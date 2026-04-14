Banco Comercial Português, S.A., informs about call notice of the Annual General Meeting and proposals

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BCP GM 2026 call notice BCP AG 2026 convocatória

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Ponto 6 Redução do Capital AGA 2026_v2 EN Ponto 7_Aumento de Capital AGA 2026_v3 EN Ponto 13_alteração MAG AGA 2026_v3 EN Ponto 10_Eleição CRP AGA 2026_v3_EN Ponto 3 _Voto de louvor_AGA 2026_v_EN Ponto 4_Politica Distribuicao_AG_2026_v3_EN Ponto 11_Renovação autorização AGA 2026_v5_EN 2026.04.14_Convocatória AGA 2026 (EN)_final Ponto 5.a) e b)_EN Ponto 12_ Aquisição e alienação ações próprias_EN Ponto 2_ aplicação de resultados_v4_EN Ponto 1 _Rel e Contas_AG_2026_v2_EN Ponto 8_ratificação cooptacao vogal CA_AG_2026_v2_EN Ponto 9_Eleicao CA mandato 2026-29_AG_2026 EN
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