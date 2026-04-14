CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S15-2026

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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

                                                

Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 13 avril 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.        

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332706/04/2026FR00000443230 XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332707/04/2026FR00000443230 XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332708/04/2026FR00000443230 XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332709/04/2026FR00000443230 XPAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence969500VSI0Q11PB9332710/04/2026FR00000443230 XPAR

Pièce jointe


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S15_2026
GlobeNewswire

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