BlackLine présente Agentic Financial Operations, destiné à combler les lacunes de l’IA en matière de gouvernance et de confiance

LOS ANGELES, 15 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL) annonce aujourd’hui le lancement d’Agentic Financial Operations, un nouveau modèle opérationnel visant à remédier aux problèmes majeurs de confiance et de gouvernance de l’IA dans les domaines de la finance et de la comptabilité. Avec cette annonce, faite lors de sa conférence annuelle BeyondTheBlack à Londres, BlackLine prouve son engagement à donner aux responsables financiers les moyens d’adopter et de déployer l’intelligence artificielle en toute confiance. Le système Agentic Financial Operations fournit un dispositif de contrôle essentiel aux équipes des directeurs financiers pour exploiter l’IA de manière sécurisée, stratégique et à grande échelle, offrant ainsi à BlackLine une place de pionnier des solutions d’IA fiables.

BlackLine reconnaît que le système Agentic Financial Operations nécessite une innovation continue et de pointe pour que son potentiel de transformation soit pleinement exploité. Dans cette optique, l’entreprise prévoit d’investir stratégiquement dans l’avenir d’une IA fiable en créant un centre dédié à l’innovation en IA.

« Les directeurs financiers doivent tirer parti de l’IA tout en restant personnellement responsables de l’exactitude financière ; une solution de « boîte noire » n’est donc pas envisageable », a déclaré Owen Ryan, PDG de BlackLine. « La solution Agentic Financial Operations de BlackLine donne aux dirigeants la confiance nécessaire pour se développer en leur permettant de valider de manière indépendante les résultats générés par l’IA. De plus, notre investissement stratégique dans un nouveau pôle d’innovation dédié à l’IA sera essentiel pour continuer à bâtir cet avenir de confiance, en associant nos partenaires, nos clients et nos contrôleurs de gestion afin de relever ensemble les principaux défis liés à l’IA. »

Agentic Financial Operations : la solution pour une IA fiable

Le système Agentic Financial Operations repose sur la nécessité de renforcer la confiance dans l’utilisation de l’IA au fur et à mesure de son déploiement Le modèle de BlackLine repose sur une architecture transparente pour organiser les processus financiers de bout en bout entre les tâches humaines et numériques, en permettant aux services financiers de passer d’une exécution manuelle à des opérations continues fondées sur l’analyse des données.

L’approche de BlackLine est particulièrement efficace, car elle associe une architecture d’IA sécurisée et vérifiable à une compilation de plus de vingt ans de données exclusives, offrant ainsi le contexte et la précision indispensables aux opérations financières à enjeux majeurs. Cela permet aux directeurs financiers d’agir en toute confiance.

Les clients prennent déjà conscience de l’importance de cette évolution :

Violet Gergis, directrice exécutive des initiatives stratégiques de contrôle de gestion chez Bristol Myers Squibb, a déclaré :

« Lorsqu’on imagine l’évolution des services financiers au cours des prochaines années, il apparaît très clairement que l’IA va transformer en profondeur le mode de fonctionnement des organisations. Cependant, cette IA doit absolument reposer sur des bases solides en matière de comptabilité, de logique et de conformité. Nous adopterons davantage de fonctionnalités d’IA intégrées à la solution BlackLine afin de réduire les interventions manuelles, d’améliorer la précision et d’offrir une vision plus proactive du processus de clôture. »

L’architecture du système Agentic Financial Operations

Le modèle de BlackLine, développé en collaboration avec son écosystème de partenaires, repose sur trois piliers fondamentaux qui garantissent rapidité et visibilité grâce à un socle de confiance :

1. Gouvernance des données financières et structuration des flux de travail (Studio360™)

Studio360™ harmonise les opérations financières grâce à une base de données de haute qualité issue des registres et des systèmes, notamment grâce à de nouveaux connecteurs Snowflake et Workday qui élargissent l’accès aux données. Ce plan de contrôle organise l’ensemble des flux de travail, des données et des activités d’IA, offrant des informations à la demande via des tableaux de bord et des visualisations améliorés.

2. Dispositif d’intelligence agentique (Verity™ AI)

Verity™ offre des fonctionnalités d’IA intégrées et entièrement vérifiables, s’appuyant sur la vaste base de données de BlackLine en matière d’informations financières. L’outil propose une main-d’œuvre numérique composée d’agents spécialisés, conçue pour exécuter avec précision des tâches financières complexes, fournir des informations stratégiques et favoriser une automatisation transformatrice des processus. Les fonctionnalités étendues comprennent :

Verity Prepare (élaboration) : automatise le rapprochement de bout en bout avec une traçabilité complète, réduisant le temps de création de plus de 90 % pour les premiers utilisateurs

Verity Match (harmonisation) : utilise l’IA pour analyser les tendances historiques et améliorer les taux de correspondance lors de rapprochements complexes, permettant d’atteindre des taux de correspondance de 80 à 90 %

Verity Collect and Remit (recouvrement et paiements) : une main-d’œuvre agentique qui utilise des agents vocaux et numériques pour automatiser les recouvrements, synthétiser et hiérarchiser les interactions avec les clients en fonction de l’urgence et du ressenti, et automatiser le traitement des paiements avec un taux de traitement de bout en bout d’environ 90 %, réduisant ainsi considérablement les interventions manuelles





3. Système d’archives certifié et vérifiable pour l’IA



L’IA de BlackLine s’appuie sur une connaissance approfondie des informations financières et sur des données opérationnelles, une « vérité de terrain » exclusive issue de l’expérience de milliards de transactions et de milliers de clients. Grâce à un cadre de gouvernance robuste intégré à son architecture, BlackLine garantit que chaque action pilotée par l’IA est non seulement précise, mais aussi entièrement explicable et vérifiable. Cet engagement garantit une intelligence artificielle fiable, offrant aux responsables financiers confiance et contrôle.

