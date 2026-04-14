Le soutien à la santé des femmes maximise le potentiel de la main-d’œuvre. Voici comment les employeurs et les alliés peuvent aider

TORONTO, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes est heureuse d’annoncer le prochain événement de la série Conversations vitales qui réunira des leaders issus des milieux de la recherche, de l’industrie et de la défense des droits afin d’examiner l’argumentaire économique en faveur d’investissements dans la santé des femmes.

Le webinaire L’impératif santé et prospérité : investir dans la santé des femmes pour soutenir l’économie se tiendra le jeudi 14 mai 2026 de 18 h à 20 h (heure de l’Est) et sera diffusé en direct. Le public pourra aussi visionner l’enregistrement après l’événement.

On y discutera du lien entre la santé des femmes, leur participation au marché du travail et les bienfaits économiques à long terme. L’événement mettra également en lumière les mesures que les employeurs, les organisations et les alliés peuvent prendre dès maintenant pour mieux appuyer la santé des femmes dans leur vie professionnelle et personnelle. Le dialogue portera à la fois sur des considérations économiques générales et des actions concrètes qui transforment la sensibilisation en réels progrès.

Panélistes :

Helena Pagano , vice-présidente générale et première directrice des personnes et de la culture, Sun Life

, vice-présidente générale et première directrice des personnes et de la culture, Sun Life Jo-Anne Ryan , vice-présidente, Philantropie, Gestion de patrimoine TD

, vice-présidente, Philantropie, Gestion de patrimoine TD Aimee Debow , fondatrice, Menovate

, fondatrice, Menovate Erin Griffiths , vice-présidente à la direction, Solutions pour la clientèle, Gestion de patrimoine mondiale; présidente du conseil, initiative Femmes de la Banque Scotia

, vice-présidente à la direction, Solutions pour la clientèle, Gestion de patrimoine mondiale; présidente du conseil, initiative Femmes de la Banque Scotia Louisa Greco , associée senior, McKinsey & Company

, associée senior, McKinsey & Company Animation : Amy Flood, directrice générale, Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

Partout au Canada, les femmes continuent de se heurter à des lacunes en matière de soins qui nuisent non seulement à leur santé, mais aussi à leur capacité de travailler activement et de profiter de la vie. Trop souvent encore, leurs problèmes de santé ne sont pas pris en charge, ce qui les oblige à s’absenter du travail et, parfois même, à se retirer carrément du marché du travail. Les répercussions se font ressentir autant sur le plan personnel qu’économique. Une étude du McKinsey Health Institute estime que réduire considérablement les disparités en matière de santé des femmes contribuerait à l’économie canadienne à hauteur de 37 milliards de dollars par année d’ici 2040.

Cet événement Conversations vitales portera sur les mesures à prendre dès maintenant ainsi que le rôle que les employeurs doivent jouer pour créer des milieux de travail sains et positifs, et permettre aux femmes de poursuivre leur carrière, d’évoluer et de s’accomplir.

Inscription : https://www.eventbrite.com/e/the-health-wealth-imperative-investing-in-women-to-power-the-economy-tickets-1987074602627?aff=oddtdtcreator

À propos des Conversations vitales

Lancée par l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes, la série Conversations vitales présente des données scientifiques crédibles, des connaissances de spécialistes et des expériences personnelles dans le cadre de conversations ouvertes et accessibles qui donnent aux femmes les moyens d’obtenir de l’information sur leur santé et qui favorisent l’action éclairée.

La série est présentée par Vichy Laboratoires, avec le soutien d’Organon Canada et d’Hologic Canada, du partenaire médiatique Healthing.ca et de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, le partenaire fondateur.

À propos de l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique des principales fondations hospitalières de la santé des femmes au Canada, qui travaillent ensemble pour promouvoir l’équité dans la recherche et les soins en santé dans ce domaine. Par des partenariats proactifs, l’ACESF rassemble des ressources et organise des collectes de fonds en collaboration avec des partenaires dont la vision commune est d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé des femmes et de favoriser un changement durable dans ce domaine. L’ACESF est composée de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et de la IWK Foundation.

Personne-ressource pour les médias

Daniel St. Germaine

Association canadienne pour l’équité en santé des femmes

daniel.stgermaine@whcc.ca