Heze accueille un forum international sur la culture de la pivoine et les échanges mondiaux

HEZE, Chine, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum international de communication sur la pivoine de Heze 2026 s’est tenu samedi à Heze, dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine, réunissant des diplomates, des universitaires et des artistes du monde entier afin d’explorer comment cette fleur emblématique de la ville peut servir de passerelle pour les échanges culturels et la compréhension mutuelle.

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Placée sous le thème « Blooming Across the World, Cultivating Shared Beauty » (Fleurir à travers le monde, cultiver une beauté partagée), l’édition de cette année s’est concentrée sur les significations culturelles de la pivoine et leur pertinence contemporaine.

L’événement a présenté un court-métrage thématique retraçant le parcours culturel millénaire de la pivoine, des messages vidéo d’amis du monde entier, ainsi qu’une performance mêlant guzheng et violon qui a suscité un accueil enthousiaste. Les participants ont échangé des créations culturelles autour de la pivoine, promu le jardin classique chinois « cinq continents en fleurs » et lancé des initiatives telles que « La voix de la pivoine depuis l’espace », mettant en valeur l’attrait intemporel de cette fleur.

Dans la culture chinoise, la pivoine symbolise depuis longtemps la prospérité, la vitalité et l’aspiration du peuple à une vie meilleure. Les participants ont souligné que ce symbolisme peut également résonner au-delà des frontières, offrant un langage universel de beauté et d’émotion.

Forte d’une tradition horticole vieille de plus de 1 500 ans et d’un riche héritage culturel autour de cette fleur, Heze, surnommée la « capitale chinoise de la pivoine » avec ses 1 308 variétés, a attiré 9,92 millions de visiteurs lors de son festival de la pivoine l’année dernière, soit une hausse de 14,8 % par rapport à l’année précédente. La ville a développé une chaîne industrielle complète autour de cette fleur : étamines utilisées pour le thé, graines pour l’huile, racines pour la médecine et pétales pour le bien-être, avec des produits exportés vers plus de 30 pays et régions.

« Les fleurs constituent un langage esthétique qui transcende les frontières nationales », a déclaré Zhang Lun, secrétaire du CPC Heze Municipal Committee (Comité municipal du PCC de Heze), ajoutant que la ville promeut à la fois « l’internationalisation de la pivoine » et « l’accueil des fleurs du monde à Heze ».

Sun Wenli, vice-directrice du Publicity Department of the CPC Shandong Provincial Committee (Département de la communication du Comité provincial du PCC du Shandong), a affirmé son soutien total à l’élévation de la culture de la pivoine de Heze en tant que symbole international d’amitié et de bonheur.

Lors d’une table ronde, des experts ont exploré les moyens d’interpréter et de réinventer les symboles liés à la pivoine pour une communication à l’échelle mondiale.

L’événement a été coorganisé par le Publicity Department of the CPC Shandong Provincial Committee (Département de la communication du Comité provincial du PCC du Shandong), le China International Communications Group (CICG) (Groupe chinois de communication internationale) et le Publicity Department of the CPC Heze Municipal Committee (Département de la communication du Comité municipal du PCC de Heze).