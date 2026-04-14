Consolidated Lithium Metals annonce la clôture d’un financement par placement privé de 8,9 millions de dollars

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

TORONTO, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV :CLM | FRA : Z36 | OTCQB : JORFF) (« CLM » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que suite à son communiqué de presse du 18 mars 2026, elle a clôturé la deuxième et dernière tranche (la « dernière tranche ») de son placement sans intermédiaire précédemment annoncé (le « placement ») visant l’émission de titres de la Société. Avec la première tranche du placement, la Société a obtenu un produit brut d’environ 8 935 320 $.

Relativement à la dernière tranche, la Société a obtenu un produit brut total d’environ 1 050 320 $ en émettant 10 940 830 actions accréditives de la Société (chacune, une « action accréditive pour minéraux critiques ») à un prix de 0,096 $ par action accréditive pour minéraux critiques. Chaque action accréditive pour minéraux critiques est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») qui constituera une « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Richard Quesnel, chef de la direction de CLM, a déclaré : « Nous sommes satisfaits du soutien continu de nos actionnaires, ce qui témoigne de leur confiance dans notre stratégie et notre portefeuille de projets de minéraux critiques, dont Kwyjibo, et place la Société dans une bonne position pour atteindre ses objectifs. »

Les actions accréditives pour minéraux critiques émises conformément aux dispenses de prospectus canadiennes en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus sont assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois se terminant le 11 août 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a versé un total d’environ 84 025 $ et a émis un total de 875 266 bons de souscription d’intermédiaire non transférables (« bons de souscription d’intermédiaire ») à titre de commissions d’intermédiaire à certaines personnes qui ont aidé la Société relativement à la dernière tranche, notamment Integrity Capital Group Inc. et Research Capital Corporation. Les bons de souscription d’intermédiaire ont été émis à un prix d’exercice équivalent à 0,096 $ par bon de souscription d’intermédiaire. Chaque bon de souscription d’intermédiaire donne à son titulaire le droit d’acheter une action ordinaire et un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne droit à son titulaire d’acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,12 $ jusqu’au 10 avril 2029. Les bons de souscription d’intermédiaire, les actions ordinaires et les bons émis à l’exercice des bons de souscription d’intermédiaire sont soumis à une période de détention statutaire de quatre mois se terminant le 11 août 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a l’intention d’utiliser le produit brut des émissions d’actions accréditives pour minéraux critiques pour les frais d’exploration et les dépenses d’extraction liées aux minéraux critiques dans le cadre du projet de terres rares Kwyjibo, comme il est précisé dans le communiqué de presse de la Société daté du 18 novembre 2025, et sur ses propriétés de lithium.

Le placement reste soumis à l’acceptation définitive de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

De plus, suite à son communiqué de presse du 18 mars 2026, la Société annonce une correction concernant certains frais versés relativement au placement privé sans intermédiaire visant l’émission de titres de la Société. Les termes clés utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans le communiqué de presse daté du 18 mars 2026.

La Société a versé un total d’environ 379 200,01 $ et a émis un total de 4 344 998 bons de souscription d’intermédiaire à titre de commissions d’intermédiaire à certaines personnes, y compris Integrity Capital Group Inc., BT Global Growth Inc., Research Capital Corporation et PB Markets Inc., en contrepartie de la présentation de certains acheteurs à la Société. Parmi les bons de souscription d’intermédiaire, 180 000 ont été émis à un prix d’exercice égal à 0,08 $ par bon de souscription d’intermédiaire pour les bons de souscription d’intermédiaire émis en raison des ventes d’unités visées par la dispense, 1 874 998 ont été émis à 0,096 $ par bon de souscription d’intermédiaire pour les bons de souscription d’intermédiaire émis en raison des ventes d’actions accréditives pour minéraux critiques et 2 290 000 ont été émis à 0,12 $ par bon de souscription d’intermédiaire pour les bons de souscription d’intermédiaire émis en raison des ventes d’unités accréditives de bienfaisance. Chaque bon de souscription d’intermédiaire donne à son titulaire le droit d’acheter une action ordinaire et un demi-bon de souscription. Les bons de souscription d’intermédiaire, les actions ordinaires et les bons émis à l’exercice des bons de souscription d’intermédiaire sont soumis à une période de détention statutaire de quatre mois se terminant le 18 juillet 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. De plus, la Société a versé à Integrity Capital Group Inc. des honoraires de conseil de 150 000 $, plus la TPS applicable, ainsi que 1 875 000 bons de souscription de rémunération (des « bons de souscription de rémunération ») à un prix d’exercice égal à 0,08 $ par bon de souscription de rémunération. Chaque bon de souscription de rémunération donne à son titulaire le droit d’acheter une action ordinaire et un demi-bon de souscription. Les bons de souscription de rémunération, les actions ordinaires et les bons émis à l’exercice des bons de souscription de rémunération sont soumis à une période de détention statutaire de quatre mois se terminant le 18 juillet 2026, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Placement aux États-Unis et absence d’enregistrement aux États-Unis

Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, en l’absence d’un enregistrement ou d’une dispense applicable de l’obligation d’enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des titres ne sera effectuée dans un État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Consolidated Lithium Metals

CLM est une petite société d’exploration minière canadienne dont les actions sont négociées sous le symbole « CLM » à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole « Z36 » à la Bourse de Francfort et sous le symbole « JORFF » sur le marché OTCQB® Venture. La Société concentre ses activités sur l’exploration et la mise en valeur de gisements de minéraux critiques situés dans des territoires stables. La Société s’engage à soutenir la transition énergétique par le développement responsable des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Des renseignements supplémentaires sur CLM sont disponibles sur son site Web à l’adresse www.consolidatedlithium.com et sous son profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Rene Bharti

Vice-président, Développement corporatif

Courriel : info@consolidatedlithium.com

Téléphone : 647-965-2173

Site Web : www.consolidatedlithium.com

Conseillers : Wildeboer Dellelce LLP agit à titre de conseillers juridiques de CLM dans le cadre du placement. CLM a retenu les services d’Integrity Capital Group Inc., BT Global Growth Inc., d’Independent Trading Group (ITG), Inc. et de Kernaghan & Partners Ltd. afin d’appuyer ses démarches. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jeremy Rogers à l’adresse jrogers@integritycapitalgrp.com ou au 647-998-4212.

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective », laquelle peut comprendre des déclarations concernant le placement, notamment les approbations des organismes de réglementation et celles de la Bourse de croissance TSX, l’utilisation du produit et les plans ou stratégies d’affaires prévus par la société. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à », « est attendu », « budgété », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe » ou « croit », ou à l’emploi de variantes (y compris les formes négatives) de ces termes et expressions; ils peuvent également prendre la forme d’énoncés indiquant que certaines mesures seront ou pourraient être prises, que certains événements surviendront ou pourraient survenir, ou que certains résultats seront ou pourraient être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CLM et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris des risques liés aux approbations d’ordre réglementaire, telles que l’approbation finale du placement par la Bourse de croissance TSX; aux conditions générales d’affaires, économiques, concurrentielles, politiques, sociales et des marchés; aux accidents, aux conflits de travail et aux pénuries; ainsi qu’aux autres risques propres au secteur minier. Les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés en date du présent communiqué, et CLM décline, sauf dans la mesure requise par la loi, toute obligation de les mettre à jour en raison de nouvelles informations, de résultats ultérieurs, d’événements futurs, de l’évolution de la situation ou d’un changement dans les estimations ou les opinions de la direction, ou pour toute autre raison. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, du fait que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS ATTRIBUÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.