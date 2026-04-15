Hermès International : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2026

Croissance des ventes robuste

dans un contexte géopolitique complexe



Paris, le 15 avril 2026

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 4,1 Mds€ au premier trimestre 2026 et progresse de 6 % à taux de change constants par rapport à 2025, avec une croissance à deux chiffres en Amérique, au Japon et en Europe hors France. En raison de l’effet défavorable significatif des parités monétaires (-290 M€), les ventes sont en léger recul à taux courants

(-1 %).

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré :

« Dans un contexte géopolitique sous tension, la maison Hermès garde son cap, fidèle à sa stratégie de long terme. Fort de son foisonnement créatif, de sa qualité sans compromis et de la fidélité de ses clients, Hermès poursuit en 2026 sa croissance rentable avec conviction et confiance. Les fondamentaux du modèle Hermès constituent plus que jamais un atout différenciant. »

Activité à fin mars par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2026, l’Amérique, le Japon et l’Europe hors France réalisent de belles progressions. Malgré le ralentissement des flux touristiques en lien avec les événements survenus au Moyen-Orient, l’activité dans les magasins du groupe est en croissance de 7 %. Par ailleurs, les ventes en gros sont fortement impactées par le recul des ventes aux concessionnaires, notamment au Moyen-Orient et dans les aéroports.

L’Asie hors Japon (+2 %) est en progression au premier trimestre, grâce à la loyauté de la clientèle locale et à la stratégie de valeur de la maison. La Grande Chine poursuit une légère croissance. La Corée maintient une belle dynamique, tandis que l’activité dans le reste de la région est plus contrastée. En janvier, le nouveau magasin de Hanoï au Vietnam a ouvert ses portes, renforçant ainsi la présence de la maison dans le pays.





Le Japon (+10 %) maintient un rythme de croissance solide, soutenu par un trafic dynamique et la fidélité de la clientèle locale. Le magasin d’Umeda Hankyu à Osaka a été agrandi et rénové en mars.





L’Amérique (+17 %), après une année 2025 remarquable, réalise un premier trimestre exceptionnel avec une croissance équilibrée dans tous les métiers, tant aux États-Unis, qu’au Canada et en Amérique du Sud.





L’Europe hors France (+10 %) poursuit sa solide performance, grâce au soutien de la demande locale. La France (-3 %) est pénalisée par le ralentissement des flux touristiques, notamment en mars, en lien avec les événements survenus au Moyen-Orient. La 16 e édition du Saut Hermès, qui rassemble les meilleurs cavalières et cavaliers mondiaux, s’est déroulée avec succès sous la verrière du Grand Palais à Paris, fin mars. Cet évènement international conjugue excellence sportive et valorisation des savoir-faire artisanaux.





édition du Saut Hermès, qui rassemble les meilleurs cavalières et cavaliers mondiaux, s’est déroulée avec succès sous la verrière du Grand Palais à Paris, fin mars. Cet évènement international conjugue excellence sportive et valorisation des savoir-faire artisanaux. La zone Autres (-6 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, est fortement impactée par les évènements géopolitiques qui ont affecté la région à partir du mois de mars, tant aux Émirats arabes unis qu’au Koweït, au Qatar et à Bahreïn.





Activité à fin mars par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2026, la Maroquinerie-Sellerie, les Autres métiers Hermès et le métier Soie et Textiles réalisent de solides performances.

La Maroquinerie-Sellerie (+9 %) bénéficie de la forte désirabilité des collections et de la hausse des capacités de production. Le sac Faubourg Express , nouvelle identité au format allongé qui fait écho aux sacs de voyage, et le sac Collier d’attelage reprenant les courbes, les joncs et les anneaux de la pièce d’harnachement éponyme, rencontrent un vif succès. De son côté, la ligne Herbag s’est enrichie d’une nouvelle taille mini, le sac Herbag 20 . Début avril, la vingt-cinquième maroquinerie de la maison a été inaugurée à Loupes, en Gironde. L’augmentation des capacités de production se poursuit par ailleurs, avec les futures ouvertures des maroquineries de Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, Colombelles (Calvados) à horizon 2028 et Les Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation.





