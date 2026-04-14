Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (7 au 10 avril 2026)

Le 14 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 7 au 10 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-Apr-26FR000007329810 74434,9046XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-Apr-26FR00000732989 25634,7005DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-Apr-26FR000007329811 23035,6446XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-Apr-26FR00000732987 34835,5487DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Apr-26FR000007329813 50035,2022XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Apr-26FR000007329814 00035,1513DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Apr-26FR00000732981 00035,2090TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W879-Apr-26FR00000732981 50035,2135AQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Apr-26FR000007329813 00035,8124XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Apr-26FR000007329813 50035,8134DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Apr-26FR00000732981 00035,7860TQE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8710-Apr-26FR00000732981 50035,8128AQE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

2026 04 14_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
Recommended Reading