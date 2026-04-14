Tauchen Sie ein in den Rhythmus von Songkran: Wo Musik, Wasser und globale Kultur aufeinandertreffen

BANGKOK, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es gibt diesen einen Moment im April, in dem Bangkok zu einer Bühne wird, die ihresgleichen sucht. Die Straßen verwandeln sich in ein Meer aus Farben und Wasser. Musik dröhnt von den Open-Air-Bühnen. Und aus Fremden werden innerhalb von Sekunden Freunde. Dieser Moment ist Songkran und die EBC Financial Group („EBC“) ist in diesem Jahr stolz darauf, als offizieller Sponsor des S2O Songkran Music Festivals 2026 Teil davon zu sein.

Mit dem Sponsoring unterstreicht EBC sein langjähriges Engagement, lebendige kulturelle Traditionen in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, zu unterstützen. Das S2O zählt zu den bekanntesten Wasser- und Musikfestivals Asiens und hat sich zu einem internationalen Aushängeschild thailändischer Kultur entwickelt. Es ist eine einzigartige Mischung aus jahrhundertealter Tradition und moderner Festival- und Entertainmentkultur, die jedes Jahr Tausende Besucher und Besucherinnen aus dem In- und Ausland anzieht.

Ein Broker mitten im Leben seiner Community

Als offizieller FX-Partner des FC Barcelona steht EBC an der Seite eines der renommiertesten Sportvereine der Welt. Das Unternehmen verbindet Millionen von Fußballfans in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika durch gemeinsame Werte wie Teamgeist, Ehrgeiz und Exzellenz. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfakultät der University of Oxford trägt EBC dazu bei, ökonomisches Fachwissen und Finanzbildung einem breiten, globalen Publikum zugänglich zu machen und so eine inklusivere Finanz- und Wirtschaftskompetenz zu fördern. EBC wurde von World Finance (2023–2025) als „World’s Best Brokerage“ ausgezeichnet. Darüber hinaus engagiert sich EBC gemeinsam mit der United Nations Foundation im „United to Beat Malaria“-Programm, das sich für Gesundheit und Chancengleichheit in besonders betroffenen Regionen einsetzt – denn Verantwortung endet für einen Broker nicht am Handelsterminal.

Die Unterstützung von S2O ist der nächste Schritt in dieser Entwicklung. Während der FC Barcelona für sportliche Leidenschaft steht, Oxford den intellektuellen Austausch fördert und die UN Foundation Schutz für besonders gefährdete Menschen schafft, steht S2O für Kultur, Lebensfreude und das Gefühl von Gemeinschaft. Für einen Broker, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in seinen Communitys präsent zu sein, ist Songkran die perfekte Bühne.

Thailändische Kultur auf der globalen Bühne

Songkran ist mehr als nur ein Feiertag. Es ist ein lebendiger Ausdruck thailändischer Großzügigkeit, Erneuerung und Gemeinschaft: Werte, die weit über die Grenzen Thailands hinaus Resonanz finden. Das S2O Songkran Music Festival hat sich zu einem starken Botschafter dieses Lebensgefühls entwickelt und bringt der Welt dieses Fest näher, das fröhlich, inklusiv und unverkennbar thailändisch ist.

Für EBC ist diese Partnerschaft von besonderer Bedeutung. Thailands kulturelle Vielfalt und kreative Energie machen das Land seit jeher zu einem der spannendsten Standorte Südostasiens. Mit dem Engagement für ein Festival, das diese Traditionen einer globalen Öffentlichkeit zugänglich macht, würdigt EBC nicht nur die lokale Kultur, sondern unterstreicht auch den Anspruch, die Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, aktiv mitzufeiern statt nur zu begleiten.

Jenseits des Bildschirms – mitten im Moment

Im Kern spiegelt dieses Sponsoring wider, wofür EBC als Broker stehen möchte: echte Nähe zu den Menschen in seinen Märkten, ihre Leidenschaften verstehen, ihre Interessen teilen und sie dabei unterstützen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Songkran ist mit seiner Energie, seiner Wärme und seiner Tradition, Menschen zusammenzubringen, das perfekte Sinnbild dieses Ehrgeizes.

Mit dem nahenden Songkran-Festival freut sich EBC darauf, im April gemeinsam mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern im S2O Land in Bangkok zu feiern, nicht als Marke auf einem Werbebanner, sondern als Teil der Feier selbst. Denn die besten Partnerschaften entstehen oft nicht in Konferenzräumen, sondern in den Momenten, die in Erinnerung bleiben.

Weitere Informationen und Analysen von EBC finden Sie unter www.ebc.com.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen („EBC“) dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group („EBC“) ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet – vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Handelsmöglichkeiten auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert; die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller FX-Partner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften – insbesondere durch die Initiative „United to Beat Malaria“ der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

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