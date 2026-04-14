La table ronde nationale fait progresser les recherches sur la santé et la douleur chronique au Canada

GATINEAU, Québec, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, en partenariat avec la Société canadienne de la douleur, a organisé une table ronde nationale unique en son genre le 13 avril 2026, axée sur la douleur chronique chez les femmes. L’événement a rassemblé plus d’une quarantaine de grands spécialistes, chercheurs, cliniciens et représentants des patients venant de partout au Canada pour remédier à l’impact disproportionné de la douleur chronique sur les femmes et aux lacunes persistantes dans les domaines de la recherche, des politiques et des soins.

Les femmes continuent de signaler des taux plus élevés de douleur chronique, des délais plus longs avant le diagnostic et davantage de difficultés à accéder à un traitement approprié. Pour les femmes ex-militaires, ces difficultés sont aggravées par les conséquences physiques et psychologiques du service militaire et du retour à la vie civile. Malgré ces réalités, les expériences des femmes restent sous-représentées dans la recherche et ne sont pas toujours prises en compte dans la pratique clinique.

La table ronde nationale visait à identifier les priorités de recherche communes et les stratégies de financement afin d’améliorer la santé des femmes vivant avec la douleur chronique. Les participants ont contribué à l’élaboration précoce d’une approche nationale coordonnée et fondée sur des données probantes concernant la douleur chronique chez les femmes, sont parvenus à un consensus sur la nécessité de disposer de données accessibles et exploitables axées sur les femmes, et ont échangé des idées de projets pilotes visant à créer une dynamique et à éclairer les initiatives futures.

« Cette table ronde ne se limitait pas à une simple discussion. Il s’agissait d’agir », a précisé la Dre Alice Aiken, animatrice de la table ronde et de l’atelier. « Nous avons clairement entendu que les femmes, y compris les femmes ex-militaires, sont sous-représentées dans la recherche et privées de soins depuis bien trop longtemps. Ce que nous avons mis en place ici, c’est une base permettant d’opérer un changement significatif à l’échelle du système, fondée sur l’expérience vécue et éclairée par les données probantes. »

En offrant un cadre propice à un dialogue constructif et à une collaboration intersectorielle, cette table ronde constitue une étape importante dans la lutte contre les inégalités de longue date. Les participants ont également réaffirmé leur engagement commun à faire progresser les recherches, les politiques et les approches en matière de soins afin qu’elles reflètent mieux la réalité des femmes et des femmes ex-militaires vivant avec la douleur chronique.

« Les conversations que nous avons eues tout au long de la journée ont renforcé l’urgence de la question et l’occasion qui s’offre à nous », a déclaré la Dre Tania Di Renna, présidente élue de la Société canadienne de la douleur. « Les femmes ne peuvent plus être une considération secondaire dans les recherches sur la douleur. Leurs expériences doivent orienter les solutions. Si nous comptons sur les femmes pour travailler, nous servir et nous protéger, elles doivent être capables de nous faire confiance pour prodiguer des soins fondés sur des données probantes. »

Le Dr Ramesh Zacharias, président, chef de la direction et directeur médical du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, a souligné l’importance du partenariat pour faire avancer ce travail.

« Cette table ronde a montré ce qu’il est possible de faire lorsque les chercheurs, les cliniciens, les décideurs et les personnes ayant une expérience vécue se rassemblent », a indiqué le Dr Zacharias. « Améliorer les soins destinés aux femmes et aux femmes ex-militaires vivant avec la douleur chronique nécessite une collaboration soutenue et une volonté de remettre en question les approches traditionnelles en matière de recherches et de soins. Cet événement est un pas important dans la bonne voie. »

Les enseignements tirés de la table ronde serviront de base à un rapport devant être publié en juin 2026, définissant les priorités stratégiques et une feuille de route claire pour renforcer les recherches et les soins destinés aux femmes et aux femmes ex-militaires vivant avec la douleur chronique.

À propos du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens

Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens mène des recherches et contribue à l’amélioration du bien-être des vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de leurs familles vivant avec la douleur chronique.

À propos de la Société canadienne de la douleur

La Société canadienne de la douleur est une organisation nationale qui se consacre à la promotion de la recherche et de la formation sur les mécanismes de la douleur et sa prise en charge afin d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la douleur.

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