Avis aux médias : MADD Canada tiendra la cérémonie inaugurale de remise des prix de la police de l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister à la cérémonie inaugurale de remise des prix de la police de l'Île-du-Prince-Édouard de MADD Canada, qui se tiendra à la Résidence du gouverneur à Charlottetown. Ces prix rendent hommage aux policiers de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) pour leur engagement exceptionnel visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies et à protéger les communautés à travers la province.

Les médias sont invités à assister au lancement de la cérémonie de remise des prix. Des entrevues avec les invités et les récipiendaires seront disponibles sur demande.

Date et heure : Vendredi 17 avril 2026 à 11 h Lieu : Résidence du gouverneur, 1 Terry Fox Drive, Charlottetown, PEI Invités : Lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Dr Wassim Salamoun, O.P.E.I. Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l’honorable Rob Lantz Commandant Kevin Lewis, surintendant principal de la GRC et président de l'Association des chefs de police de l'Île-du-Prince-Édouard Chef de la direction de MADD Canada, Steve Sullivan Responsable régionale, région de l'Atlantique de MADD Canada, Shayla Morag Steeves Brenda Simmons, maman de Jacob Simmons, tué dans une collision liée à la conduite avec capacités à Kinross, Î.-P.-É. en 2020

Les prix de la police de l'Île-du-Prince-Édouard de MADD Canada sont décernés grâce à un partenariat entre MADD Canada, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Association des chefs de police de l'Île-du-Prince-Édouard. Grâce à cette collaboration, les partenaires prennent des mesures pour contrer la conduite avec capacités affaiblies et renforcer la sécurité routière, et ce, dans toutes les communautés de la province. Cette année, 22 policiers seront honorés pour leurs efforts visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2025.



Occasions de prendre des photos : photos des récipiendaires et de la cérémonie d’inauguration avec coupe de ruban.

Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :



Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca