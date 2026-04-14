Preispool von 200.000 $ freigeschaltet! Zoomex startet gemeinsam mit Markenbotschafter Emiliano Martínez die 2. Runde der EPL-Vorhersagekampagne

VICTORIA, Seychelles, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die umfassende Krypto-Handelsplattform Zoomex gab heute die langerwartete Rückkehr der „EPL-Punkte-Vorhersagekampagne (Runde 2)“ bekannt. Mit einem Gesamtpreispool von 200.000 $ wird das Event stolz von Zoomex-Markenbotschafter und Weltmeisterschafts-Goldhandschuh-Gewinner Emiliano Martínez unterstützt. Nutzer weltweit sind eingeladen, das spannende Titelrennen der English Premier League (EPL) mitzuerleben und durch präzise Vorhersagen hochwertige Belohnungen wie BTC und ETH zu gewinnen.

Hochsaison: Sagen Sie jedes EPL-Duell voraus

Diese EPL-Vorhersagekampagne deckt alle spannenden Partien des Saisonendspurts der Premier League ab. Nutzer sind nicht länger nur Zuschauer – sie können durch korrekte Vorhersagen der Spielergebnisse Punkte sammeln und in der von Zoomex geschaffenen fairen Arena gegeneinander antreten.

Als Markenbotschafter verkörpert Martínez mit seinem professionellen Geist – „präzises Urteilsvermögen und unerbittliche Wachsamkeit“ – perfekt die Kernwerte von Zoomex: Fairness, Gerechtigkeit und Transparenz. Während Martínez sein Tor in der Premier League verteidigt, wird er auf Zoomex die Spannung und Fairness jedes Spiels gemeinsam mit unserer großen Nutzergemeinschaft erleben.

Vielfältige Wege, Punkte zu sammeln – transparente Regeln garantieren Fairness

Zoomex setzt konsequent auf transparente Regeln, damit sich jeder Nutzer eingebunden und belohnt fühlt:

Spielvorhersagen – Sagen Sie die Ergebnisse aller EPL-Spiele voraus. Für jede richtige Vorhersage erhalten Sie 5 Punkte.

Trading-Check-ins – Führen Sie täglich einen Perpetual-Contract-Trade durch oder sammeln Sie Handelstage, um bis zu 150 Punkte zu verdienen.

Vermögensaufwertung – Nutzer können ihre Punktereserve durch Einzahlungen und die Erhöhung ihres Handelsvolumens weiter ausbauen. Alle Punkteveränderungen sind in Echtzeit nachverfolgbar.





Hochwertige Belohnungen: Direkter Tausch gegen Spot-BTC und -ETH

Im Unterschied zu herkömmlichen Bonusprämien können die Punkte dieser Kampagne direkt gegen hochwertige digitale Vermögenswerte eingetauscht werden – verwandeln Sie Ihren Spürsinn direkt in realen Wert:

2.500 Punkte → Direkter Tausch gegen 200 $ in BTC

1.500 Punkte → Direkter Tausch gegen 100 $ in ETH

800 Punkte → Direkter Tausch gegen 50 $ in XRP





Zusätzlich steht eine „Glücksverlosung“ mit Punkteeinsatz zur Verfügung, bei der Preise wie DOGE, MNT und weitere Trend-Token vergeben werden – für eine noch breitere Abdeckung an Belohnungen.

Markenvision: Wettbewerbsspaß in einem transparenten Umfeld

Zoomex widmet sich dem Aufbau eines Handelsumfelds, das so fair und transparent ist wie eine professionelle Sportarena. Für diese Kampagne ist das Upgrade auf das Unified Trading Account (UTA) erforderlich, um ein reibungsloseres und sichereres Handelserlebnis zu gewährleisten.

„Wir möchten unseren Nutzern durch das globale Spektakel der Premier League das ursprüngliche Versprechen von Zoomex für fairen Handel vermitteln“, erklärte Zoomex offiziell. „Unter den Augen von Martínez werden wir sicherstellen, dass jede Belohnung nach offenen und transparenten Regeln vergeben wird, damit jeder Nutzer, der Fußball und Handel liebt, hier seinen eigenen „Champion-Moment“ finden kann.“

Registrieren Sie sich jetzt und starten Sie Ihre EPL-Vorhersagereise!

Über ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell“ verpflichtet sich Zoomex zudem den Prinzipien Fairness, Integrität und Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Matching-Engine und transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, den Status ihrer Vermögenswerte und jedes Handelsergebnis klar nachzuvollziehen. Bei gleichbleibender Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert die Plattform kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit einem robusten Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams überträgt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke auf den Handel. Darüber hinaus hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafterpartnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit unterstreichen Zoomex’ Engagement für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada, MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und haben erfolgreich Sicherheitsaudits des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken bestanden. Innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Optionen zur Identitätsverifizierung sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex ein Handelsumfeld auf, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

Mehr erfahren: Website | X | Telegram | Discord

Contact: catherine.shi@zoomex.com



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