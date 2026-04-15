COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 15 avril 2026, 7h55









Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2026





Le conseil d’administration de Nextensa invite les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 18 mai 2026 à la Maison de la Poste à Rue Picard 5 boîte 7, 1000 Bruxelles.





L'assemblée générale ordinaire commencera à 16h00.





Les documents relatifs à l’assemblée générale sont disponibles à partir d'aujourd'hui sur le site https://www.nextensa.eu/fr/ sous la rubrique ‘Investor relations’ – ‘Assemblée générale’.









Pour plus d'informations

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu









À propos de Nextensa





Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (34 %), la Belgique (52 %) et l’Autriche (14 %) ; sa valeur totale au 31/12/2025 s’élevait à environ € 1,1 milliard.

En tant que développeur, Nextensa est principalement active dans le développement de grands projets urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte combinant la revalorisation de bâtiments emblé matiques et de nouvelles constructions.

Au Luxembourg (Cloche d’Or), le groupe développe, en partenariat, une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des immeubles de bureaux, de commerce de détail et résidentiels.

La société est cotée sur Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière de € 431,53 M (valeur au 31/12/2025).

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