Plongez au cœur de Songkran : un festival mêlant musique, eau et cultures du monde

BANGKOK, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, en avril, Bangkok s’anime de manière unique. Les rues se parent de couleurs et d’eau. La musique résonne sur les scènes en plein air. Des inconnus deviennent amis en un instant. Cet événement, c’est Songkran, et cette année, EBC Financial Group (« EBC ») est fier d’y participer en tant que sponsor officiel du festival de musique S2O Songkran 2026.

Ce parrainage témoigne de l’engagement de longue date d’EBC en faveur du soutien des traditions culturelles dynamiques des communautés où il est implanté. S2O, l’un des festivals aquatiques et musicaux les plus réputés d’Asie, est devenu un symbole mondial de l’identité culturelle thaïlandaise. Alliant traditions séculaires et divertissements contemporains de renommée internationale, il attire chaque année des milliers de participants locaux et internationaux.

EBC, un courtier au service de sa communauté

En tant que partenaire officiel pour les opérations de change du FC Barcelone, EBC est aux côtés de l’une des institutions sportives les plus mythiques du monde. Cette société tisse des liens avec des millions de fans de football en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, partageant les mêmes valeurs de travail d’équipe, d’ambition et d’excellence. Grâce à sa collaboration continue avec le département d’économie de l’université d’Oxford, ce courtier, désigné « World’s Best Brokerage » (meilleur courtier du monde) par World Finance pour la période 2023-2025, contribue à diffuser une expertise économique de pointe à un public international, rendant ainsi la culture financière et économique plus accessible et inclusive. Partenaire de la campagne « Unis pour vaincre le paludisme » de la Fondation des Nations Unies, qui en est à sa deuxième année, EBC investit dans la santé et l’équité des communautés qu’elle sert, car la responsabilité d’un courtier ne s’arrête pas à l’écran de trading.

Soutenir S2O est la suite logique de cette démarche. Si le FC Barcelone incarne l’adrénaline de la compétition, Oxford aiguise l’esprit et la Fondation des Nations Unies protège les plus vulnérables, S2O célèbre la culture, la joie et le rassemblement. Pour un courtier qui a toujours cru en l’importance d’un engagement significatif auprès des communautés qu’il sert, Songkran est la scène idéale.

Célébrer la culture thaïlandaise sur la scène internationale

Songkran est bien plus qu’une fête. C’est l’expression vivante de la générosité, du renouveau et de la solidarité thaïlandais : des valeurs qui résonnent bien au-delà des frontières du pays. Le festival de musique S2O Songkran est devenu un formidable ambassadeur de cet esprit et fait découvrir au monde entier une célébration joyeuse, inclusive et résolument thaïlandaise.

Pour EBC, l’opportunité de participer à cette aventure est précieuse. La richesse culturelle et l’énergie créative de la Thaïlande en font depuis longtemps l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. En soutenant un festival qui met en lumière les traditions thaïlandaises auprès d’un public international, EBC rend hommage à la culture d’un pays qui occupe une place importante dans le rayonnement régional, et réaffirme sa conviction que les communautés au sein desquelles elle opère méritent d’être célébrées, et pas seulement servies.

Au-delà de l’écran, au cœur de l’instant

Ce partenariat reflète l’essence même du rôle d’EBC : tisser des liens profonds avec les populations de chaque région où elle est présente, partager leurs passions, soutenir ce qu’elles aiment et les encourager à vivre pleinement. Avec son énergie, sa chaleur et sa tradition de rassemblement, Songkran incarne parfaitement cette ambition.

À l’approche de Songkran, EBC se réjouit d’être aux côtés des milliers de festivaliers qui se rassembleront à S2O Land Bangkok en avril prochain, non pas comme une simple marque sur un panneau publicitaire, mais comme un véritable acteur de la fête. Après tout, les meilleurs partenariats se construisent souvent non pas dans les salles de réunion, mais dans les moments inoubliables.

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Avertissement : Ce document est proposé à titre d’information uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil de l’EBC Financial Group ni d’aucune de ses entités (ci-après « EBC »). La négociation de devises et de contrats sur différence (CFD) avec effet de levier présente un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Avant de réaliser des opérations boursières, vous devez prendre en compte vos objectifs de trading, votre niveau d’expérience et votre appétence au risque, puis consulter un conseiller financier indépendant si nécessaire. Les statistiques ou les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. EBC ne saurait être tenue responsable de tout dommage découlant de l’utilisation de ces informations.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est une marque d’envergure mondiale réputée pour son expertise en courtage financier et gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées réparties dans les principaux centres financiers du monde, comme le Royaume-Uni, l’Australie, les Îles Caïmans, l’Île Maurice, ou l’Afrique du Sud, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder aux marchés mondiaux et aux opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD, etc.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission australienne (« ASIC ») et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC ») ; EBC Financial Group SA (Pty) Ltd est agréé et réglementé par la Financial Sector Conduct Authority (« FSCA »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

Fière d’être le partenaire officiel du FC Barcelone pour les opérations de change, EBC continue de développer des partenariats à fort impact pour soutenir les communautés, notamment à travers l’initiative « Unis pour vaincre le paludisme » de la Fondation des Nations Unies, le département d’économie de l’université d’Oxford et un large éventail de partenaires qui promeuvent des initiatives dans les domaines de la santé mondiale, de l’économie, de l’éducation et du développement durable.

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