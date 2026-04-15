BlackLine stellt Agentic Financial Operations vor, um Governance- und Vertrauenslücken in der KI zu schließen

LOS ANGELES, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) hat heute Agentic Financial Operations vorgestellt, ein neues operatives Modell, das die zentralen Herausforderungen in Bezug auf Vertrauen und Governance durch den Einsatz von KI im Finanz- und Rechnungswesen löst. Die Ankündigung, die auf der jährlich in London stattfindenden Konferenz BeyondTheBlack erfolgte, unterstreicht das Engagement von BlackLine, Führungskräfte im Finanzbereich dabei zu unterstützen, künstliche Intelligenz sicher und skalierbar einzusetzen. Agentic Financial Operations stellt die entscheidende Kontrollschicht bereit, die das Office of the CFO benötigt, um KI sicher, strategisch und in skalierbarem Umfang zu nutzen, und stellt zugleich sicher, dass BlackLine eine führende Rolle im Bereich vertrauenswürdiger KI einnimmt.

BlackLine erkennt, dass es kontinuierlicher, wegweisender Innovationen bedarf, um das transformative Potenzial von Agentic Financial Operations voll auszuschöpfen. Um diese Vision zu beschleunigen, etabliert das Unternehmen im Rahmen einer strategischen Investition in die Zukunft vertrauenswürdiger KI einen eigenen AI Innovation Hub.

„Finanzvorstände müssen KI nutzen, bleiben jedoch persönlich für die Richtigkeit der Finanzberichterstattung verantwortlich – daher kommt eine ‚Black-Box‘-Lösung nicht in Frage“, so Owen Ryan, CEO von BlackLine. „Agentic Financial Operations von BlackLine gibt Führungskräften die nötige Sicherheit, KI skalierbar einzusetzen, indem sie ihnen ermöglicht, KI-Ergebnisse unabhängig zu überprüfen. Darüber hinaus wird unsere strategische Investition in einen neuen AI Innovation Hub entscheidend dazu beitragen, diese vertrauenswürdige Zukunft weiter voranzutreiben, indem wir Partner, Kunden und Wirtschaftsprüfer zusammenbringen, um zentrale Herausforderungen im Bereich KI gemeinsam zu lösen.“

Angetrieben durch Agentic Financial Operations: Die Lösung für vertrauenswürdige KI

Agentic Financial Operations basiert auf dem Grundsatz, dass mit dem Einsatz von KI Vertrauen zur zentralen Voraussetzung wird. Das Modell von BlackLine etabliert eine „Glass Box“-Architektur zur Orchestrierung durchgängiger Finanzprozesse – sie schafft Transparenz über menschliche und digitale Arbeit hinweg und ermöglicht es dem Finanzbereich, sich von manuellen Tätigkeiten hin zu kontinuierlichen, erkenntnisgetriebenen Prozessen zu entwickeln.

Der Ansatz von BlackLine ist besonders wirkungsvoll, da er eine sichere und auditierbare KI-Architektur mit mehr als zwei Jahrzehnten proprietärer Daten kombiniert und so den erforderlichen Kontext und die notwendige Präzision für kritische Finanzprozesse liefert. Dies verschafft CFOs den Handlungsspielraum, fundierte Entscheidungen mit hoher Sicherheit zu treffen.

Kunden erkennen bereits die Bedeutung dieses Wandels:

Violet Gergis, Executive Director, Controllership Strategic Initiatives bei Bristol Myers Squibb, sagt:

„Wenn man sich ansieht, wohin sich der Finanzbereich in den nächsten Jahren entwickelt, ist klar erkennbar, dass KI grundlegend verändern wird, wie Unternehmen arbeiten. Allerdings muss diese KI auf soliden Rechnungslegungsgrundsätzen, Logik und Compliance basieren. Wir werden zusätzliche KI-Funktionen einsetzen, die in die BlackLine-Lösung integriert sind, um manuelle Eingriffe zu reduzieren, die Genauigkeit zu erhöhen und proaktivere Einblicke in den Abschlussprozess zu erhalten.“

Die Architektur für Agentic Financial Operations

Das von BlackLine in Zusammenarbeit mit seinem Partner-Ökosystem entwickelte Modell basiert auf drei Kernsäulen, die auf einer vertrauensbasierten Grundlage Prozesse beschleunigen und tiefere Einblicke ermöglichen:

1. Kontrollierte Finanzdaten und Orchestrierung von Workflows (Studio360™)

Studio360™ führt Finanzprozesse auf Basis hochwertiger Daten aus Hauptbüchern und anderen Systemen zusammen, einschließlich neuer Konnektoren zu Snowflake und Workday für einen erweiterten Datenzugriff. Diese Steuerungsebene orchestriert sämtliche Workflows, Daten und KI-Aktivitäten und liefert bedarfsgerechte Einblicke über verbesserte Dashboards und Visualisierungen.

