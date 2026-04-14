Kering - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : amélioration progressive et focus sur l’exécution

Kering - Communiqué de presse - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 - 14 04 26





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 14 avril 2026

















CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2026 : AMÉLIORATION PROGRESSIVE ET FOCUS SUR L’EXÉCUTION

Kering a finalisé des transactions majeures dans la beauté, la joaillerie

et l’immobilier, clarifiant ses priorités stratégiques tout en renforçant son bilan

Le 16 avril, Kering présentera à Florence la stratégie du Groupe

à l’occasion de son Capital Markets Day

Chiffre d’affaires : 3 568 M€

stable en données comparables

« Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires du Groupe s’est stabilisé, marquant une première étape significative dans sa trajectoire de redressement, ainsi qu’une nouvelle amélioration séquentielle.

Dans un environnement géopolitique qui demeure incertain, cette performance reflète les premiers effets tangibles de nos actions. La dynamique de croissance a concerné la quasi-totalité de nos Maisons, avec une contribution particulièrement forte de la joaillerie.

Gucci reste notre priorité absolue. Une transformation d’envergure est en cours, fondée sur des mesures structurantes en matière d’expérience client, de réseau de distribution et, avant tout, de produit. Nous avons ainsi repensé la structure de l’offre et clarifié nos priorités par catégorie, conduisant au déploiement progressif en boutique de nouvelles collections tout au long de l’année.

Le premier trimestre 2026 a été marqué par de nouveaux progrès, reflétant une exécution rapide et rigoureuse. Nous avons posé les fondations d’une plateforme Groupe destinée à soutenir la croissance de nos Maisons et à renforcer leur efficacité opérationnelle, tout en menant des transactions majeures dans la beauté, la joaillerie et l’immobilier, consolidant ainsi notre bilan.

Je me réjouis de vous retrouver le 16 avril à l’occasion de notre Capital Markets Day, lors duquel nous présenterons notre feuille de route stratégique : ReconKering. »

Luca de Meo, Directeur général de Kering

Le chiffre d’affaires de Kering au premier trimestre 2026 s’élève à 3 568 millions d’euros, en recul de 6 % en données publiées et stable en données comparables par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

s’élève à 3 568 millions d’euros, en recul de 6 % en données publiées et stable en données comparables par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Par canal de distribution, au premier trimestre : Les ventes dans le réseau en propre, qui inclut l’ e-commerce , sont en baisse de 2 % en comparable, restant inégales entre les régions et au sein des Maisons. Le chiffre d’affaires Wholesale est en hausse de 6 % en comparable, notamment porté par une dynamique toujours favorable dans la lunetterie.



Chiffre d’affaires



(En million d’euros) T1 2026 T1 2025 Variation en publié Variation en comparable

(1) Kering Mode & Maroquinerie 2 852 3 129 -9 % -3 % dont Gucci 1 347 1 571 -14 % -8 % Kering Jewelry 269 236 +14 % +22 % Kering Eyewear 489 476 +3 % +7 % Corporate & Autre 30 33 -7 % +10 % Éliminations (72) (61) N/A N/A KERING 3 568 3 813 -6 % 0 %

À périmètre et taux de change comparables

Kering Mode & Maroquinerie

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du segment Mode & Maroquinerie de Kering s’élève à 2 852 millions d’euros, en recul de 9 % en données publiées et de 3 % en données comparables, marquant une nouvelle amélioration séquentielle.

Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 4 % en données comparables. Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et Brioni sont en croissance ce trimestre, grâce notamment à une forte dynamique des ventes en Amérique du Nord. Saint Laurent affiche une performance robuste dans les chaussures et le prêt-à-porter, conjugué aux succès de nouveaux produits, dont le sac Mombasa. Bottega Veneta affiche des tendances solides en Asie-Pacifique, soutenues par la robustesse de ses gammes de produits et une désirabilité durable. Balenciaga a signé un nouveau trimestre de croissance, portée par une demande soutenue en maroquinerie, fondée sur le succès des lignes City et Rodeo. Brioni confirme une dynamique très positive. Comme attendu, McQueen poursuit sa rationalisation, en ligne avec les actions engagées pour refonder la marque.

Le chiffre d’affaires du Wholesale sur ce segment est en progression de 2 %.

dont Gucci

Gucci réalise un chiffre d’affaires de 1 347 millions d’euros au premier trimestre, en baisse de 14 % en données publiées et de 8% en données comparables par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

Les ventes dans le réseau en propre s’inscrivent en baisse de 9 % en comparable. L’Amérique du Nord délivre une performance solide, en hausse de 8 % sur un an, apportant une première confirmation que le repositionnement stratégique commence à porter ses fruits. Cette dynamique ne permet néanmoins pas de compenser le recul en Asia-Pacifique et en Europe de l’Ouest.

Le trimestre a été résolument tourné vers l’exécution, marqué par des décisions fortes en matière de produits, de distribution et de relation client. La refonte de la structure de l’offre est en cours, avec le déploiement progressif de nouvelles collections tout au long de l’année, constituant un socle essentiel à la reprise.

Le chiffre d’affaires du Wholesale est en progression de 2 %.

Kering Jewelry

Au premier trimestre, Kering Jewelry délivre une très belle performance, atteignant un niveau record à 269 millions d’euros. Les ventes sont en hausse de 14 % en données publiées et de 22 % en données comparables. Dans le réseau de distribution en propre, les ventes des Maisons joaillières ont augmenté de 28 % tandis qu’elles ont progressé de 14 % en Wholesale.

La performance a été portée par une demande soutenue dans les principales régions, notamment au Japon et en Asie‑Pacifique. La dynamique est particulièrement soutenue chez Boucheron, qui délivre la plus forte croissance du Groupe ce trimestre. Pomellato affiche également une croissance solide, portée par le Japon et le succès de ses collections clés. DoDo a poursuivi sa trajectoire de croissance sur plusieurs trimestres, tandis que Qeelin a enregistré une solide performance, portée par l’Asie.

Kering Eyewear

Au premier trimestre, Kering Eyewear réalise une performance historique, faisant de ce trimestre le meilleur de son histoire. Les ventes s’élèvent à 489 millions d’euros, en hausse de 3 % en données publiées et de 7 % en données comparables par rapport au premier trimestre de l’année dernière, grâce à une demande soutenue sur l’ensemble de son portefeuille.

Cette croissance s’explique par les lancements de produits très attendus, avec notamment la première collection de lunetterie Valentino développée par Kering Eyewear, des campagnes commerciales réussies, ainsi que des initiatives marketing et de communication à fort impact.

Corporate & Autre

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Corporate & autre s’élève à 30 millions d’euros, en baisse de 7 % en données publiées et une hausse de 10 % en données comparables par rapport au premier trimestre de l’année précédente.

Point sur le Moyen-Orient

Depuis fin février, le conflit du Moyen-Orient demeure un sujet de vigilance pour le Groupe. La sécurité de nos équipes reste notre priorité et, à ce jour, aucun de nos collaborateurs n’a été directement touché. La région compte environ 1 100 employées, 79 boutiques et représente près de 5% de notre chiffre d’affaires retail.

Une cellule de crise a été immédiatement activée et continue de suivre la situation en temps réel. Malgré des perturbations ponctuelles dans certaines zones, tout le réseau en propre est, à ce jour opérationnel.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires retail de la région recule de 11 %, après avoir progressé sur les deux premiers mois de l’année.

Au-delà de l’impact local, que nous continuons de suivre très attentivement, l’attention se porte, en outre, sur les répercussions éventuelles sur les dynamiques du tourisme mondial et l’environnement macroéconomique.

Perspectives

Dans un environnement géopolitique et macroéconomique qui demeure incertain, le Groupe met l’accent sur l’agilité et une exécution rigoureuse, en dotant chacune de ses Maisons d’une stratégie de marque plus structurée et plus pérenne, ainsi que du soutien opérationnel indispensable pour accélérer son développement.

Alors que Kering poursuit sa progression en 2026, l’objectif demeure de renouer avec la croissance et d’améliorer les marges.

Le Capital Markets Day du 16 avril 2026 présentera en détail la feuille de route qui guidera cette nouvelle phase de la transformation de Kering.

FAITS MARQUANTS & EVENEMENTS DEPUIS LE 1er JANVIER 2026

Kering dans la CDP Triple A List (Climat/Eau/Forêt), pour la 3e année consécutive

6 Janvier 2026 – Kering s’est vu décerner, pour la troisième année consécutive, la prestigieuse distinction « Triple A » du Carbon Disclosure Project, soulignant une fois de plus la démarche de transparence du Groupe et son engagement environnemental.

Kering annonce une évolution à la direction de Bottega Veneta

20 janvier 2026 – Kering a annoncé que Bartolomeo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta, quittera le groupe le 31 mars 2026. Le processus de sélection du prochain Directeur général de Bottega Veneta est en cours et sa nomination sera annoncée prochainement.

Kering crée deux nouveaux pôles d’excellence au service de la performance et de la croissance de ses maisons

2 mars 2026 – Kering a annoncé une nouvelle organisation avec la création de deux pôles d’excellence – Industrie et Client – pour optimiser l’efficacité opérationnelle du Groupe et soutenir la croissance durable de ses Maisons. Ces pôles s’intègrent dans la plateforme Groupe, conçue pour offrir aux Maisons un cadre unifié, des moyens accrus et des leviers puissants pour accélérer l’exécution de leurs stratégies. Les équipes concernées au sein des Maisons reporteront de manière fonctionnelle aux deux pôles d’excellence.

Le pôle Industrie renforce l’appareil productif du Groupe et de ses Maisons en intégrant les achats, la production, la gestion de la chaîne logistique, la qualité ainsi que la recherche & développement. Le pôle Client apporte expertise et solutions communes pour mettre en œuvre la stratégie du Groupe dans ce domaine, en étroite collaboration avec les Maisons. Ses missions couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur et des fonctions liées au Client.

Kering annonce deux nominations clés au sein de ces pôles : Stéphane Noël comme Directeur Industriel Groupe à compter du 1er avril 2026 et Carlo Mocci comme Directeur Client Groupe à compter du 4 mai 2026. Tous les deux rejoindront le Comité Exécutif de Kering et reporteront directement à Luca de Meo.

Kering crée Kering Jewelry et en confie la direction à Jean-Marc Duplaix

16 mars 2026 – Kering annonce la création de Kering Jewelry, entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité Joaillerie. Elle rassemblera les Maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin, ainsi que les capacités industrielles du Groupe, dont Raselli Franco Group, en cours d’intégration. Jean-Marc Duplaix est nommé Chief Executive Officer de Kering Jewelry, et conserve ses responsabilités de Chief Operating Officer du Groupe. Les Directeurs généraux des Maisons de Joaillerie lui reporteront directement. Kering Jewelry constituera une plateforme intégrée destinée à soutenir la croissance des Maisons. Cette organisation permettra également au Groupe de tirer parti de nouvelles opportunités dans cette catégorie, y compris pour ses Maisons de Mode et de Maroquinerie.

Kering fait évoluer la présentation de ses activités, en ligne avec son modèle stratégique et son organisation

16 mars 2026 – dans le cadre des évolutions de sa stratégie et de son organisation, Kering annonce une nouvelle segmentation de ses activités. Cette nouvelle présentation renforce la lisibilité du modèle stratégique. À compter du premier trimestre 2026, Kering communiquera ses indicateurs de performance selon les segments opérationnels suivants :

Kering Mode & Maroquinerie, incluant Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen et Brioni, dont Gucci, séparément ;

Kering Jewelry, incluant Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin;

Kering Eyewear;

Corporate & Autre, comprenant les services du Groupe et Ginori 1735.

Au sein de l’activité Mode & Maroquinerie, Kering continuera de présenter séparément les indicateurs de performance de Gucci.

Pierre Houlès nommé Directeur Digital, IA & IT de Kering

17 mars 2026 – Kering a annoncé la nomination de Pierre Houlès en tant que Directeur Digital, IA et IT du Groupe. Il intègre le Comité exécutif de Kering.

Kering finalise la première étape de l’acquisition de Raselli Franco Group

30 mars 2026 – Kering a finalisé sa prise de participation initiale de 20 % dans Raselli Franco Group, l’un des plus grands manufacturiers indépendants de joaillerie de luxe en Europe, pour un montant de 115 millions d'euros.

Kering et L'Oréal finalisent leur alliance stratégique

31 mars 2026 – Kering et L’Oréal ont finalisé leur partenariat stratégique dans la beauté selon les termes communiqués le 19 octobre 2025, après avoir obtenu l’aval des autorités de la concurrence. L’accord ainsi finalisé entérine l’acquisition par L’Oréal de Kering Beauté, incluant la Maison Creed et la signature des licences de beauté et de fragrances des Maisons emblématiques de Kering. Kering et L’Oréal continuent d’explorer les opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité au travers d’une co-entreprise.

Kering finalise une transaction portant sur un immeuble emblématique Via Monte Napoleone à Milan

1er avril 2026 – Kering a annoncé la finalisation d’un accord avec Al Mirqab Group, portant sur un immeuble appartenant à Kering situé au 8 via Monte Napoleone, à Milan. Kering apporte cet actif à une société par action nouvellement constituée, détenue à 80 % par Al Mirqab Group et à 20 % par Kering. La participation de Kering sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. Kering a reçu 729 millions d’euros lors de la finalisation de l’opération, tandis que les 432 millions d’euros supplémentaires seront versés au Groupe cinq ans plus tard.

AUDIOCAST

Kering présentera son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 en audiocast, à 18h00 (heure de Paris) le mardi 14 avril 2026, accessible ici. La présentation sera suivie d’une session Q&A pour les analystes.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant le webcast sur le site www.kering.com/fr/finance

Réécoute possible depuis le site internet : www.kering.com/fr/finance.

À propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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