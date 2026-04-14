Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - MARS 2026

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Sanofi

Société anonyme au capital de 2 424 365 088 euros

Siège social : 46, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris

395 030 844 R.C.S. Paris

Date



Nombre d’actions composant le capital



Nombre réel

de droits de vote

(déduction faite des actions auto-détenues) Nombre théorique

de droits de vote

(y compris actions auto-détenues)* 31 mars 2026 1 212 182 886 1 332 007 927 1 346 265 685

* en application de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi :

https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/shares-structure-vote

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