« Les investissements stratégiques de BlackLine soulignent une vérité fondamentale à l’ère de l’explosion l’IA : la valeur des modèles d’IA sophistiqués ne se concrétise pleinement que lorsque ceux-ci sont associés à un dispositif de contrôle robuste », a déclaré Jeremy Ung, directeur de la technologie chez BlackLine. « Ces innovations renforcent l’engagement de BlackLine envers ce principe. Elles permettent à l’entreprise de faire évoluer en permanence le système Agentic Financial Operations, qui instaure un processus dans lequel chaque action devient traçable, vérifiable et alignée sur les contrôles financiers, donnant ainsi aux équipes financières la confiance nécessaire pour déployer l’IA à grande échelle. »

Stimuler l’innovation en matière d’IA grâce à des investissements stratégiques

BlackLine établit un pôle d’innovation en IA à New York afin d’accélérer le développement d’une IA fiable pour les équipes financières et comptables. La mission de ce pôle sera d’attirer des talents d’exception, avec une équipe dédiée composée de chercheurs de pointe et d’ingénieurs en développement de produits dans le secteur de l’IA qui seront intégrés à l’écosystème de BlackLine composé d’intégrateurs de systèmes, de fournisseurs d’ERP, de sociétés d’externalisation des processus d’entreprise, d’auditeurs et de clients. Cet écosystème accélérera considérablement les capacités d’Agentic Financial Operations de BlackLine, notamment grâce aux outils de la suite Verity et aux capacités résultant de la récente acquisition de WiseLayer. Les innovations issues de ce pôle stimuleront et accéléreront fortement le système Agentic Financial Operations, garantissant ainsi que les progrès en matière d’automatisation et de renseignements sont intrinsèquement alignés sur les exigences strictes de contrôle, d’auditabilité et de confiance indispensables à la finance moderne.

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL), la plateforme d’avenir destinée aux services financiers, favorise la transformation numérique de la finance en dotant les organisations d’opérations financières précises, efficaces et intelligentes. S’appuyant sur la plateforme Studio360, BlackLine uniformise les données, simplifie les processus et fournit des informations en temps réel grâce à l’automatisation et à l’intelligence alimentées par Verity – une suite complète de fonctionnalités d’IA intégrées et vérifiables qui offre aux équipes financières et comptables une nouvelle main-d’œuvre numérique.

Grâce à une approche collaborative éprouvée et à un historique d’innovation soutenu par des investissements en recherche et développement à la pointe du secteur et des pratiques de sécurité haut de gamme, plus de 4 300 clients issus de multiples secteurs s’associent à BlackLine pour mener leurs organisations vers l’avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur blackline.com.

Clause de non-responsabilité

Le présent document contient des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent concerner, sans s’y limiter, les prévisions relatives aux résultats d’exploitation ou aux performances financières futurs de BlackLine, Inc. (« BlackLine » ou la « Société »), le calcul de certains indicateurs financiers et opérationnels majeurs, les dépenses liées aux investissements, le lancement de nouvelles solutions ou de nouveaux produits, l’expansion sur de nouveaux marchés, la conformité réglementaire, les plans de croissance et les opérations futures, les capacités technologiques et les relations stratégiques, ainsi que les hypothèses relatives à ce qui précède. Les déclarations prospectives sont, par nature, soumises à des risques et à des incertitudes, qui ne peuvent pas toujours être anticipés ni quantifiés. Dans certains cas, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce à des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « potentiel », « serait », « continuer », « en cours », ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Il vous est recommandé de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances ou de résultats futurs, et ne constituent pas nécessairement des indications précises quant au moment où ces performances ou résultats seront atteints, si tant est qu’ils le soient.

Les déclarations prospectives reposent sur les informations disponibles au moment où elles sont formulées et/ou sur les convictions et hypothèses de bonne foi de la direction à cette date concernant des événements futurs ; elles sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les performances ou résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les événements et circonstances prospectifs évoqués dans ce document pourraient ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission ou « SEC »). Ces documents sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse http://investors.BlackLine.com et sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Sauf si la loi l’exige, BlackLine décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

En outre, les déclarations comportant la formulation « nous estimons » et les déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date du présent document, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes ; nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et il est recommandé aux investisseurs de ne pas s’y fier indûment.

Outre les états financiers établis selon les PCGR américains, le présent document comprend certains indicateurs financiers non conformes aux PCGR, notamment les éléments suivants : le chiffre d’affaires, les bénéfices bruts, la marge brute, le flux de trésorerie disponible, les frais de vente et de marketing, les frais de recherche et développement, les frais généraux et administratifs, la perte d’exploitation et la marge d’exploitation (perte). Ces indicateurs non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des indicateurs correspondants calculés conformément aux PCGR. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR que nous utilisons peuvent différer de ceux utilisés par d’autres sociétés.