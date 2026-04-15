Abcourt présente une mise à jour des opérations pour le trimestre clos le 31 mars 2026, dans le cadre du développement de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour des travaux de développement réalisés au cours du trimestre clos le 31 mars 2026 à la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

Abcourt a poursuivi le recrutement et la formation de mineurs. Neuf nouveaux employés se sont joints à l'équipe d'Abcourt en mars, portant l'effectif total à 143 employés. L'objectif est d’augmenter le nombre d’employés à 190 au cours des prochains mois.

Faits saillants opérationnels

T1 2025/09/30 T2 2025/12/31 T3 2026/03/31 AAD Forage aux diamants (m) 6 467 4 572 7 153 18 192 Réhabilitation des galeries (m) 1 703 903 455 3 061 Développement des galeries (m) 71 290 307 669 Tonnes usinées (tonnes) 3 511 5 652 7 445 16 608 Teneur d’alimentation (g/t) 5,9 6,2 5,2 5,7 Onces usinées (oz) 664 1 125 1 250 3 039 % Récupération 94,9% 96,1% 95,8% 95,7% Onces produites (oz) 630 1 081 1 197 2 908 Onces coulées (oz) 26 837 1 138 2 001



L’inventaire d'or dans le circuit de l’usine à la fin du mois de mars 2026 était de 907 onces.

Le développement des galeries menant aux prochains chantiers d'exploitation par forage long-trou demeure la priorité de la Société. La première foreuse à forage long-trou sera mise en service sous-terre au cours du mois d'avril alors que les travaux de dynamitage devraient commencer au début de l’été 2026.

Figure 1: Foreuse long-trou, Vue arrière





Figure 2: Foreuse long-trou, Vue avant





Les travaux au camp minier se sont poursuivis en mars avec l'ajout d'un bâtiment de 37 chambres, qui s'ajoute aux 50 chambres existantes. Cette deuxième phase de construction a été mise en service le 13 avril. La construction du troisième bloc de chambres devrait débuter au début de l'été.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, a déclaré : « Avec le début des forages longs-trous dans les prochaines semaines, nous prévoyons augmenter notre tonnage de 1 500 tonnes par mois en moyenne par chantier d'exploitation à longs-trous. À terme, nous prévoyons exploiter trois chantiers d'exploitation à longs-trous simultanément, tout en développant les prochains chantiers. Je tiens à féliciter l'équipe de construction du camp minier pour la réalisation sécuritaire de la deuxième phase. Cela témoigne d'un engagement sans faille à mener à bien ce type de construction dans les délais prévus, et ce, en plein hiver canadien. »

Premier levé géophysique gravimétrique sur la propriété Géant Dormant

Un levé géophysique gravimétrique sera prochainement réalisé sur l’ensemble de la propriété Géant-Dormant par la firme spécialisée Géophysique TMC de Val-d’Or. Environ 750 points de mesure seront utilisés afin de couvrir tout le site.

L’objectif de cette étude est d’identifier la présence possible de zones minéralisées importantes en profondeur, pouvant correspondre à des gisements de sulfures massifs. Cette technologie permet de détecter des anomalies jusqu’à environ 2 kilomètres sous la surface, selon les conditions.

Ce levé est justifié par les observations récentes de carottes de forage, qui ont mis en évidence la présence de minéraux comme la sphalérite et la chalcopyrite, souvent associés à de l’or. Ces observations suggèrent un potentiel minier intéressant lié à une source volcanique en profondeur.

Il est important de noter qu’un levé de cette envergure n’a jamais été réalisé auparavant sur la propriété, ce qui en fait une première pour Mines Abcourt. Les résultats permettront de mieux cibler les prochains forages et d’évaluer le potentiel du gisement en profondeur, avec l’objectif d’optimiser les prochaines étapes d’exploration.

Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, ing., président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités de développement.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

VP, Communications et développement corporatif

T : (514) 722-2276 poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

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