L’Institut canadien de la santé animale libère les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement 

OTTAWA, Ontario, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les choses vont devenir un peu plus poil-itiques sur la Colline du Parlement. L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) sera sur la Colline le 15 avril pour célébrer le retour de son populaire concours de photos « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement », maintenant officiellement lancé et prêt à accepter les candidatures au titre.

Le personnel de l’ICSA sera sur place tout au long de la journée avec ses accessoires de promotion du concours Les animaux de compagnie les plus mignons, prêt à accepter les photos, à discuter de tout ce qui concerne les animaux de compagnie et à transmettre l’information pertinente. Gardez l’œil ouvert et n’hésitez pas à participer; il s’agit d’un concours que vous ne voulez pas manquer.

Maintenant dans sa quatrième édition, le concours est devenu un favori incontournable auprès de la communauté de la Colline du Parlement, célébrant la joie, le réconfort et le soutien inconditionnel qu’apportent les animaux de compagnie, même durant les journées les plus occupées sur la Colline.

Les députés, les sénateurs, leurs collaborateurs et les membres de la tribune de la presse sont invités à soumettre une photo de leur animal de compagnie adoré pour lui offrir une chance d’être couronné « L’animal de compagnie le plus mignon sur la Colline du Parlement ». Qu’ils aboient, ronronnent, pépient ou rampent, tous les animaux de compagnie sont invités à participer.

Les inscriptions sont ouvertes pour une durée limitée, alors n’attendez pas trop longtemps. Les finalistes seront sélectionnés par un jury, et les lauréats seront finalement désignés par un vote du public. Les gagnants seront connus lors d’un événement qui se tiendra le 2 juin, à la Brasserie Métropolitain, où les animaux de compagnie sont acceptés. De plus amples renseignements suivront bientôt. Faites-nous confiance, le concours sera encore une fois é-patte-tant.

Détails du concours

Visitez : www.cahi-icsa.ca/cutest-pets-on-parliament-hill

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

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