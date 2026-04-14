OSE Immunotherapeutics fait évoluer son équipe de direction

Thomas Gidoin et Aurore Morello nommés respectivement Directeur Général Adjoint et Directrice Scientifique



Nantes, France, 14 avril 2026 – 18h00 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation,annonce aujourd’hui des évolutions au sein de son équipe de direction. À la suite de la confirmation de Marc Le Bozec au poste de Directeur Général le 10 mars, la Société fait évoluer son Comité Exécutif en nommant Thomas Gidoin au poste de Directeur Général Adjoint et Aurore Morello au poste de Directrice Scientifique. Ces nominations reflètent la volonté d’OSE de mettre en œuvre son plan stratégique 2026-2028, tout en continuant à innover grâce à une expertise scientifique forte et reconnue en immunologie.

Marc Le Bozec, Directeur Général, a commenté : « OSE a abordé 2026 avec un nouveau plan stratégique 2026-2028 ambitieux, axé sur la création de valeur pour les actionnaires. Les nominations de Thomas Gidoin au poste de Directeur Général Adjoint et du Dr Aurore Morello au poste de Directrice Scientifique renforcent une équipe de direction unie et renouvelée, pleinement mobilisée sur nos objectifs stratégiques. Je me réjouis de poursuivre ce travail collectif pour révéler tout le potentiel des actifs d'OSE dans les mois et années à venir. »

Thomas Gidoin, précédemment Directeur Financier, est nommé Directeur Général Adjoint, en complément de ses fonctions actuelles, afin d’accompagner Marc Le Bozec dans la mise en œuvre du plan stratégique d'OSE. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint et Directeur Financier, il pilotera notamment la stratégie financière de la Société, développera les relations avec les investisseurs et supervisera la communication, ainsi que les affaires juridiques et corporate.

Thomas Gidoin est un dirigeant expérimenté dans le secteur biopharmaceutique, disposant d'une solide expertise en stratégie d’entreprise et financière, en marchés des capitaux et en affaires corporate, acquise au sein de sociétés privées et cotées sur Euronext Paris et sur le NASDAQ américain. Il a rejoint OSE Immunotherapeutics en juin 2025, et a contribué de manière significative à la définition et à la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 2026-2028.

Aurore Morello, PhD, précédemment Directrice de la Recherche et Directrice des Programmes R&D, est nommée Directrice Scientifique. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle supervisera la stratégie de recherche d’OSE, pilotera l’innovation en R&D et dirigera les équipes scientifiques de la Société dans le développement d’anticorps monoclonaux, d’immunocytokines et d’immunothérapies à base d’ARN. Le Dr Morello assurera également la direction du Conseil Scientifique d’OSE, contribuant ainsi à l’orientation stratégique de la feuille de route scientifique de la Société.

Aurore Morello est titulaire d’un doctorat en immunologie et en cancérologie de l’Université de Bordeaux, et a effectué un postdoctorat au Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) à New York, où ses travaux se sont concentrés sur les thérapies cellulaires CAR-T pour les tumeurs solides. Elle est l'auteur de nombreuses publications dans des revues scientifiques de premier plan et a reçu plusieurs distinctions, dont le MSKCC Young Researcher Award. Le Dr Morello a rejoint OSE Immunotherapeutics en 2016.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Suivez-nous sur LinkedIn .



Contacts

OSE Immunotherapeutics: investors@ose-immuno.com

FP2COM (Relations Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

LifeSci Advisors (Relations Investisseurs): Guillaume van Renterghem: gvanrenterghem@lifesciadvisors.com I +41 76 735 01 31

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

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