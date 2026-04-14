Bull et Equal1 concluent une alliance stratégique pour accélérer l’intégration hybride quantique-HPC en Europe

Paris, France – 14 avril 2026 – Bull, leader dans le calcul avancé et l’intelligence artificielle, et Equal1, pionnier mondial de l’informatique quantique sur silicium, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord (MoU) visant à faire progresser la nouvelle génération de technologies de calcul hybride quantique‑classique, en Europe.

À l’heure où l’informatique quantique devient une réalité opérationnelle, Bull et Equal1 partagent une ambition commune : accélérer l’adoption du calcul quantique augmenté pour les applications industrielles et scientifiques. En permettant une hybridation fluide entre le calcul haute performance (HPC) classique et l’informatique quantique, ce partenariat entend lever les freins à l’adoption des charges de travail accélérées par le quantique dans les environnements industriels et scientifiques.

A travers ce rapprochement, Bull associera son infrastructure HPC de rang mondial et son expertise en émulation quantique aux ordinateurs quantiques d’Equal1, à base de spins de silicium révolutionnaires. En interfaçant directement le matériel d’Equal1 avec la plateforme Qaptiva de Bull, les deux entreprises favorisent l’accessibilité des capacités de calcul quantique au sein des environnements existants pour les centres de données dédiés à l’IA et au HPC. Les utilisateurs peuvent ainsi développer, tester et optimiser des algorithmes et des cas d’usage quantiques, tout en réduisant les incertitudes et les taux d’erreur liés aux matériels quantiques de première génération.

La collaboration s’articule autour de trois piliers majeurs :

Intégration technique : développement d’un connecteur fluide entre les serveurs quantiques en rack d’Equal1 et la couche logicielle Qaptiva de Bull, afin de permettre une hybridation à haute performance entre supercalculateurs classiques et processeurs quantiques.

R&D conjointe : avancement de la recherche sur la caractérisation et la physique des qubits à spins de silicium, afin de favoriser le développement de technologies quantiques sur puce, évolutives et sobres en énergie.

Projets européens souverains : collaboration sur des initiatives quantiques pilotées par l’Union européenne, dans le but de renforcer la souveraineté technologique du continent dans la compétition mondiale du quantique.





Bruno Lecointe, SVP, Directeur mondial HPC, IA et Quantique chez Bull, déclare :

« La convergence du calcul haute performance et des technologies quantiques redéfinit la manière dont nous relevons les défis les plus complexes au niveau mondial. Dix ans après le lancement du premier émulateur quantique du marché, l’innovation fait partie intégrante de l’ADN de Bull, et nous restons engagés dans la conception d’architectures hybrides capables de transformer les technologies émergentes en capacités opérationnelles. En intégrant les serveurs quantiques à spins de silicium d’Equal1 dans notre écosystème Qaptiva, nous créons un lien continu entre le HPC, l’émulation quantique et l’exécution quantique. Cette alliance permet à nos clients de tirer parti du supercalcul centré sur le quantique pour obtenir des résultats concrets, avec une efficacité et des performances inédites. »

Jason Lynch, CEO d’Equal1, ajoute :

« En construisant des processeurs quantiques sur du silicium standard, nous faisons passer l’informatique quantique d’un matériel de laboratoire sur mesure à une infrastructure déployable. Cette collaboration avec Bull constitue une étape clé pour combler le fossé entre l’innovation matérielle de rupture et les charges de travail industrielles. Ensemble, nous positionnons nos solutions communes comme une référence du calcul haute performance, en permettant une intégration fluide dans les centres de données existants et en contribuant à un avenir numérique plus durable. »

Conformément aux termes du protocole d’accord, les deux parties mettront en place un cadre d’échange technique et d’évaluation de projets conjoints, avec un premier focus sur l’avancement des simulations basées sur la physique et les infrastructures de centres de données à grande échelle.

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À propos Bull

Avec près d’un siècle d’innovations, Bull est un leader mondial du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique, avec un revenu d’environ 720 millions d’euros et 3 000 experts opérant dans 32 pays. S’appuyant sur une architecture ouverte, de confiance et intégrée de bout en bout, Bull conçoit, déploie et opère des solutions matérielles et logicielles ainsi que des services stratégiques, pour accélérer la recherche scientifique, créer de la valeur pour les entreprises de manière durable et contribuer au progrès de la société. Porté par une R&D d’excellence, forte de 1 600 brevets, avec des capacités industrielles éprouvées et une expertise avancée en science des données, Bull permet aux États et aux industries de conserver la maîtrise totale de leurs données et de leur intelligence artificielle, au service du progrès pour la planète.

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À propos d’Equal1

Equal1 est un leader mondial des technologies de calcul quantique sur silicium. Basée à Dublin, l’entreprise commercialise le premier ordinateur quantique hybride quantique‑classique au monde au format rack, reposant sur des processeurs quantiques à spins de silicium. Son produit phare, le serveur quantique Bell‑1, est conçu pour s’intégrer de manière fluide aux environnements standards des centres de données, offrant une trajectoire évolutive vers des millions de qubits intégrés sur puce.

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