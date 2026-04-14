Même en période de contraintes budgétaires, une grande partie de la population canadienne paierait plus pour des produits fabriqués au Canada

La majorité souhaite acheter canadien : Près de six consommateurs sur dix sont prêts à payer plus cher pour des produits fabriqués au Canada, même si le prix demeure le principal facteur d’achat.

Près de six consommateurs sur dix sont prêts à payer plus cher pour des produits fabriqués au Canada, même si le prix demeure le principal facteur d’achat. Manque de repères : Environ quatre consommateurs sur dix trouvent qu’il est facile d’identifier les produits fabriqués au Canada.

Environ quatre consommateurs sur dix trouvent qu’il est facile d’identifier les produits fabriqués au Canada. Le prix reste déterminant : Les deux tiers des Canadien.nes fondent la plupart de leurs décisions d’achat sur le prix, et presque tous comparent les prix au moins à l’occasion.





MONTRÉAL, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même si les ménages canadiens font preuve de prudence dans leurs dépenses, de nombreux Canadien.nes sont prêts à payer plus cher pour des produits fabriqués au Canada. Une récente étude de la Banque de développement du Canada (BDC) montre que près de six consommateurs sur dix sont prêts à payer un supplément pour des produits fabriqués à l’échelle locale, provinciale ou canadienne. Cela met en lumière une occasion pour les entreprises capables de communiquer clairement leur valeur et l’origine de leurs produits.

« Les Canadien∙nes veulent soutenir les entreprises d’ici, mais ont besoin de signaux clairs pour le faire. Pour les entrepreneur∙es, rivaliser uniquement sur le prix est rarement suffisant. Communiquer la valeur ajoutée, qu’il s’agisse de la qualité, de la durabilité, du service ou de l’origine canadienne, peut faire toute la différence. »

— Pierre Cléroux, économiste en chef, BDC

Le prix domine encore — mais pas toujours

Le prix demeure le facteur dominant dans les décisions d’achat de la plupart des Canadien∙nes. Les deux tiers affirment que le prix influence la majorité de leurs achats, et la quasi-totalité comparent les prix au moins à l’occasion.

Cela dit, plus de la moitié des répondants disent qu’ils seraient susceptibles de payer plus cher pour des produits fabriqués à l’échelle locale, provinciale ou canadienne. Parmi ceux prêts à payer un supplément, le montant moyen accepté serait de 23 %, même en présence d’options moins coûteuses.

Une volonté freinée par un problème de visibilité

Malgré cette volonté, de nombreux consommateurs éprouvent de la difficulté à passer à l’action. Seules quatre personnes sur dix disent qu’il est facile d’identifier les produits fabriqués au Canada, tandis que plus du tiers jugent cela difficile. Pour plusieurs, l’obstacle n’est pas la volonté, mais plutôt la visibilité. Un étiquetage flou et une certaine confusion quant à ce qui est réellement « fabriqué au Canada » demeurent des freins importants.

Au-delà du prix, près des deux tiers des répondants citent la qualité et la durabilité parmi leurs principaux critères d’achat. Les rabais, les avis de consommateurs et la réputation de la marque jouent également un rôle important.

Ce que cela signifie pour les entrepreneur∙es

L’étude suggère qu’un étiquetage plus clair et plus cohérent pourrait grandement améliorer la capacité des consommateurs à repérer les options canadiennes. Des repères visuels simples, comme des mentions « Produit du Canada » standardisées ou des symboles facilement reconnaissables, pourraient jouer un rôle clé. Les consommateurs indiquent également qu’un prix concurrentiel, une meilleure visibilité en magasin et en ligne, ainsi qu’une communication plus claire de la valeur les inciteraient à acheter canadien plus souvent.

À propos de l’étude

Les résultats proviennent du programme Boussole consommateur de BDC, un sondage national mené auprès de 1 499 consommateurs canadiens en décembre 2025 par l’équipe Recherche et intelligence de marché de BDC. La marge d’erreur maximale est de ±2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Toutefois, comme ce sondage repose sur un échantillon non probabiliste, cette information est fournie à titre indicatif.

Le programme Boussole consommateur de BDC fournit des informations continues sur les attitudes et comportements des consommateurs canadiens afin d’aider les entrepreneur.es à adapter leurs stratégies et à demeurer concurrentiels dans un marché en évolution.

À propos de BDC, la banque des propriétaires de PME du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et nous contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

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