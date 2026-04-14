Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (7 au 10 avril 2026)

Le 14 avril 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 7 au 10 avril 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-Apr-26
|FR0000073298
|10 744
|34,9046
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-Apr-26
|FR0000073298
|9 256
|34,7005
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-Apr-26
|FR0000073298
|11 230
|35,6446
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-Apr-26
|FR0000073298
|7 348
|35,5487
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Apr-26
|FR0000073298
|13 500
|35,2022
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Apr-26
|FR0000073298
|14 000
|35,1513
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Apr-26
|FR0000073298
|1 000
|35,2090
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|9-Apr-26
|FR0000073298
|1 500
|35,2135
|AQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Apr-26
|FR0000073298
|13 000
|35,8124
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Apr-26
|FR0000073298
|13 500
|35,8134
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Apr-26
|FR0000073298
|1 000
|35,7860
|TQE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|10-Apr-26
|FR0000073298
|1 500
|35,8128
|AQE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