2. Eine Agentic-Intelligence-Schicht (Verity™ AI)

Verity™ bietet integrierte, vollständig auditierbare KI-Funktionen, die auf BlackLines umfangreicher Datenbasis im Rechnungswesen aufbauen. Die Lösung umfasst eine digitale Workforce aus spezialisierten Agenten, die darauf ausgelegt sind, komplexe Finanzaufgaben präzise auszuführen, entscheidende Erkenntnisse zu liefern und eine transformative Automatisierung von Prozessen voranzutreiben. Zu den erweiterten Funktionen gehören:

Verity Prepare: Automatisiert End-to-End-Abstimmungen mit vollständiger Nachvollziehbarkeit und reduziert die Erstellungszeit bei ersten Anwendern um über 90 %.

Verity Match: Nutzt KI zur Analyse historischer Muster und zur Verbesserung der Matching-Raten bei komplexen Abstimmungen und erreicht dabei Raten von 80–90 %

Verity Collect and Remit: Eine agentenbasierte Workforce aus Sprach- und digitalen Agenten, die Forderungsprozesse automatisiert, Kundeninteraktionen nach Dringlichkeit und Sentiment zusammenfasst und priorisiert sowie die Remittance-Verarbeitung mit einer Straight-Through-Processing-Rate von rund 90 % automatisiert – und so manuelle Eingriffe erheblich reduziert





3. Ein auditierbares und zertifiziertes System of Record für KI



Die KI von BlackLine basiert auf fundiertem Rechnungswesen-Know-how und operativen Daten – einer proprietären „Ground Truth“, die aus dem Lernen von Milliarden von Transaktionen und Tausenden von Kunden gewonnen wurde. Dank eines robusten, in die Architektur integrierten Governance-Rahmens stellt BlackLine sicher, dass jede KI-gesteuerte Aktion nicht nur präzise, sondern auch vollständig nachvollziehbar und auditierbar ist. Dieser Ansatz steht für vertrauenswürdige KI und gibt Finanzverantwortlichen Sicherheit und Kontrolle.

„Die strategischen Investitionen von BlackLine unterstreichen ein grundlegendes Prinzip im Zeitalter der KI: Der Wert hochentwickelter KI-Modelle entfaltet sich nur dann vollständig, wenn sie mit einer robusten Kontrollschicht verbunden sind, die sie steuert“, sagt Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei BlackLine. „Diese Innovationen festigen das Bekenntnis von BlackLine zu diesem Prinzip. Sie ermöglichen es dem Unternehmen, Agentic Financial Operations kontinuierlich weiterzuentwickeln und ein System aufzubauen, in dem jede Aktion nachvollziehbar, auditierbar und auf Finanzkontrollen ausgerichtet ist – und geben Finanzteams so das nötige Vertrauen, KI skalierbar einzusetzen.“

KI-Innovation durch strategische Investitionen

BlackLine errichtet in New York einen AI Innovation Hub, um die Zukunft vertrauenswürdiger KI für Finanz- und Buchhaltungsteams zu beschleunigen. Der Hub ist als Magnet für weltweit führende Talente konzipiert und vereint ein dediziertes Team führender KI-Forscher und Produktentwickler, das eng mit BlackLines Ökosystem aus Systemintegratoren, ERP-Anbietern, Business-Process-Outsourcing-Firmen, Wirtschaftsprüfern und Kunden zusammenarbeitet. Dieses Ökosystem wird die Fähigkeiten von BlackLine für Agentic Financial Operations signifikant stärken, indem es auf Verity aufbaut und die Kompetenzen des kürzlich übernommenen Unternehmens WiseLayer integriert. Die aus diesem Hub hervorgehenden Innovationen werden Agentic Financial Operations aktiv vorantreiben und weiter beschleunigen und dabei sicherstellen, dass Fortschritte in Automatisierung und Intelligenz eng mit den strengen Anforderungen an Kontrolle, Auditierbarkeit und Vertrauen verknüpft bleiben, die für das moderne Finanzwesen entscheidend sind.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsfähige Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Transformation im Finanzwesen voran, indem sie Unternehmen dazu befähigt, präzise, effiziente und intelligente Finanzoperationen durchzuführen. Auf Basis der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten, optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und durch Verity bereitgestellte Intelligenz – einer umfassenden Suite integrierter, auditierbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Workforce zur Verfügung stellt.

Mit einem bewährten kooperativen Ansatz, nachgewiesener Innovationskraft, branchenführenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Sicherheitspraktiken auf Weltklasseniveau vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Safe Harbor

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