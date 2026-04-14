CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S15-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 13 avril 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 06/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 07/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 08/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 09/04/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 10/04/2026 FR0000044323 0 XPAR

Pièce jointe