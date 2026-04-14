AI-Media dévoile les encodeurs LEXI Text Encoder et LEXI Voice Encoder et marque ainsi une étape majeure pour ses produits à l’occasion du NAB 2026

NEW YORK, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, leader mondial des technologies linguistiques basées sur l’IA et des solutions de sous-titrage en direct, a annoncé aujourd’hui au NAB Show 2026 le lancement de deux nouveaux encodeurs de nouvelle génération : le LEXI Text Encoder et le LEXI Voice Encoder. Marquant le premier lancement de matériel d’encodage de la société depuis plus de dix ans, cette étape importante s’appuie sur le succès éprouvé de l’Encoder Pro (HD592) d’AI-Media, référence du secteur plébiscitée par les diffuseurs et les entreprises du monde entier.

Ces nouvelles solutions offrent des performances renforcées, des capacités avancées pilotées par l’IA, ainsi qu’un modèle flexible par abonnement conçu pour transformer les flux de production en direct.

Conçus pour répondre aux exigences évolutives de la production en direct, ces deux encodeurs associent matériel haute performance et automatisation intelligente afin d’offrir une efficacité, une évolutivité et une qualité accrues dans tous les environnements de diffusion.

Points forts des encodeurs de nouvelle génération :

Compatibilité diffusion 4K (12G-SDI) – conçus pour la production en direct haute performance avec prise en charge complète de la 4K.

– conçus pour la production en direct haute performance avec prise en charge complète de la 4K. Puissance de traitement améliorée – matériel évolutif conçu pour prendre en charge des flux de travail pilotés par l’IA de plus en plus complexes.

– matériel évolutif conçu pour prendre en charge des flux de travail pilotés par l’IA de plus en plus complexes. LEXI Live Sync (anciennement CCMatch) – synchronisation configurable qui garantit un alignement parfait des sous-titres et traductions avec les flux vidéo.

– synchronisation configurable qui garantit un alignement parfait des sous-titres et traductions avec les flux vidéo. Intégration flexible – conçus pour fonctionner de manière fluide avec les flux SDI, IP et cloud au sein de l’écosystème AI-Media.

Le LEXI Voice Encoder améliore encore les flux de travail multilingues grâce à une séparation et un nettoyage audio avancés par IA qui permettent d’isoler la parole et de supprimer les bruits de fond afin d’optimiser les entrées audio pour une traduction vocale de haute qualité.

« Il s’agit d’une avancée majeure pour AI-Media », a déclaré Bill McLaughlin, directeur des produits chez AI-Media. « Pour la première fois depuis plus de dix ans, nous lançons un matériel d’encodage entièrement nouveau, conçu non seulement pour les flux de travail actuels, mais aussi pour alimenter la prochaine génération de production en direct pilotée par l’IA. Notre objectif est de fournir une infrastructure qui permet aux contenus d’être compris dans n’importe quelle langue, partout dans le monde. »

AI-Media introduit également un modèle d’abonnement Hardware-as-a-Subscription (HaaS) sur l’ensemble de sa gamme d’encodeurs, y compris sur ces nouvelles solutions. Cette approche élimine les investissements initiaux importants et offre aux clients un accès évolutif et rentable aux technologies les plus récentes en fonction de leurs besoins.

Dans le cadre de sa présence au NAB 2026, AI-Media propose également une offre promotionnelle à durée limitée qui permet aux clients de bénéficier de trois mois gratuits et d’accéder immédiatement à ces technologies de nouvelle génération tout en réduisant leurs coûts initiaux.

Lors du NAB 2026, AI-Media présentera également l’ensemble de la LEXI Suite, un écosystème complet de solutions d’IA visant à améliorer l’accessibilité, l’engagement et la portée mondiale :

LEXI Text – Système de référence pour le sous-titrage en direct

– Système de référence pour le sous-titrage en direct LEXI Voice – Traduction vocale multilingue générée par IA

– Traduction vocale multilingue générée par IA LEXI Translate – Traduction en temps réel

– Traduction en temps réel LEXI AD (Audio Description) – Accessibilité renforcée pour les publics malvoyants

– Accessibilité renforcée pour les publics malvoyants LEXI AI (Insights) – Données exploitables et analyses de performance





Les visiteurs du stand AI-Media pourront découvrir comment la LEXI Suite s’intègre de manière transparente aux nouvelles technologies d’encodage pour offrir une solution unifiée et évolutive aux diffuseurs, aux entreprises et aux détenteurs de contenus.

Par ailleurs, les participants pourront découvrir les technologies d’AI-Media dans l’ensemble du salon NAB via des installations partenaires, notamment en collaboration avec AudioShake, Grass Valley et NVIDIA, qui illustrent des flux performants optimisés par l’IA au sein de l’écosystème de diffusion.

Les participants sont invités à se rendre sur le stand #W2142 d’AI-Media pour assister à des démonstrations en direct des nouveaux encodeurs et de l’écosystème LEXI complet.

À propos d’AI-Media

AI-Media (ASX : AIM) est un leader mondial des solutions linguistiques en direct et des infrastructures de diffusion alimentées par l’IA. Sa LEXI Suite propose une gamme de solutions SaaS – notamment LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice et LEXI Insights – qui permettent le sous-titrage en temps réel, la traduction, les flux de travail multilingues et l’analyse des métadonnées, grâce à des technologies avancées d’IA qui garantissent précision, performance et efficacité opérationnelle. Ces solutions reposent sur la technologie d’encodage de niveau broadcast d’AI-Media, assurant ainsi une intégration fluide dans les environnements de production en direct, qu’ils soient IP, SDI ou en streaming. Reconnue dans le monde entier, AI-Media permet aux diffuseurs, aux entreprises et aux gouvernements d’élargir leur communication, d’améliorer l’accessibilité et de créer de nouvelles opportunités de marché grâce à des technologies linguistiques intelligentes.