Der Bay FC entscheidet sich für Contentstack, um die Fanbindung in Echtzeit und das digitale Wachstum im Jahr 2026 voranzutreiben

AUSTIN, Texas, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contentstack, der Pionier unter den Content-Management-Systemen (CMS), der durch KI-Agenten gesteuerte digitale Erlebnisse neu definiert, gab heute bekannt, dass der Profifußballverein Bay FC, der die Bay Area in der National Women’s Soccer League (NWSL) vertritt, zu Beginn seiner dritten Saison Contentstack als Partner für seine digitale Erlebnisplattform ausgewählt hat. Contentstack ist bereits seit dem Gründungsjahr des Vereins im Jahr 2024 als offizieller Partner an Bord. Aufbauend auf dieser Partnerschaft setzt der Verein nun auf die Contentstack Agentic Experience Platform, um zentrale Fanerlebnisse zu gestalten.

In seinen ersten beiden Spielzeiten in der NWSL gehörte der Bay FC zu den fünf zuschauerstärksten Teams der Liga. Da die Bekanntheit und Fangemeinde des Vereins weiter wachsen und über die Bay Area hinausreichen, steigt auch der Bedarf an einer digitalen Basis, die mit dieser Dynamik Schritt halten kann.

Die Entwicklung des Bay FC nahm im Oktober 2024 beim von Contentstack präsentierten Fan Appreciation Match konkrete Formen an, bei dem Contentstack den Fans bedeutungsvolle Spieltagserlebnisse bot. Contentstack führte maßgeschneiderte digitale Sammelkarten ein, die bei den Fans für Begeisterung sorgten und zugleich verdeutlichten, wie schnell sich dynamische digitale Erlebnisse entwickeln und bereitstellen lassen. Der Erfolg dieser Maßnahme zeigte zudem eine noch größere Chance auf: dieselbe Geschwindigkeit, Flexibilität und Kreativität auf das gesamte digitale Ökosystem des Bay FC zu übertragen.

In der Saison 2026 wird der Bay FC damit beginnen, zentrale digitale Fanerlebnisse schrittweise auf Contentstack umzustellen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf wirkungsvollen, personalisierten Nutzererlebnissen, um Bekanntheit, Engagement und Ticketverkäufe zu steigern. Darüber hinaus plant der Verein, die Personalisierungs- und KI-Funktionen der Plattform gezielter zu nutzen, um Fans zunehmend maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten.

Contentstack gibt dem Digitalteam des Bay FC mehr Kontrolle bei der Umsetzung komplexer Content-Kampagnen. Dadurch werden Updates, die früher zusätzliche Abstimmungen erforderten, deutlich schneller und effizienter umgesetzt. Mithilfe von Contentstack kann das Team maßgeschneiderte Kampagnen starten, die Ticketkommunikation und -angebote gezielt optimieren sowie Texte und Bildmaterial während entscheidender Phasen der Saison in Echtzeit testen.

„Erfolg im Sport bedeutet, Grenzen zu verschieben und sicherzustellen, dass das Fanerlebnis über das Stadion hinausreicht“, so Stacy Johns, CEO des Bay FC. „Der Frauenfußball befindet sich in einer historischen Wachstumsphase und unser Verein ist fest entschlossen, dieses Momentum zu nutzen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Fans an jedem digitalen Berührungspunkt ein einheitliches Maß an Energie und Dynamik erleben. Zu Beginn unseres dritten Jahres gibt uns die Partnerschaft mit Contentstack mehr Eigenverantwortung und Flexibilität, um unsere Fans noch besser zu erreichen und gleichzeitig den Ticketverkauf sowie ein tieferes Engagement entlang der gesamten digitalen Fan Journey zu fördern.“

