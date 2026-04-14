Nanterre, le 14 avril 2026

Assemblée générale des actionnaires de VINCI du 14 avril 2026

Approbation de l’ensemble des résolutions

Renouvellement des mandats d’administrateur de MM. Xavier Huillard, Claude Laruelle et René Medori

Ratification de la cooptation de M. Frédéric Nougarède en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires

Dividende au titre de l’exercice 2025 : 5,00 euros par action, dont un solde de 3,95 euros payable en numéraire le 23 avril 2026

Xavier Huillard nommé président par le Conseil d’administration

L’assemblée générale mixte des actionnaires de VINCI s’est réunie aujourd’hui à la salle Pleyel à Paris, sous la présidence de M. Xavier Huillard.

Avec un quorum de 70,78 %, elle a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont :

les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

la distribution d’un dividende de 5,00 euros par action au titre de 2025. Compte tenu de l’acompte de 1,05 euro par action payé en octobre 2025, il reste à verser un solde en numéraire de 3,95 euros par action, le 23 avril 2026 (détachement du coupon le 21 avril 2026) ;

le renouvellement pour une durée de quatre ans des mandats d’administrateurs de MM. Xavier Huillard, Claude Laruelle et René Medori ;

la ratification de la cooptation de M. Frédéric Nougarède en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires.

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni après l’assemblée générale des actionnaires, a décidé de nommer M. Xavier Huillard en qualité de président du Conseil d’administration. Par ailleurs, M. Nelson Martinho Galego a rejoint le Conseil d’administration en qualité d’administrateur représentant les salariés en remplacement de M. Roberto Migliardi.

Enfin, le Conseil d’administration a rendu un hommage particulier à Mme Marie-Christine Lombard pour son engagement de 12 ans au service du Groupe.

Le résultat des votes ainsi que la vidéo de l’assemblée générale seront disponibles prochainement sur le site Internet du Groupe (www.vinci.com).

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Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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