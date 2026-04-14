COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 14 avril 2026





RCI BANQUE : EMISSION DE 900 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS A TAUX FIXE D’ECHEANCE FEVRIER 2030

RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, annonce l’émission d’un emprunt obligataire de 900 millions d’Euro 3 ans et 10 mois (février 2030) portant un coupon de 3,625%.

Cette opération a attiré un livre d’ordre final d'environ 2,8Md€ en provenance de plus de 170 souscripteurs.

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À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1 270 556 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin 2025 et vendu 3,6 millions de services. A fin 2025, les actifs productifs moyens sont de 59,3 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 181 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 29,9 milliards d’euros soit 46,8% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

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