Foncière 7 Investissement: Communiqué sur les résultats au 31 décembre 2025

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

COMMUNIQUE SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

Paris, le 14 avril 2026 à 19h30

1. Activité opérationnelle





Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, la société a principalement consacré son activité à la gestion et au placement de sa trésorerie, tout en restant vigilante quant aux opportunités d’investissement offertes par le marché.

2. Chiffres clés





(en K€) 2025 2024 Capitaux propres : 430 560 Actif circulant : 495 584 Résultat d’exploitation : -47 -51 Résultat net : -130 -50 Total Bilan : 495 584

La Société a continué à gérer ses actifs existants et n’a pas effectué d’arbitrage sur la période, l’environnement économique actuel incitant à la prudence.

Au 31 décembre 2025, la composition du portefeuille de valeurs mobilières de placement (462 K€ brut, 221 K€ net) se compose des titres suivants :

1 010 454 actions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, soit 0,61 % de son capital et de ses droits de vote. La société ACANTHE DEVELOPPEMENT est une SIIC cotée sur le marché Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602).





Il n’y a pas eu de variation dans la détention par rapport au 31 décembre 2024.

Le résultat d’exploitation (-47 K€) est stable et comprend notamment les honoraires du commissaire aux comptes, des frais de publications légales et financières, des frais de gestion des titres et divers services extérieurs.

Le résultat financier (-83 K€) correspond principalement à une provision pour dépréciation des actions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT (91 K€) selon leur valeur de cotation, ainsi qu’à des revenus d’intérêts en compte courant (9 K€).

3. Évènements postérieurs à la clôture





Aucun évènement n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.

4. Perspectives d’avenir





La Société suit de près l’évolution des taux d’intérêt dans un contexte économique instable, notamment marqué par diverses tensions géopolitiques.

Les investissements et opportunités éventuels sont examinés régulièrement au regard de critères de prudence et de sécurité, dans une perspective de long terme.

5. Arrêté des comptes





Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 14 avril 2026.

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En conformité avec la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers du 28 juillet 2023 (DOC‐2016‐05), il est précisé que les procédures d’audit par le commissaire aux comptes ont été effectuées. Le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

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Foncière 7 Investissement, société cotée au compartiment C d’Euronext Paris.

Siège social : 55, Rue Pierre Charron – 75008 Paris

Code ISIN : FR0000065930

http://www.fonciere7investissement.fr/



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