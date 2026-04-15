Groupe Prime Drink annonce une débenture convertible, une nomination au conseil et un octroi d’unités d’actions différées

MONTRÉAL, 14 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce un placement privé sans l’entremise d’un courtier (le « placement ») visant l’émission d’un minimum de 10 unités (chacune, une « unité ») et d’un maximum de 16 unités au prix de 250 000 $ par unité, pour un produit brut minimum et maximum de 2 500 000 $ et 4 000 000 $, respectivement.

Chaque unité sera composée de : (i) une débenture convertible non garantie de 250 000 $ (chacune, une « débenture »), et (ii) 3 571 429 bons de souscription d’actions (chacun, un « bon de souscription »). Chaque débenture aura une durée de 24 mois (la « durée ») et portera intérêt au taux de 7 % par année, payable en espèces. Au gré de l’émetteur, le capital de chaque débenture pourra être converti, en tout temps pendant la durée, en actions ordinaires de la Société (chacune, une « action ») au prix de 0,055 $ par action. Chaque bon de souscription conférera à son détenteur le droit d’acquérir une action au prix de 0,07 $ par action en tout temps pendant la durée.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour financer ses initiatives de croissance et pour ses besoins généraux en fonds de roulement.

La Société versera, dans le cadre de la clôture du placement, une commission d’intermédiation en espèces équivalente à 6 % du produit brut reçu des souscripteurs présentés à la Société par des intermédiaires sans lien de dépendance.

Les unités seront offertes par voie de placement privé conformément aux dispenses de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Les titres sous-jacents aux unités émises dans le cadre du placement seront sujets à des restrictions de revente, y compris une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Le placement est sujet à l'approbation finale de la Bourse des valeurs canadiennes et à toute autre approbation réglementaire applicable.

Nomination au conseil d'administration

Prime est également heureuse d’annoncer la nomination de Jean-Paul Gendron à titre d'administrateur de la Société.

Jean-Paul Gendron cumule plus de 15 ans d’expérience chez Suncor Énergie / Petro-Canada (2000–2015), où il a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment en gestion d’actifs et en développement de stratégies de vente en gros. Auparavant, il a dirigé les activités de vente à la Boulangerie Lanthier (1991–2000), après avoir évolué pendant plus d’une décennie chez Pepsi-Cola (1980–1991). Depuis sa retraite en 2015, Jean-Paul agit à titre de président du conseil d’administration du Syndicat Le Ponsardin ainsi que du Club de vélo Cyclo Nord. Il poursuit également des activités professionnelles à temps partiel, notamment en gestion de portefeuilles et en accompagnement (coaching) en investissements boursiers. Jean-Paul est diplômé de HEC Montréal (1993), où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (BAA), avec une spécialisation en marketing.

Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à M. Gendron à titre de membre du Conseil de la Société et se réjouit des contributions qu’il apportera à la croissance et au succès de la Société.

Octroi d’unités d’actions différées

La Société annonce également qu'un total de 1 363 362 unités d’actions différées (« UAD ») a été octroyé aux administrateurs et aux dirigeants conformément à son régime incitatif global en titres (le « régime »). Chaque UAD confère à son détenteur le droit de recevoir une action ordinaire du capital de la Société (chacune, une « action »), laquelle sera réglée en actions à un prix réputé de 0,055 $ par action. Pour plus de certitude, les UAD ne seront assujetties à aucune condition d’acquisition fondée sur le temps et seront acquises immédiatement à la date d’octroi, sous réserve des modalités du régime et des politiques applicables de la Bourse des valeurs canadiennes.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

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Informations prospectives

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