), une démarche intersectorielle visant à repenser la façon dont le Canada appuie le bénévolat. Inaugurée en 2026, la SANB cerne les changements qui permettront de préparer le bénévolat pour l’avenir et de le rendre plus souple et inclusif. Elle propose une feuille de route pratique pour un renouvellement à long terme. S’appuyant directement sur les constats tirés de centaines de consultations menées à travers le pays, la SANB et Dynamisez le bénévolat ont pour but de répondre aux souhaits des Canadien·ne·s, qui demandent une nouvelle vision inclusive pour le bénévolat, des infrastructures plus solides pour appuyer celui-ci, ainsi que l’occasion de tisser des liens et d’acquérir un sentiment d’appartenance.

« La campagne Dynamisez le bénévolat invite les Canadien·ne·s à renouer avec leur communauté par le biais d’actes de service, d’actions civiques et d’entraide, tout cela créant un Canada plus résilient et inclusif », explique la Dre Megan Conway, présidente-directrice générale de Bénévoles Canada. « La Semaine de l’action bénévole nous permet de célébrer les bénévoles du pays, tout en inspirant une nouvelle génération et en redynamisant la culture du bénévolat au pays. »

Bénévoles Canada organise un événement pancanadien afin de mettre en évidence le pouvoir rassembleur du bénévolat, d’amplifier des voix et des formes de participation diverses, et d’appuyer l’élan mondial de l’Année internationale des bénévoles. Celui-ci aura lieu en ligne le 23 avril et sera animé par la Dre Megan Conway. La Sénatrice Farah Mohamed y fera un discours. Celle-ci a récemment dit : « Un pays fort requiert une base solide de bénévolat, ainsi qu’une société civile à la fois comprise et reconnue. »

La Sénatrice parlera du bénévolat, au Canada et ailleurs, et sera accompagnée de deux récipiendaires des Prix pour le bénévolat du Canada : Udlu Hanson et Priscilla Ojomu. Elles témoigneront de leurs expériences de bénévolat et de la manière dont elles défendent la justice sociale, l’inclusion et les besoins les plus urgents de leur communauté. Cette conversation fascinante sera suivie d’une période de questions et de réponses avec le public.

« La Semaine de l’action bénévole célèbre la générosité collective et invite à la création de liens », dit la présidente du conseil d’administration de Bénévoles Canada, Gina Jordan. « Alors que nous soulignons l’Année internationale des bénévoles, nous ne rendons pas seulement hommage aux millions de personnes qui donnent de leur temps, nous solidifions aussi les systèmes qui leur offrent du soutien. Cette année est le moment de redynamiser nos infrastructures de bénévolat, d’augmenter l’accessibilité et de relancer la tradition du bénévolat au Canada. »

Durant la Semaine de l’action bénévole 2026, des centres d’action bénévole, des organisations faisant appel à des bénévoles ainsi que des entreprises du pays souligneront les nombreuses façons dont les Canadien·ne·s nourrissent le bénévolat au sein de leur communauté. Tout le monde est invité à participer à l’événement du 23 avril, à prendre part au défi « Trouvez votre truc » et à partager son expérience sur le site ivy26.ca.

Bénévoles Canada

Bénévoles Canada fournit un leadership national ainsi qu’une expertise en matière de bénévolat en vue d’accroître la participation, ainsi que la qualité et la diversité des expériences de bénévolat. L’organisation collabore étroitement depuis 1977 avec des centres d’action bénévole, des entreprises, des organismes sans but lucratif, des gouvernements et des établissements d’enseignement dans le but d’encourager le bénévolat. Ses programmes, ses projets de recherche, ses formations, ses outils, ses ressources et ses initiatives nationales viennent éclairer les enjeux et les tendances dans le paysage canadien du bénévolat.

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