, nouvelle identité au format allongé qui fait écho aux sacs de voyage, et le sac reprenant les courbes, les joncs et les anneaux de la pièce d’harnachement éponyme, rencontrent un vif succès. De son côté, la ligne s’est enrichie d’une nouvelle taille mini, le sac . Début avril, la vingt-cinquième maroquinerie de la maison a été inaugurée à Loupes, en Gironde. L’augmentation des capacités de production se poursuit par ailleurs, avec les futures ouvertures des maroquineries de Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, Colombelles (Calvados) à horizon 2028 et Les Andelys (Eure) à horizon 2030. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation. Le métier Vêtement et Accessoires, stable, poursuit son développement. Le défilé femme automne-hiver 2026, présenté à la Garde républicaine en mars, a reçu un bel accueil. Après une première présentation à Paris en janvier, la dernière collection homme automne‑hiver de Véronique Nichanian, directrice artistique de l’univers masculin d’Hermès pendant trente-sept ans, a été accueillie avec émotion en février à Tokyo.





Le métier Soie et Textiles (+8 %) enregistre une belle progression, porté par la créativité sans cesse renouvelée tant dans les collections féminines que masculines. Le carré L’esprit s’envole illustre avec justesse cette vitalité créative, en écho poétique au thème de l'année, L’appel du large .





illustre avec justesse cette vitalité créative, en écho poétique au thème de l'année, . Le métier Parfum et Beauté est stable. La collection Hermessence a accueilli Musc Pallida en février, et la collection Jardin s’est enrichie d’une 7 e création : Un Jardin sous la mer , qui répond au thème de l’année et invite à la découverte d’un jardin inattendu. La Beauté Hermès a également lancé en janvier son premier fond de teint Plein Air , qui propose un nuancier de 34 teintes.





a accueilli en février, et la collection s’est enrichie d’une 7 création : , qui répond au thème de l’année et invite à la découverte d’un jardin inattendu. La Beauté Hermès a également lancé en janvier son premier fond de teint , qui propose un nuancier de 34 teintes. Dans un environnement complexe, l’Horlogerie (-4 %) a élargi son offre en présentant au salon Watches & Wonders, à Genève, plusieurs montres mettant en avant ses savoir-faire avec la nouvelle Hermès H08 dotée d’un mouvement en titane squeletté de dernière génération, ou l’ Arceau Samarcande « répétition minutes », qui vient enrichir la famille des grandes complications. Hermès poursuit par ailleurs le renforcement de ses capacités de production, avec l’extension de son site horloger du Noirmont en Suisse à horizon 2028.





dotée d’un mouvement en titane squeletté de dernière génération, ou l’ « répétition minutes », qui vient enrichir la famille des grandes complications. Hermès poursuit par ailleurs le renforcement de ses capacités de production, avec l’extension de son site horloger du Noirmont en Suisse à horizon 2028. Les Autres métiers Hermès (+7 %) qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison confirment leur solide dynamique, mettant ainsi en lumière toute la singularité et la force créative de la maison. L'événement de haute bijouterie Double Tour, mettant en valeur l'excellence des savoir-faire joailliers de la maison, s'est tenu pour la première fois à Tokyo en mars. Il présente une écriture joaillière en mouvement et la beauté d’un lien toujours recommencé. Le nouveau service de porcelaine Natures Marines a été présenté en janvier à Paris.





Un modèle durable et responsable

Fidèle à sa volonté de partager les fruits de la croissance, début 2026, Hermès a distribué 328 millions d’euros à ses collaborateurs au titre des résultats 2025. Ce montant inclut la participation et l’intéressement en France, ainsi qu’une prime de 3 000 euros versée à tous les salariés du groupe.

En mars 2026, la maison a publié ses politiques sociales issues du modèle « Hearts & Craft », qui structurent sa stratégie et détaillent ses engagements en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, de bien-être au travail, de santé et sécurité, de développement des savoir-faire et de dialogue avec les collaborateurs.

