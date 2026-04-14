Technip Energies remporte deux contrats d’ingénierie d’avant-projet détaillée auprès de SOGARA pour un complexe de raffinage au Gabon

Technip Energies (PARIS : TE) remporte deux contrats d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) auprès de la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) pour sa raffinerie de Port-Gentil, au Gabon.

Le premier contrat porte sur l’ingénierie d’avant-projet détaillée pour le dégoulottage de son unité de raffinerie existante. Le projet concerne les unités de traitement clés et comprend une nouvelle unité d’adoucissement du kérosène ainsi que quatre nouvelles installations de stockage. Technip Energies assurera l’intégration complète des procédés entre les unités existantes et les nouvelles.

Le second contrat porte sur l’ingénierie d’avant-projet détaillée pour un nouveau complexe d’hydrocraquage modulaire destiné à augmenter considérablement la capacité de raffinage de SOGARA. Le projet comprend également une nouvelle jetée maritime et une infrastructure de déchargement. Technip Energies mettra à profit son excellence en ingénierie et son savoir-faire en matière d’intégration technologique, notamment sa technologie propriétaire de reformage du méthane à la vapeur (SMR) pour la production d’hydrogène.

Les deux projets sont conçus pour répondre aux normes de qualité « Africa 5 », les plus strictes du continent en matière de teneur en soufre des carburants destinés au transport. Cela contribuera ainsi à une réduction significative des émissions de soufre et à une amélioration de la qualité de l’air pour les communautés locales. Ces projets soutiendront également le développement économique du Gabon et l’emploi local.

Loïc Chapuis, Président Livraison de Projets et Services chez Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous voir confier par SOGARA ces deux contrats qui témoignent de notre expertise reconnue dans l'optimisation des installations existantes et le développement de nouveaux projets complexes. Le nouveau projet d'hydrocraquage démontre notre capacité à combiner l'excellence en ingénierie, l'intégration technologique et notre technologie propriétaire d'hydrogène SMR pour fournir des solutions intégrées à forte valeur ajoutée. Ces contrats illustrent notre engagement à moderniser les infrastructures de raffinage à travers l'Afrique et à créer de la valeur durable pour nos clients et les communautés locales. »

Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2026 dans le segment Technologie, Produits et Services.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

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