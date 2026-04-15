OSE Immunotherapeutics présentera un nouvel anticorps monoclonal, first-in-class, agoniste de FPR2 dans la résolution de l’inflammation chronique au Congrès 2026 de l’AAI

Nantes, France, 15 avril 2026 – 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation,annonce aujourd’hui qu’un abstract présentant un nouvel anticorps monoclonal agoniste ciblant FPR2, un récepteur clé impliqué dans le déclenchement de la résolution de l'inflammation, a été sélectionné pour une présentation orale lors du Congrès 2026 de l’American Association of Immunologists (AAI) qui se tiendra à Boston, Massachusetts, États-Unis, du 15 au 19 avril 2026.

Aurore Morello, PhD, Directrice Scientifique d'OSE Immunotherapeutics, dévoilera pour la première fois une nouvelle stratégie thérapeutique, first-in-class, ciblant FPR2, un récepteur couplé aux protéines G (GPCR). Cette approche vise à activer les mécanismes naturels de résolution de l’inflammation de l’organisme pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques.

« Les maladies inflammatoires chroniques sont associées à d’importants besoins médicaux non satisfaits à l’échelle mondiale, alors que les traitements actuels reposent principalement sur une suppression des cellules immunitaires à long terme plutôt que sur le rétablissement de l’équilibre physiologique », commente le Dr Aurore Morello, Directrice Scientifique. « Notre stratégie ciblant le récepteur FPR2 s’inscrit dans une approche fondée sur la biologie de la résolution, un domaine en pleine émergence dans lequel nous renforçons notre expertise scientifique, et qui ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques et une valeur différenciée et durable dans le traitement de l’inflammation. »

« New FPR2 agonist decreases neutrophil accumulation and initiates chronic inflammation resolution »



Présentation orale

Session : Cellular Adhesion, Migration and Inflammation (CAM)

Salle 102

17 avril 2026, 9h45-10h EST (15h45-16h CEST)

La résolution de l’inflammation est un processus actif médié par des récepteurs spécialisés tels que le récepteur de peptide de formyle 2 (FPR2), un récepteur couplé aux protéines G (GPCR) exprimé sur les neutrophiles, les monocytes et les macrophages.

L’anticorps agoniste spécifique à FPR2, first-in-class, développé par OSE introduit une nouvelle stratégie pour désactiver l’inflammation en déclenchant activement la résolution de l’inflammation en limitant le recrutement des neutrophiles et en reprogrammant les macrophages vers un état anti-inflammatoire pro-résolutif. Son activité agoniste pro-résolutive et son efficacité préclinique robuste dans plusieurs modèles de maladies inflammatoires ouvrent de nouvelles opportunités pour le traitement des affections inflammatoires aiguës et chroniques.



À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

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Déclarations prospectives

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