Heze richtet internationales Forum zur Pfingstrosenkultur und zum globalen kulturellen Austausch aus

HEZE, China, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das „2026 Heze Peony International Communication Forum“ fand am Samstag in Heze in der ostchinesischen Provinz Shandong statt. Diplomaten, Wissenschaftler sowie Künstler aus aller Welt diskutierten, wie die für die Stadt symbolträchtige Blume als Brücke für kulturellen Austausch und gegenseitiges Verständnis dienen kann.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Das diesjährige Forum stand unter dem Motto „In voller Blüte rund um die Welt – gemeinsame Schönheit kultivieren“ und widmete sich der kulturellen Bedeutung der Pfingstrose sowie ihrer heutigen Relevanz.

Das Programm umfasste einen thematischen Kurzfilm, der die jahrtausendealte Kulturgeschichte der Pfingstrose nachzeichnet, Videobotschaften von Freunden aus aller Welt sowie eine Fusion-Performance, die Guzheng und Violine miteinander verband und begeisterten Applaus erntete. Die Teilnehmer präsentierten kulturelle Beiträge zum Thema Pfingstrose, warben für den chinesischen klassischen Garten „Fünf Kontinente in Blüte“ und stellten Initiativen wie „Die Stimme der Pfingstrose aus dem All“ vor, die die zeitlose Faszination der Blume in den Mittelpunkt rücken.

In der chinesischen Kultur gilt die Pfingstrose seit jeher als Symbol für Wohlstand, Lebenskraft und den Wunsch der Menschen nach einem besseren Leben. Die Forumsteilnehmer äußerten, dass diese Symbolkraft auch über Grenzen hinweg wirke – als eine Sprache der Schönheit und emotionalen Verbundenheit, die überall auf der Welt verstanden und geteilt wird.

Mit einer über 1.500 Jahre zurückreichenden Anbaugeschichte und einem reichen kulturellen Erbe rund um diese Blume ist Heze – Chinas „Pfingstrosenhauptstadt“ mit 1.308 Sorten – eine weithin bekannte Destination. Beim letztjährigen Pfingstrosenfestival zählte die Stadt 9,92 Millionen Besucher, ein Anstieg von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Stadt hat eine umfassende Wertschöpfungskette aufgebaut: Staubblätter werden zu Tee verarbeitet, aus den Samen wird Öl gewonnen, die Wurzeln finden in der Medizin Verwendung und die Blütenblätter in der Wellness-Branche. Die Produkte werden in mehr als 30 Länder und Regionen exportiert.

„Blumen sind eine ästhetische Sprache, die nationale Grenzen überwindet“, sagte Zhang Lun, Sekretär des CPC Heze Municipal Committee (Stadtkomitees der KPCh Heze). Er betonte, man wolle sowohl „die Pfingstrose in die Welt tragen“ als auch „Blumen nach Heze holen“.

Sun Wenli, stellvertretende Leiterin der Publicity Department of the CPC Shandong Provincial Committee (Pressestelle des Provinzkomitees der KPCh Shandong), sicherte volle Unterstützung dabei zu, Hezes Pfingstrosenkultur als internationales Symbol für Freundschaft und Lebensfreude zu etablieren.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion erörterten Experten, wie sich das symbolische Repertoire der Pfingstrose für die globale Kommunikation entschlüsseln und neu gestalten lässt.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Publicity Department of the CPC Shandong Provincial Committee, der China International Communications Group (CICG) sowie der Publicity Department of the CPC Heze Municipal Committee ausgerichtet.