Cagnotte de 200 000 $ débloquée ! Zoomex s’associe à son ambassadeur de marque Emiliano Martínez pour lancer la 2ème édition de la campagne de prédictions EPL





VICTORIA, Seychelles, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme de trading crypto complète Zoomex annonce aujourd’hui le retour tant attendu de la « Campagne de prédiction des points EPL (2ème édition) ». Avec une cagnotte totale de 200 000 $, cet événement est porté par l’ambassadeur de marque de Zoomex, le gardien Emiliano Martínez, vainqueur du Gant d’or de la Coupe du Monde. Les utilisateurs du monde entier sont invités à vivre la course au titre passionnante de l’English Premier League (EPL) et à remporter des récompenses de premier plan comme du BTC et de l’ETH grâce à leurs prédictions.

Saison décisive : pronostiquez chaque choc de Premier League

Cette campagne de prédiction EPL couvre l’ensemble des matchs palpitants de la dernière ligne droite de la saison de Premier League. Les utilisateurs ne sont plus de simples spectateurs : ils peuvent accumuler des points grâce à leurs prédictions correctes et s’affronter dans l’arène équitable mise en place par Zoomex.

En tant qu’ambassadeur de marque, l’esprit professionnel de Martínez – « jugement précis et vigilance sans faille » – s’inscrit parfaitement dans les valeurs fondamentales de Zoomex : équité, justice et transparence. Tandis que Martínez défend ses buts en Premier League, il accompagnera sur Zoomex l’enthousiasme et l’équité de chaque match aux côtés de notre vaste communauté d’utilisateurs.

Multiples façons de gagner des points, règles transparentes garantissant l’équité

Zoomex applique systématiquement des règles transparentes, afin que chaque utilisateur se sente impliqué et récompensé :

Prédictions de matchs – Pronostiquez les résultats de tous les matchs EPL. Gagnez 5 points pour chaque prédiction correcte.

Check-ins de trading – Réalisez une opération sur contrat perpétuel chaque jour ou cumulez des jours de trading pour gagner jusqu’à 150 points.

Valorisation des actifs – Les utilisateurs peuvent élargir leur réserve de points en effectuant des dépôts et en augmentant leur volume de trading. Toutes les variations de points sont suivies en temps réel.





Récompenses de grande valeur : échange direct contre du BTC et de l’ETH spot

Contrairement aux bonus classiques, les points de cette campagne peuvent être échangés directement contre des actifs numériques de grande valeur, transformant votre perspicacité en véritable richesse :

2 500 points → Échange direct contre 200 $ en BTC

1 500 points → Échange direct contre 100 $ en ETH

800 points → Échange direct contre 50 $ en XRP





Une « Tombola » utilisant les points est également disponible, avec des lots incluant du DOGE, du MNT et d’autres tokens tendance, pour une couverture de récompenses encore plus large.

Vision de marque : le plaisir de la compétition dans un environnement transparent

Zoomex s’engage à construire un environnement de trading aussi équitable et transparent qu’une arène sportive professionnelle. Cette campagne requiert la mise à niveau vers le compte de trading unifié (UTA), afin d’offrir une expérience de trading plus fluide et plus sécurisée.

« Nous souhaitons transmettre à nos utilisateurs l’engagement originel de Zoomex en faveur d’un trading équitable, à travers le spectacle mondial de la Premier League », a déclaré officiellement Zoomex. « Sous le regard de Martínez, nous veillerons à ce que chaque récompense soit distribuée selon des règles ouvertes et transparentes, afin que chaque utilisateur passionné de football et de trading puisse trouver ici son propre “Moment de Champion”. »

Inscrivez-vous dès maintenant et lancez-vous dans vos prédictions EPL !

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 700 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus : Website | X | Telegram | Discord

Contact: catherine.shi@zoomex.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10d57c72-5a7f-496d-9255-c40c446e0327