Hermès a poursuivi ses actions climatiques conformément à ses objectifs à 2030, validés par l’initiative Science Based Target (SBTi). Grâce au déploiement de plans de décarbonation sur ses opérations directes et à l’amélioration de son efficacité énergétique, la maison a atteint 100 % d’électricité renouvelable et 77 % d’énergies renouvelables dans le monde. Afin de réduire les émissions liées au scope 3, Hermès renforce le déploiement de ses pratiques responsables en partageant ses ambitions avec les acteurs de sa chaîne d’approvisionnement et en accompagnant ses partenaires dans une démarche de progrès.

Hermès poursuit la mise en œuvre de son référentiel de construction responsable, standard interne d’excellence. Ce cadre structure une approche intégrée de la performance environnementale et sociale, et s’applique aussi bien à l’implantation de nouveaux sites qu’à la rénovation de ceux existants. La maroquinerie de Loupes, nouvellement inaugurée, en est une illustration concrète, alliant ancrage territorial et haut niveau de performance environnementale.

La dimension durable et responsable du modèle artisanal du groupe a été reconnue dans sa notation MSCI, avec une amélioration substantielle (AA vs A). Ces résultats témoignent des engagements et des valeurs de la maison.

Autres faits marquants

À fin mars 2026, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable significatif de

290 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au premier trimestre, Hermès International a procédé au rachat de 31 487 actions pour 60 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain, le groupe aborde l’année 2026 avec confiance, grâce à son modèle artisanal fortement intégré, à son réseau de distribution équilibré, à la créativité de ses collections et à la fidélité de sa clientèle.

Fort de son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année 2026, L’appel du large, est une invitation à découvrir de nouveaux horizons et à sans cesse renouveler sa curiosité.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin mars 2026 est disponible sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Prochains événements :

17 avril 2026 : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2026 : publication des résultats du premier semestre 2026

22 octobre 2026 : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026





INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (1)

1er trimestre Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants France 347 357 (2,8 %) (2,8 %) Europe (hors France) 538 501 7,6 % 9,7 % Total Europe 885 857 3,2 % 4,5 % Japon 404 421 (3,9 %) 9,6 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 881 1 971 (4,6 %) 2,2 % Total Asie 2 285 2 392 (4,5 %) 3,5 % Amériques 739 695 6,4 % 17,2 % Autres (Moyen-Orient) 160 185 (13,4 %) (5,9 %) TOTAL 4 070 4 129 (1,4 %) 5,6 %

(1) Ventes par destination.

INFORMATIONS PAR MÉTIER

1er trimestre Évolutions /2025 En M€ 2026 2025 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 849 1 813 2,0 % 9,4 % Vêtement et Accessoires (2) 1 076 1 149 (6,4 %) 0,4 % Soie et Textiles 257 256 0,4 % 7,8 % Autres métiers Hermès (3) 540 544 (0,6 %) 6,8 % Parfum et Beauté 127 129 (2,2 %) 0,2 % Horlogerie 135 151 (10,3 %) (3,7 %) Autres produits (4) 86 87 (0,7 %) 3,6 % TOTAL 4 070 4 129 (1,4 %) 5,6 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – CHIFFRES CLÉS 2025

En millions d'euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 16 002 15 170 Croissance à taux courants vs n-1 5,5 % 13,0 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 8,9 % 14,7 % Résultat opérationnel courant (2) 6 569 6 150 en % du chiffre d'affaires 41,0 % 40,5 % Résultat opérationnel 6 569 6 150 en % du chiffre d'affaires 41,0 % 40,5 % Résultat net - Part du groupe 4 524 4 603 en % du chiffre d'affaires * 28,3 % 30,3 % Capacité d'autofinancement 5 607 5 378 Investissements opérationnels 1 161 1 067 Cash flow disponible ajusté (3) 3 880 3 767 Capitaux propres - Part du groupe 18 840 17 327 Trésorerie nette (4) 12 239 11 642 Trésorerie nette retraitée (5) 12 773 12 039 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 26 494 25 185

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté.

* 30,3 % en 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.

Pièce jointe