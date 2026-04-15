Poposoap erobert den deutschen Markt mit Nominierung für den Innovationspreis 2026

BERLIN, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poposoap, eine weltweit führende Marke für solarbetriebene Trinkbrunnen, hat heute bekannt gegeben, dass ihr 40-W-Filterbrunnen für den Deutschen Innovationspreis 2026 nominiert wurde. Die solarbetriebenen Springbrunnensysteme der Marke wurden im vergangenen Jahr zudem von vier weiteren internationalen Organisationen für ihr Design ausgezeichnet: den MUSE Design Awards, den American Good Design Awards, den French Design Awards und den London Design Awards (siehe Design-Auszeichnungen 2025).

Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Poposoap wider, umweltfreundliche Technologie mit durchdachtem Design zu verbinden – eine Mission, die nun auch deutsche Gärten erreicht. Die Produkte von Poposoap wurden im März 2026 auf Amazon.de eingeführt.

Entwickelt nach deutschen Standards

Die Designs von Poposoap stehen im Einklang mit den Werten Präzision, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit:

Werkzeuglose, modulare Bauweise für einfache Wartung und Reinigung

Hocheffiziente monokristalline Solarmodule für zuverlässige Leistung bei wechselnden Lichtverhältnissen

Robuste, witterungsbeständige Konstruktion für eine lange Lebensdauer

Gehäuse aus mindestens 50 % recyceltem ABS-Kunststoff

Nachhaltigkeit als Grundprinzip

Der Ansatz von Poposoap geht über Auszeichnungen hinaus:

Recycelte Materialien : Die Produkte bestehen zu mindestens 50 % aus recycelten Materialien und reduzieren so den Einsatz von Neuplastik.

: Die Produkte bestehen zu mindestens 50 % aus recycelten Materialien und reduzieren so den Einsatz von Neuplastik. Mitarbeiterwohl : In den Produktionsstätten werden die Rechte und die Gesundheit der Beschäftigten geschützt.

: In den Produktionsstätten werden die Rechte und die Gesundheit der Beschäftigten geschützt. Kunststofffreie Verpackungen (2025) : Umstellung auf zu 100 % recycelbare Papierverpackungen.

: Umstellung auf zu 100 % recycelbare Papierverpackungen. Reduzierung der CO₂-Emissionen: Auszeichnung mit dem Amazon-Siegel „Climate Pledge Friendly“ (CPF).

(Zur Nachhaltigkeit)

„Deutsche Verbraucher setzen weltweit Maßstäbe in Sachen Qualität und Umweltbewusstsein“, sagt Ruby Ling, Gründerin von Poposoap. „Die Nominierung für den Deutschen Innovationspreis – und die Markteinführung hier – sind ein bedeutender Meilenstein. Wir sind bestrebt, Produkte anzubieten, die beiden Anforderungen gerecht werden.“

Entdecken Sie die Kollektion

Die meistverkauften Solarbrunnen von Poposoap sind ab sofort über Amazon Deutschland erhältlich.

Über Poposoap

Poposoap stellt solarbetriebene Wasserspiele, Teichfilter und Gartenbeleuchtung für alle, die ihren Garten und Außenbereich lieben. Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir Wert auf Nachhaltigkeit, einfache Montage und Designs, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügen. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt durch ihre Zuverlässigkeit.

Medienkontakt

Kontaktperson: Lillian

E-Mail: Lilliancollaboration@poposoapsolar.com

Website: poposoapsolar.com

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