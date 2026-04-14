Correction: CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S14-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 13 avril 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 30/03/2026 FR0000044323 80 133,700 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 31/03/2026 FR0000044323 91 138,176 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 01/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 02/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 03/04/2026 FR0000044323 0 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/3/26 9:19 FR0000044323 132,020 EUR 13 XPAR OD_91SJwJK-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/3/26 15:12 FR0000044323 134,020 EUR 67 XPAR OD_91TkrW9-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 31/3/26 11:47 FR0000044323 134,000 EUR 15 XPAR OD_91Ylpy0-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 31/3/26 14:47 FR0000044323 139,000 EUR 76 XPAR OD_91ZVDxR-01 Annulat

ion

Pièce jointe