„Wir haben von Anfang an an den Bay FC geglaubt“, so Neha Sampat, CEO von Contentstack. „Dies ist ein Verein, der mit Bedacht wächst – und es ist etwas besonders Kraftvolles, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, deren Werte und Visionen so stark mit den eigenen übereinstimmen. Wir sind stolz darauf, die digitale Grundlage bereitzustellen, die den Bay FC dabei unterstützt, mit der Geschwindigkeit des Spiels Schritt zu halten. Dass sich dieser Glaube nun in seiner Investition widerspiegelt, macht diese nächste Phase besonders bedeutsam.“

Mit Contentstack als Partner für die digitale Transformation nutzt der Bay FC die Dynamik der Spieltage für seine Online-Interaktionen. Die Plattform ermöglicht es dem Verein, gemeinsam mit seinen Fans zu wachsen und die Zukunft dynamischer, personalisierter Erlebnisse maßgeblich mitzugestalten. Damit positioniert er sich als Vorreiter in der NWSL.

Einzelkarten für alle Heimspiele des Bay FC im Jahr 2026 sind ab sofort unter BayFC.com/tickets erhältlich. Fans haben so die Möglichkeit, sich ihren Platz im PayPal Park für die mit Spannung erwarteten Spiele der Saison zu sichern.

Über Contentstack

Contentstack definiert neu, wie moderne digitale Erlebnisse gestaltet und verwaltet werden. Als Pionier der Agentic Experience Platform (AXP) vereint Contentstack strukturierte Inhalte und Marken-Governance (Content Cloud), Echtzeit-Kundendaten und Omnichannel-Personalisierung (Data Cloud) sowie autonome KI-Orchestrierung (Agent OS) in einem einheitlichen System.

Viele Unternehmen nutzen Headless-CMS oder eigenständige KI-Tools, um ihre Transformation voranzutreiben. Häufig sehen sie sich jedoch mit isolierten Systemen und manuellen Prozessen konfrontiert. Contentstack hilft Unternehmen, diese Komplexität zu überwinden. Inhalte, Daten und KI werden so miteinander verbunden, dass digitale Erlebnisse schneller bereitgestellt, einfacher verwaltet und in Echtzeit flexibler angepasst werden können.

Zu den Kunden von Contentstack zählen führende Marken wie Mattel, ASICS, Burberry, Walmart und Alaska Airlines. Sie nutzen die Lösung, um operative Reibungsverluste zu reduzieren und personalisierte, skalierbare digitale Erlebnisse mit hoher Zuverlässigkeit bereitzustellen. Das Unternehmen ist bekannt für seine kundenorientierte Kultur sowie sein Engagement für die Gemeinschaften, denen es über das „Contentstack Cares“-Programm dient.

Erfahren Sie mehr unter https://www.contentstack.com.

Über den Bay Football Club

Der Bay Football Club (Bay FC) ist ein Profifußballverein aus der Bay Area und das 14. Team der National Women’s Soccer League (NWSL). Er wurde im April 2023 von den USWNT-Legenden Brandi Chastain, Leslie Osborne, Danielle Slaton und Aly Wagner gemeinsam mit der globalen Investmentfirma Sixth Street sowie einer Investorengruppe aus namhaften Führungskräften aus Technologie, Wirtschaft und Sport ins Leben gerufen. Die Investition von Sixth Street stellt die bislang größte institutionelle Investition in eine professionelle Frauensportmannschaft dar. Der Bay FC verändert das Gesicht des Frauenfußballs, wie wir ihn kennen. Der Verein ist in der Saison 2024 erstmals auf dem Spielfeld aufgelaufen. Tickets für die Spiele des Bay FC sind ab sofort unter BayFC.com erhältlich. Fans können den Social-Media-Kanälen des Bay FC (@wearebayfc) folgen, um die neuesten Nachrichten, Fanartikel und Informationen zu Veranstaltungen zu erhalten.

Medienkontakt:

Payton de los Cobos

Senior Manager, Earned Media & Communications

press@contentstack.com

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1bce5a76-5f1f-49dc-84cf-5992667cdf91

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62f56be4-3284-422b-a419-d3e27756c48c